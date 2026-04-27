El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) N°14 dio a conocer los fundamentos de la condena a tres años de prisión contra el actor e imitador Felipe Pettinato, por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, ocurrida durante un incendio en su departamento en mayo de 2022. Los jueces optaron por una pena más leve a la que había pedido la Fiscalía, de cuatro años y siete meses, y la querella, que fue de 15 años.

El pasado 20 de abril, los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle hallaron culpable a Pettinato de “incendio culposo seguido de muerte", a raíz del incidente que tuvo lugar en su antiguo domicilio del edificio de la calle Aguilar al 2300. La sentencia fue en concurso real con la condena previa de nueve meses por abuso de una menor, por la cual había recibido nueve meses.

Tras ser condenado, cómo seguirá la vida de Felipe Pettinato

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Aunque ambas fueron en suspenso -se permite que el imputado cumpla la pena en libertad bajo ciertas condiciones- se le ordenó que fije domicilio, continúe con su rehabilitación del consumo de drogas y se someta al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. Asimismo, deberá entregar una muestra de ADN para el registro de datos genéticos de delitos contra la Integridad Sexual.

Entre los argumentos, los magistrados señalaron que no se probó el dolo en el accionar de hijo de Roberto Pettinato y que incluso intentó pedir ayuda a sus vecinos para apagar las llamas. "Por favor, salven a mi amigo", expresó, según consta en las declaraciones de distintos testigos.

Según el informe de los peritos del cuerpo de Bomberos porteño, el fuego comenzó producto de un “elemento ígneo”. El fiscal a cargo de la acusación, Fernando Klappenbach, sostuvo que el artista "manipuló de manera negligente un encendedor con tapa estilo Zippo" y producto de ello, derivó en un "incendio en el cual falleció el doctor Rodrigo”.

Felipe Pettinato durante el juicio por la muerte de su amigo, el neurólogo Melchor Rodrigo.

Además de considerar que no se demostró que procedió "con desidia y desinterés" por la vida de su amigo, los magistrados también tomaron como atenuante las adicciones con las que lidiaba el acusado. Durante el debate oral, la defensa había indicado que tanto él como el médico eran "compañeros de consumo" y que "Melchor le prescribía drogas a Felipe a cambio de quedarse con una porción de ellas".

“Toda la situación previa de consumo problemático por parte de ambos, brindó contexto a lo que finalmente ocurrió”, sostuvieron los jueces en el documento. Así, ponderaron lo ocurrido como una "imprudencia grave".

En ese contexto, a la hora de definir la pena en contra del imitador de Michael Jackson, deliberaron que el máximo de condena única solicitada por el fiscal debía ser llevado hacia abajo. "No es un desvarío tener por horizonte, el límite hasta el cual una pena puede ser dejada en suspenso”, manifestaron.

Melchor Rodrigo, el neurólogo que murió durante el incendio en el departamento de Felipe Pettinato.

"En el marco de un modelo de legalidad constitucional, la pena no puede ser la continuación institucionalizada de la venganza, sino su límite”, concluyeron.

Juicio a Felipe Pettinato: la solicitud de la querella

El fallo de los integrantes del TOCC N°14 fue en una dirección distinta al planteo que proponía la querella, impulada por Delia Muzio, madre de la víctima. Durante el debate, solicitaron 15 años de cárcel por el delito de "estrago doloso seguido de muerte", al sostener que Felipe Pettinato supuestamente no intentó socorrer a Rodrigo, sino que "salió corriendo y pidió a los demás, que no tenían nada que ver, que lo auxilien".

Por otro lado, el representante legal de Muzio, Alejandro Drago, sostuvo que el incendio no fue un accidente sino una acción consciente que generó una situación de peligro. Según esta versión, el artista habría iniciado el fuego en el living, específicamente sobre el sillón, y generó un riesgo extremo. Entre las motivaciones, sugirieron que el hecho de que el médico estaba decidido a irse a vivir a Estados Unidos "tenía mal" a Pettinato.

Norberto Frontini, abogado del actor, sostuvo que en la causa existieron distintas "hipótesis sin comprobar", por lo que pidió su absolución. También destacó que no se pudo probar que el fuego fuera provocado de manera intencional e hizo hincapié en la situación de consumo de ambos. El análisis toxicológico reveló que ambos consumieron metilfenidato, usado para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y la narcolepsia.

FP CP