El juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de su amigo, el neurólogo Melchor Rodrigo, atraviesa su etapa final luego de los alegatos de la querella y la Fiscalía. Este lunes fue el turno de la defensa, que pidió que el actor e imitador sea absuelto al considerar que en la causa existen "hipótesis sin comprobar" acerca de lo ocurrido el día del incendio en su departamento del barrio de Belgrano, en 2022.

El hijo del músico y conductor Roberto Pettinato llegó acusado al debate que se realiza en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 14 por el delito de "estrago doloso seguido de muerte" del médico y especialista en la enfermedad de Lyme. En las audiencias anteriores, La querella - encabezada por la madre de la víctima, Delia Muzio-, solicitó que el joven sea condenado a 15 años de prisión, mientras que el fiscal de juicio, Fernando Klappenbach, pidió que que la sentencia sea a cuatro años y siete meses.

Juicio a Felipe Pettinato: la querella pidió 15 años de prisión por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hasta el momento, el imitador de Michael Jackson no declaró en el juicio y tampoco respondió preguntas. El veredicto se dará a conocer el lunes 20 de abril a las 9 de la mañana en una audiencia virtual realizada a través de la plataforma Zoom. Allí, además, el acusado tendrá la posibilidad de decir sus últimas palabras.

En el alegato de este lunes, su abogado, Norberto Frontini, aseguró que el fiscal “no logró probar quién inició el fuego” y sostuvo que el único camino posible es la absolución de su cliente. "Hay un intento de reconstrucción cada vez menos precisa, entonces no se puede determinar la conducta específica de Felipe y si no se puede determinar, no se puede hablar de delito", expresó.

"Esto no quiere decir que no haya existido incendio ni muerte, pero los acusadores no lograron determinar con certeza ni quien inicio la conducta del fuego ni que estuviera dormido”, añadió.

Felipe Pettinato durante el juicio en su contra por la muerte de Melchor Rodrigo.

Para el letrado, los requerimientos de elevación a juicio "no contienen un relato claro y circunstanciado del hecho” y también explicó que la defensa no tiene la obligación de plantear una hipótesis alternativa y ni probarla. “Felipe no declaró nunca, guardó silencio porque es un derecho que lo ampara", comentó acerca de la decisión del también streamer de mantener silencio.

La situación de consumo problemático

El abogado defensor también sostuvo que aquel 16 de mayo de 2022, Felipe y Melchor "se habían reunido para drogarse" en el departamento ubicado en un edificio de la calle Aguilar 2300. "Eran compañeros de consumo. Está probado, Melchor le prescribía drogas a Felipe a cambio de quedarse con una porción de ellas”, continuó diciendo.

"No es una afirmación ofensiva, es triste. Me apoyo para afirmar esto sobre el informe que practicó el Ministerio Público Fiscal”, aclaró. En ese sentido, Frontini se refirió a una conversación que habían mantenido Pettinaro y Rodrigo, en el cual el actor le recriminaba que no le había enviado recetas de metilfenidato, “lo que lo llevó a reincidir en el consumo de cocaína”.

La autopsia determinó que el neurólogo murió debido a “quemaduras críticas del 90% de la superficie de su cuerpo” y por "congestión, edema y hemorragia pulmonar”. También, que las sustancias encontradas en el cuerpo de Rodrigo fueron zolpidem (sedante), metilfenidato (utilizado para tratar el Trastorno por déficit de Atención e Hiperactividad) y clomipramina (antidepresivo), pero no se pudo corroborar en qué dosis.

"La diferencia es que uno no estaba dormido y otro no. Habían consumido las mismas drogas", precisó el representante legal del acusado. En ese contexto, resaltó que el médico "padecía una cardiopatía, leve, pero cardiopatía al fin”, e insistió en que no se pudo determinar quien fue el responsable de iniciar el fuego.

Según la investigación, el incendio habría comenzado cuando intentó encender un cigarrillo con un encendedor tipo Zippo, pero este nunca fue encontrado por los peritos. "Ninguno de los vecinos que declararon vieron si Felipe, Melchor o alguien inició el incendio. El pedido de ayuda existió. No se trató de un acting, Felipe no se rajó. No lo digo yo, lo dijeron los testigos”, cerró.

La causa de abuso previa contra Felipe Pettinato

La querella fue la primera que expuso frente a los jueces del TOC Nº14, Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, y en el argumento, se tomó como agravante la condena anterior por abuso sexual a una menor y que en el incendio que ocasionó la muerte de Rodrigo supuestamente “no prestó ningún tipo de auxilio, válido o idóneo”.

El fiscal Fernando Klappenbach sostuvo que el acusado causó el fuego que le costó la vida a su amigo, pero contempló la posibilidad de que todo podría haber sido por accidente. También consideró que Pettinato pudo haber intentado intentado asistir a Rodrigo, por lo que su solicitud fue de cuatro años y siete meses, pero pidió que sea condenado en concurso real por su pena previa.

Frontini se mostró en contra de esta decisión, ya que el caso de abuso sexual simple, ocurrido en 2018 con la hija de una ex pareja del acusado, ya fue juzgado (recibió nueve meses de prisión en suspenso).

En los últimos años, el hijo del reconocido conductor de radio y televisión realizó un tratamiento de rehabilitación contra las adicciones y se decidió su internación después del incendio en su departamento y el fallecimiento de su amigo.

FP / EM