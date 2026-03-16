Juicio a Felipe Pettinato: la querella pidió 15 años de prisión por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo

El juicio contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo ingresó en su etapa final con el inicio de los alegatos en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 14, que busca determinar la responsabilidad del acusado en el incendio ocurrido en mayo de 2022 en un departamento del barrio porteño de Belgrano.

El caso investiga el siniestro que terminó con la vida del médico, quien se encontraba en el domicilio de Pettinato cuando se produjo el fuego. La causa está caratulada como estrago doloso seguido de muerte, un delito que contempla penas de entre 8 y 20 años de prisión en caso de una condena.

El pedido de la querella: 15 años de prisión

Durante los alegatos, el abogado de la familia de la víctima solicitó que Felipe Pettinato sea condenado a 15 años de prisión, al considerar que el incendio no fue un accidente sino una acción consciente que generó una situación de peligro que terminó con la muerte del neurólogo.

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Según sostuvo la querella, el acusado prendió fuego en el living del departamento, específicamente sobre el sillón y la ropa de la víctima mientras esta dormía. Para la acusación, esa conducta generó un riesgo extremo que derivó en el fatal desenlace.

Además, los representantes de la familia señalaron que, tras el inicio del incendio, Pettinato no habría intentado rescatar a Rodrigo ni brindado ayuda inmediata, y que incluso un vecino colaboró más en el intento de apagar el fuego que el propio acusado.

El incendio que originó la causa

El hecho ocurrió el 16 de mayo de 2022 en el departamento que Felipe Pettinato ocupaba en la calle Aguilar, en el barrio de Belgrano. Allí se produjo un incendio que terminó con la vida del neurólogo Melchor Rodrigo, quien era amigo del acusado.

La investigación determinó que el fuego se inició dentro del inmueble y rápidamente se expandió por el departamento, provocando la muerte del médico. A partir de las pericias, la Justicia avanzó con la imputación contra Pettinato por haber provocado el incendio que derivó en el fallecimiento de Rodrigo.

El debate oral comenzó en febrero y se desarrolló con diversas audiencias en las que declararon testigos y peritos del caso. Durante el proceso, Felipe Pettinato optó por no declarar ante el tribunal, aunque todavía podría hacerlo antes de que se dicte la sentencia.

Tras los alegatos de la querella, el calendario judicial prevé que la fiscalía presente su exposición en las próximas audiencias, mientras que la defensa tendrá su turno posteriormente. El tribunal podría dar a conocer el veredicto en las primeras semanas de abril.

De ser hallado culpable, el acusado enfrenta una pena de prisión que podría alcanzar hasta 20 años, según la calificación legal del caso.

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