Drogas y problemas psiquiátricos: qué pasó en el caso de Felipe Pettinato y la muerte de su amigo Melchor Rodrigo

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el diputado nacional por Chubut José Glinsky se refirió al juicio oral por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, en el que está imputado Felipe Pettinato, hermano de su pareja. Tras las audiencias destinadas a la producción de prueba, sostuvo que hasta el momento “no se puede establecer cómo se inició el fuego ni cuál fue la mecánica del incendio”, y planteó que el hecho debe entenderse en el contexto de “dos personas atravesadas por consumos problemáticos y una situación psiquiátrica compleja”. También afirmó que la defensa está “tranquila y satisfecha” con el desarrollo del proceso y que confían en que “finalmente se va a hacer justicia”.

José Glinsky es un politólogo y político que actualmente se desempeña como diputado nacional por la provincia de Chubut. Integra el bloque de Unión por la Patria. Se desempeñó como director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante la presidencia de Alberto Fernández, entre 2020 y 2023. Previamente fue el primer ministro de Seguridad de la provincia de Chubut en 2014, bajo la gobernación de Martín Buzzi.

Conversamos con usted por el juicio que lleva adelante al hermano de su pareja, Felipe Pettinato, por la muerte del neurólogo. Me gustaría que usted nos contara lo que le parece que vale la pena compartir con la audiencia sobre ese juicio.

Terminaron las audiencias para la producción de prueba en el marco del juicio oral y público. Fueron tres audiencias en las que pasaron testigos presenciales, peritos criminalísticos, médicos. Hasta el momento, para nosotros han sido muy satisfactorias porque, en rigor de verdad, no están establecidos los mecanismos de inicio del fuego.

Recordemos que se trata de un juicio con una carátula de estrago doloso seguido de muerte, incendio seguido de muerte, en donde falleció Melchor Rodrigo, un amigo de Felipe con quien compartía mucho tiempo porque ambos también compartían, valga la redundancia, sus prácticas de consumo. Dos personas sometidas a las adicciones de drogas legales e ilegales.

Dicho esto, transcurrieron estas tres jornadas donde se produjo toda la prueba, toda la prueba que se introdujo en la etapa de instrucción, la prueba testimonial que se sumó en estas tres audiencias. Quedan ahora los alegatos de la querella, de la fiscalía y de la defensa de Felipe. Nosotros estamos satisfechos con que el desarrollo del juicio haya sido muy transparente.

No se puede establecer cómo se inició el fuego ni cómo ha sido la mecánica de inicio de ese fuego. Y tampoco se puede establecer a ciencia cierta cuáles han sido las causales de muerte, según lo han descrito en el marco del juicio oral los médicos, las médicas y otros peritos involucrados en la causa. Ahora es el turno de los alegatos, pero, como le decía recién, nosotros estamos tranquilos y confiados de que finalmente se va a hacer justicia.

¿Cuál es su convicción y la de Tamara, de qué fue lo que pasó allí?

Como te decía al principio, se trata de dos personas que estaban bajo los efectos de las drogas. Nosotros no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que ocurrió en el departamento. Reconstruyendo el hecho y a través de los testimonios sabemos que Felipe salió desesperado pidiendo ayuda, que intentó utilizar un matafuego que no pudo accionar y que luego fue por otro.

Más allá de los detalles y de las cosas que nunca vamos a poder saber, insisto, porque no fuimos testigos presenciales del hecho, somos conscientes de que se trataba de una situación donde la locura y el comportamiento de dos personas bajo los efectos de las drogas tuvieron este desenlace trágico.

La realidad es que cuando uno convive con un familiar que tiene una patología psiquiátrica y que además tiene un comportamiento adictivo, y sufre las consecuencias de la adicción a las drogas, la sensación del peligro y la muerte es permanente.

Es decir, antes de este hecho yo doy fe de que Tamara siempre pensó que la vida de su hermano estaba en riesgo. Y así fue: le tocó en esta la suerte de salir con vida, pero las situaciones de riesgo a las que se sometió Felipe a lo largo de su vida fueron muchas. Gran parte de su vida adulta la transcurrió internado en clínicas psiquiátricas y nosotros sabemos de los peligros a los que se exponen personas con estas características.

Respecto de lo que pasó, no podría yo decirle exactamente qué es lo que ocurrió esa noche. Sí que allí no hubo ninguna intencionalidad de parte de Felipe de matar a su amigo, ni mucho menos; todo lo contrario. Felipe admiraba a su amigo porque era un amigo que era médico. No era su médico personal, no mediaba una relación médico-paciente, sino una admiración profunda por alguien que él quería mucho.

Así que esa es nuestra convicción de lo que ocurrió. Después, por supuesto que es comprensible el dolor de la familia, de la querella, porque han perdido a un ser querido, un ser cercano. Y nosotros lo entendemos y también entendemos que quieran saber la verdad y que esto se investigue. Cada uno cumple un rol en el proceso penal. A nosotros nos toca defender a una persona muy querida de nuestra familia y a ellos les toca también investigar qué es lo que ocurrió para que se despeje cualquier tipo de duda.

Así que, en este caso, también estamos muy tranquilos y muy satisfechos por el desarrollo del juicio oral, insistiendo con la idea de que no se puede establecer exactamente qué es lo que ocurrió, pero sí cuáles fueron, por lo menos, las circunstancias que rodearon el hecho trágico de mayo, si no me equivoco, del año 2022.