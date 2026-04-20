Felipe Pettinato, hijo del reconocido músico y conductor Roberto Pettinato, fue condenado este lunes a la pena de tres años de prisión en suspenso por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. El actor e imitador fue hallado culpable del incendio que se inició en su departamento y terminó con la vida de su amigo, el 16 de mayo de 2022, pero no irá preso después de que los jueces consideraran que se trató de un accidente.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) N°14 dio a conocer el fallo luego de un cuarto intermedio de cuatro horas, en el cual le dictaron la pena por la muerte accidental de Rodrigo, que tenía 44 años, en concurso real con la sentencia previa de nueve meses por abuso de una menor, por la cual había recibido nueve meses -también en suspenso-.

La defensa de Felipe Pettinato pidió su absolución en el juicio por la muerte de su amigo neurólogo

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Además, los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle le ordenaron seguir con sus tratamientos contra las adicciones, fijar un domicilio y que entregue una muestra genética para que quede incluida en el Registro de Abusadores. Los magistrados optaron por la calificación más benévola, planteada por el fiscal del caso, Fernando Klappenbach, que había solicitado que Pettinato fuera condenado a 4 años y 7 meses de cumplimiento efectivo.

La querella, impulada por Delia Muzio, madre del médico fallecido, sostuvo que supuestamente el actual streamer no intentó salvar a Melchor y pidieron que fuera sentenciado a 15 años de prisión. Para la defensa, a cargo del abogado Norberto Frontini, en la causa existieron distintas "hipótesis sin comprobar", por lo que pidió su absolución.

Felipe Pettinato recibió una condena a tres años de cárcel en primera instancia.

En el inicio de la audiencia, el imitador de Michael Jackson decidió no hacer uso de su derecho a pronunciar sus últimas palabras. “No voy a decir nada antes del veredicto”, indicó ante la consulta. Los fundamentos del fallo se darán a conocer a partir de la la semana que viene, momento en que las partes podrán apelar.

Cómo fue el incendio en el departamento

Según el requerimiento del fiscal Martín Mainardi, a cargo de la instrucción, la víctima asistió al departamento del hijo del ex saxofonista de Sumo y conductor de radio y televisión, ubicado en el barrio porteño de Palermo, aquel 16 de mayo. Allí, Rodrigo permaneció durante varias horas e incluso brindó una conferencia de manera remota.

Cerca de las 23.30-, cuando el neurólogo se encontraba dormido en un sillón, comenzó el incendio y Pettinato salió al pasillo del piso 22 para pedirle a sus vecinos que lo ayuden a apagar las llamas y rescatar a su amigo. A través de la realización de la autopsia, se determinó que Rodrigo sufrió quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo y que estaba vivo cuando las llamas comenzaron, bajo el efecto de zolpidem, psicofármaco que había tomado.

El neurólogo Melchor Rodrigo, amigo de Felipe Pettinato.

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