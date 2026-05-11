Tiroteo en Niza: dos personas murieron y seis resultaron heridas

Un violento tiroteo sacudió este lunes 11 de mayo a la ciudad de Niza, en el sur de Francia, dejando un saldo de dos personas muertas y seis heridas, según confirmaron las autoridades locales. El episodio ocurrió en la plaza de las Amaryllis, ubicada en el distrito de Moulins, una zona que debió ser blindada por las fuerzas de seguridad tras el ataque.

El alcalde de Niza, Eric Ciotti, utilizó sus redes sociales para informar sobre la gravedad de la situación. A través de la plataforma X (ex Twitter), el funcionario detalló que, además de las víctimas fatales, tres de los heridos se encuentran en estado crítico, luchando por su vida en hospitales locales.

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Cómo ocurrió el tiroteo

Según los primeros reportes difundidos por la cadena francesa BFM TV, el ataque fue ejecutado desde un vehículo en movimiento. Testigos indicaron que un automóvil, en el que viajaban al menos dos personas, circuló por el vecindario de manera sospechosa antes de que uno de los ocupantes abriera fuego en reiteradas ocasiones contra un grupo de personas cerca de la plaza.

Tras los disparos, los atacantes lograron huir del lugar y actualmente son intensamente buscados por la policía nacional y las unidades de élite.

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Tensión y cierre de escuelas

Como medida de prevención y ante la incertidumbre de un posible segundo ataque, las autoridades ordenaron el cierre temporal de todas las escuelas del distrito de Moulins. El protocolo de seguridad se mantuvo activo durante varias horas hasta que el área fue declarada "asegurada" por los peritos, momento en el cual se levantó el confinamiento de los establecimientos educativos.

Hasta el momento, los motivos del ataque no han sido esclarecidos. La investigación continúa en curso y las autoridades no descartan ninguna hipótesis, mientras se analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar la matrícula del vehículo involucrado.

MEG/fl