Tragedia en Cosquín: un perro atacó y mató a una nena de 4 años

Una nena de 4 años murió este miércoles por la mañana tras ser atacada por un perro de raza mestiza en la ciudad de Cosquín, en el valle de Punilla. El hecho es investigado por la Fiscalía de Segundo Turno, que intenta determinar en qué circunstancias se produjo el ataque.

Según confirmó la Policía, la nena sufrió heridas de extrema gravedad, principalmente en la zona del cuello. Personal de emergencias, efectivos policiales, integrantes de la Guardia Local y bomberos trabajaron en el lugar para asistir a la niña y trasladarla de urgencia, aunque finalmente se confirmó su fallecimiento.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el ataque habría ocurrido en un terreno colindante a la casa de la familia, frente al cementario local. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron si el animal pertenecía al entorno familiar o a otra persona de la zona.

La directora de Defensa Civil de Cosquín, Laura Barreiro, fue quien confirmó públicamente la muerte de la menor tras el operativo desplegado en el lugar. La investigación quedó a cargo de la fiscal Silvana Pen, titular de la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín.

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En el lugar también trabajaba Policía Judicial para realizar peritajes y reconstruir cómo se desencadenó el episodio.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que se buscará determinar las condiciones en las que se encontraba el animal y cómo se produjo el contacto con la niña. Por el momento no trascendieron detalles sobre posibles medidas respecto del perro involucrado en el ataque.

El hecho generó conmoción entre vecinos de la zona y reavivó el debate sobre la tenencia responsable de animales y los controles en espacios residenciales.

LT