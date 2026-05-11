El exfutbolista Oscar "Junior" Benítez, con pasado en Lanús, Benfica y Boca Juniors, se encuentra detenido desde 2024 cumpliendo condena por coacción, amenazas y daño contra la familia de su expareja Anabelia Ayala, con quien mantuvo una larga relación hasta que se suicidó a inicios de ese año. Ahora, la Justicia ordenó una serie de medidas para el juicio en el que se lo acusa de presuntamente haberla instigado a cometer el hecho.

La jueza Claudia Andrea Dávalos, del Juzgado en lo Correccional N°2 de Lomas de Zamora, dispuso un período de instrucción suplementaria de 120 días para incorporar nuevas pruebas antes del arranque del proceso, en el que el exdelantero extremo está imputado por "instigación al suicidio en contexto de violencia de género", que prevé una pena de entre uno y cuatro años de cárcel.

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La muerte de Anabelia, que tenía 29 años, ocurrió en las primeras horas de Año Nuevo de 2024 en la localidad bonaerense de Almirante Brown. Su familia la encontró colgada dentro de su cuarto cuando fueron a avisarle que se sume al brindis de la medianoche, y en su cama observaron que a través de su tablet había mantenido una conexión reciente por videollamada con Benítez.

Según el expediente, quien en ese entonces era jugador del Palma Flor de Bolivia habría ejercido violencia y manipulación sobre ella al poco tiempo de conocerse a través de la red social Facebook, en 2017, a pesar de que en ese entonces vivía con su esposa y sus cuatro hijos.

"Junior" Benítez fue condenado a cinco años de prisión en 2024

Entre las medidas más relevantes de la resolución aparece la autorización para realizar una “autopsia psicológica” sobre la joven, pericia que estará a cargo del psiquiatra forense Rafael Herrera Milano, reconocido por intervenir en casos de impacto nacional e internacional.

Este tipo de estudios suele utilizarse en causas complejas para determinar si una víctima pudo haber estado sometida a manipulación, violencia psicológica o coerción. En este caso, se buscará reconstruir el estado emocional y mental previo a su muerte y será clave para conocer si Benítez ejerció una subordinación psíquica sobre ella, y si esto pudo o no haber sido un factor determinante en su suicidio.

Además, se ordenó que el acusado vuelva a ser sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas para evaluar distintos aspectos de su personalidad y determinar si al momento de los hechos comprendía la criminalidad de sus actos. Entre otras cuestiones, se analizará si presenta rasgos psicopáticos, impulsividad, conductas violentas, tendencias a la manipulación o trastornos de la personalidad según los criterios del DSM V (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales).

Otras medidas de prueba

La resolución, a la que accedió PERFIL, también habilitó nuevas pericias tecnológicas y la preservación de evidencia digital vinculada al expediente. En ese marco, se pidió a la empresa Meta Platforms Inc. que preserve las cuentas de Instagram y Facebook atribuidas al ex Lanús, así como se indicó que se incorporen imágenes, audios, capturas de pantalla y videos ya recolectados durante la pesquisa.

Por otra parte, solicitó que se añadan las llamadas realizadas al 911 entre la medianoche del 31 de diciembre de 2023 y las 13 del 1 de enero de 2024, incluyendo mensajes de voz y transcripciones. También se pidieron grabaciones de cámaras de vigilancia públicas y privadas cercanas a la casa de la familia Anabelia.

Anabelia Ayala

Una vez obtenidos esos registros, la Policía Científica deberá realizar una pericia integral para autenticar el material y preservar copias forenses en cadena de custodia. Asimismo, se autorizó la incorporación al futuro debate de informes toxicológicos, la autopsia, un informe pericial de cotejo de voz y la declaración del imputado.

Por último, se dispuso citar a todos los testigos propuestos por las partes y se estimó que el juicio —cuya fecha se fijará una vez que finalice el período de la realización de las pruebas suplementarias— demandará al menos cuatro jornadas.

La condena contra Junior Benítez

Oscar "Junior" Benítez fue condenado en abril de 2024 a cinco años de prisión al ser hallado culpable de los delitos de daño, desobediencia, coacción, amenazas y tenencia de arma de guerra contra la familia Ayala. Sobre él ya pesaba una pena de seis meses por un incidente en el que también se le impuso una restricción de acercamiento con su expareja, que se cree que habría violado los días anteriores a su muerte.

El Tribunal Oral Correccional N°8 de Lomas de Zamora lo condenó por cinco hechos contra el padre y el hermano de Anabelia —ella nunca había querido denunciarlo, según su entorno, por temor—. En los primeros, rompió objetos de la habitación de la joven, luego amenazó con un arma a su papá, Juan Ayala, y finalmente incendió esos elementos en la puerta de su casa.

Después le pinchó con un cuchillo los neumáticos al auto al hombre y cuando le dieron la perimetral amedrentó a su exnovia. Al allanar la vivienda del ex Boca la Policía descubrió que escondía una pistola Bersa 9 milímetros, cuyo permiso estaba vencido.

Benítez permanece detenido desde ese momento. La causa sostiene que ejercía distintos tipos de violencia sobre Ayala y que ese contexto habría sido determinante en el desenlace fatal. La fecha del juicio oral será fijada una vez finalizado el período de instrucción suplementaria ordenado por el tribunal.

Si vos o algún familiar o allegado tuyo atraviesa una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, podés contactarte con la línea de ayuda 135 o 011 5275-1135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) y desde todo el país al 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo. Si se trata de un suicidio en curso o de peligro inminente, no dudes en llamar al 911.

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género:

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ML