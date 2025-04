Rechazaron la excarcelación de Junior Benítez: seguirá preso mientras espera el juicio por "instigación al suicidio" de su expareja

El futbolista Oscar Junior Benítez volvió a sufrir un duro revés luego de que la Justicia rechazara un planteo para obtener la excarcelación, después haber sido condenado a cinco años de prisión por daños y amenazas contra la familia de su expareja, Anabelia Ayala, quien se quitó la vida a principios de 2024. El deportista formado en Lanús y con pasado en Boca Juniors, entre otros clubes, cumple la sentencia desde el año pasado y espera el inicio del segundo juicio en su contra, por instigación al suicidio de la mujer.

De esta manera, Benítez, alojado en la Unidad Carcelaria Nro. 40 del Servicio Penitenciario bonaerense, seguirá cumpliendo la pena en la cárcel mientras espera el proceso en el que se busca corroborar si instigó o no a Ayala a suicidarse. "Su situación no se encuentra subsumida en ninguno de los supuestos legales que autorizan su procedencia; corresponde rechazar el arresto domiciliario oportunamente peticionado. Por lo que no se debe hacer lugar al recurso de reposición con apelación", indica la decisión del agente de la Fiscalía de Ejecución Penal Nro. 2 departamental.

En ese sentido, fundamentó la resolución sobre el jugador al sostener que el Código Penal solo establece que podrán cumplir la pena de prisión bajo ese régimen "los internos enfermos -cuando la privación de la libertad le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia-, quienes padezcan una enfermedad incurable en período terminal, quien tenga una discapacidad y el establecimiento carcelario sea inadecuado por su condición, tenga más de 70 años, o una mujer esté embarazada o sea madre de un niño menor de cinco 5 años o de una persona con discapacidad a su cargo".

Tras conocerse el fallo, el abogado de la familia de la exnovia del delantero extremo, el Dr. Rodrigo Tripolone, se manifestó a través de la red social X: "El exjugador de Boca no se da por vencido y pide continuamente que lo dejen ir a la casa".

"Parece que aún después de un año preso, le cuesta acostumbrarse. Y eso que todavía nos falta el segundo juicio por la instigación al suicidio de su novia", agregó el letrado. Antes de ser condenado, Benítez ya se encontraba detenido desde el 12 de enero de 2024 con prisión preventiva, luego de violar las condiciones del arresto domiciliario que le habían otorgado en la causa por amenzas, cuando pasó por la casa de Ayala, días antes de que se quitara la vida a los 29 años.

En ese momento, una cámara de seguridad captó cuando el también exfutbolista de Benfica se acercó hasta la vivienda de la joven, ubicada en Burzaco, y mantuvo una conversación con ella arriba de su camioneta, donde se cree que supuestamente "la habría amenazado con matar a toda su familia".

El 4 de abril de 2024, Benítez fue hallado culpable por el juez Antonio Miguel Balicki del Tribunal Oral N°8 de Lomas de Zamora por "coacción agravada daño, daño informático, amenazas, desobediencia y tenencia ilegal de arma de guerra" en cuatro hechos diferentes contra la familia de su expareja, por lo que deberá cumplir cinco años de prisión.

Junior Benítez continuará en la cárcel.

Entre otros procedimientos, Benítez fue sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas, realizadas por el perito oficial Federico Iriart, la doctora Adriana Patricia Fourgeaux y el perito psquiatra Rafael Herrera Milano, que arrojaron que el exatacante del Granate y el Xeneize presenta una personalidad con "rasgos de estilo histérico" y "narcisistas".

En el informe del Dr. Herrera Milano, reconocido profesional que participó en casos de impacto mediático como el del femicida Fernando Farré y el de la modelo Julieta Prandi contra su exmarido, se manifiestó una disidencia parcial por la presencia de "rasgos de impulsividad y /o labilidad emocional", tendencia a la "auto/ hetroagresión y a la manipulación de terceras personas" y a "reacciones intempestivas".

Los hechos por los que se condenó a Benítez

Para el juez Balicki, Benítez fue culpable de daño, desobediencia y tenencia de arma de guerra contra la familia de Anabelia. De acuerdo a la acusación, el primer hecho sucedió el 16 de enero de 2021, en la casa situada en el partido de Almirante Brown, donde el deportista destruyó los archivos de una notebook de uso familiar.

Al día siguiente, irrumpió con un arma de fuego y, en contexto de violencia de género, amenazó a Juan Carlos Ayala, padre de la joven, para que no interviniera en los problemas que existían entre él y su hija. Acto seguido, prendió fuego alggunos objetos en la puerta. El tercer hecho sucedió en febrero de 2022, cuando el futbolista desobedeció la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de su suegro y su grupo familiar y amenazó de muerte a otro pariente de su exnovia, según figura en el expediente.

En tanto, en marzo de 2022, Benítez también habría desobedecido otra prohibición de acercamiento a ese domicilio y amenazó a Anabelia con un cuchillo para que le abriera la puerta. Ante la negativa, dañó las cuatro llantas del auto Peugeot 406 de Juan Carlos; mientras que más tarde se lo acusó de tener una pistola Bersa calibre 9 milímetros, cuyo permiso de tenencia estaba vencido.

FP / ds