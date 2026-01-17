Una mujer de 41 años y su hijo de 7 fueron hallados muertos el viernes por la mañana en el baño de una habitación de hotel del barrio porteño de Retiro. Este sábado, los resultados preliminares de la autopsia arrojaron datos clave sobre la mecánica de las muertes y reforzaron la hipótesis de un homicidio seguido de suicidio.

Según el informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense en la Morgue Judicial, difundido por Clarín, el niño murió por asfixia por sumersión y también por un cuadro de hipoglucemia, mientras que su madre falleció por un mecanismo mixto: hipoglucemia, lesiones cortantes autoinfligidas y posterior ahogamiento.

De acuerdo con los peritos, el menor presentaba signos claros de asfixia por inmersión y una data de muerte previa a la de su madre. Además, se detectaron niveles compatibles con una hipoglucemia severa, lo que llevó a los investigadores a analizar si se le habría suministrado insulina antes de morir.

En el caso de la mujer, la autopsia determinó que tenía múltiples cortes en ambos antebrazos y en el cuello. Las lesiones fueron consideradas autoinfligidas por su ubicación y dirección. A esto se sumó un cuadro de hipoglucemia y la asfixia por inmersión en la bañera.

Qué se encontró en la habitación

En el interior de la habitación, los investigadores hallaron dosis de insulina, jeringas y un bisturí. Allegados a la mujer indicaron que ella no era diabética, aunque sí lo eran personas de su entorno cercano, dato que ahora es analizado por la fiscalía.

La escena no presentaba signos de violencia externa: la puerta no estaba forzada, la habitación no estaba revuelta y no se detectaron indicios de la intervención de terceros.

El hallazgo y la investigación judicial

El hecho ocurrió en un hotel ubicado sobre la calle Marcelo T. de Alvear al 1300. El gerente fue quien encontró los cuerpos el viernes por la mañana, cuando la mujer y el niño no realizaron el check out previsto.

Ambos estaban dentro de la bañera. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la fiscal Laura Belloqui, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional N.°59, quien aguarda nuevos peritajes toxicológicos para confirmar la presencia de insulina en ambos cuerpos.

La búsqueda previa y el contexto personal

Desde la tarde del jueves, familiares y allegados habían difundido imágenes de la mujer y su hijo en redes sociales, solicitando información sobre su paradero. Ambos residían en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza.

La mujer trabajaba como preceptora en un colegio de la zona y vivía con su pareja, padre del niño. Según personas cercanas, había solicitado un crédito recientemente para abrir un local comercial.

En sus redes sociales, mantenía publicaciones frecuentes junto a su hijo, a quien definía como “mi vida, mi todo”. La investigación continúa para determinar con precisión la secuencia de los hechos y confirmar si la mujer provocó la muerte del niño antes de quitarse la vida.

