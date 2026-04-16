La cámara de seguridad de una vivienda registró una escena de extremo maltrato animal en el barrio porteño de Palermo, donde un hombre de 46 años agredió a un perro dentro de un edificio. El hecho ocurrió este martes por la noche y derivó en su detención tras la intervención policial.

El episodio se produjo en un edificio ubicado sobre la calle Fitz Roy al 2400, en la Ciudad de Buenos Aires. La secuencia quedó grabada por una cámara interna y dio origen a una causa judicial por maltrato animal.

Advertencia: imágenes de extrema violencia contra un animal

A las 22.33, según las imágenes de vigilancia, un perro descendió por la escalera hasta la planta baja y se dirigió hacia la puerta de ingreso. En ese momento, el hall no tenía circulación de personas.

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Detrás del animal avanzó un hombre vestido con bermudas y ojotas, quien lo seguía a corta distancia. La escena no mostraba señales de conflicto en ese primer tramo.

El perro, de tamaño pequeño y mestizo, se detuvo frente a la puerta y observó el exterior a través del vidrio inferior. Luego giró y aguardó la llegada del adulto sin manifestar signos de alteración.

En ese punto, el comportamiento del hombre cambió de manera abrupta. Sujetó al animal por el cuello —sin que se distinga si lo tomó del pelaje o del collar— y lo elevó en el aire.

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El perro intentó liberarse, pero el agresor intensificó la violencia. Primero lo sacudió suspendido y luego lo arrojó con fuerza contra el piso.

Tras el impacto, el animal quedó inmóvil, con rigidez en sus patas. El hombre lo levantó y lo trasladó hacia el ascensor para regresar al departamento.

La violenta secuencia del hombre que tiró al piso brutalmente a un perro

Denuncia vecinal, intervención policial y causa judicial por maltrato animal

Los sonidos del perro alertaron a una vecina del edificio, que revisó las cámaras de seguridad al sospechar una situación irregular. La mujer se dirigió al departamento del implicado para reclamar explicaciones.

"Le achacó su actitud y recibió una respuesta agresiva, por lo que se inició una discusión hasta que decidió llamar al 911", informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con fuentes oficiales, el acusado tenía bajo su cuidado al animal, que pertenecía a la hija de su pareja. La Policía acudió al lugar tras la denuncia.

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Al arribar, los efectivos de la Comisaría Vecinal 14B ingresaron al domicilio con autorización del hombre. Allí constataron que el perro se encontraba asustado y presentaba dificultades para caminar.

Luego de revisar las imágenes de seguridad, el sospechoso quedó detenido. El auxiliar fiscal José Guerrero, de la Unidad de Flagrancia Norte, lo imputó por maltrato animal.

El hombre, de 46 años, fue detenido e imputado por maltrato animal. El delito es excarcelable.

En las próximas horas se realizará una audiencia para definir su situación procesal, mientras la investigación continúa en la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA). La figura penal que se le atribuye es excarcelable.

El perro quedó bajo el resguardo de su dueña, junto con otra mascota que también residía en el mismo domicilio.

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En Argentina, la Ley de Maltrato Animal, número 14.346, no se modifica desde su sanción en 1954 y establece penas de prisión de 15 días a un año para quienes incurran en actos de crueldad o malos tratos hacia animales.

Esa escala penal hace que el delito sea excarcelable en la mayoría de los casos, por lo que los acusados suelen transitar el proceso en libertad mientras avanza la investigación judicial.

NG/ff