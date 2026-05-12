Un grupo de agentes de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero descubrió un túnel en uno de los baños de los patios externos del pabellón para "presos de alto perfil", que aloja a detenidos por delitos al narcotráfico y el crimen organizado. El hallazgo se dio durante una inspección ocular sorpresa durante el domingo pasado y fue confirmado por la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes.

Según pudo conocer PERFIL, se trata de un" socavón de unos 70 centímetros de produndidad" y durante la requisa también se encontró un arma punzante de fabricación casera, que luego fue incautada. Por este motivo, se dispuso el cierre preventivo del espacio mientras continúa la investigación para determinar si existió un posible plan de fuga del penal.

Coudannes adelantó que se analizan próximas sanciones, refuerzo de la vigilancia y explicó que el descubrimiento se dio en el marco de una serie de controles de rutina que se vienen aplicando hace tiempo. "Las requisas no son una respuesta espasmódica, sino una regularidad dentro de la política de seguridad”, señaló la funcionaria provincial, en conferencia de prensa.

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En tanto, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, explicó que la revisión a los familiares de los presos, “mediante escáner" y "las inspecciones aleatorias y sorpresivas en los pabellones" forman parte de los distintos anillos de control que se llevan adelante en todas las unidades penitenciarias.

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Luego, informó que el procedimiento se desarrolló entre la medianoche y la madrugada del domingo, con participación de personal penitenciario y apoyo del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP), en el marco de tareas planificadas de supervisión. “Se terminó la etapa en la que los presos hacían lo que querían mientras la sociedad padecía las consecuencias”, agregó.

Masneri también remarcó que en los próximos meses comenzarán a habilitarse nuevas unidades penitenciarias, entre ellas la Unidad Penitenciaria N° 8, conocida como "El Infierno", que se construye también en Piñero y que permitirá profundizar aún más los controles. Se prevé que en ese lugar serán trasladados alrededor de 500 reclusos que hay actualmente en los tres niveles de alto perfil, dependiendo su grado de conflictividad.

Por último, la vocera del gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, anunció que se está trabajando en un paquete de leyes vinculadas a temas de seguridad, que será enviado próximamente a la Legislatura provincial.

Entre los puntos más relevantes, está la posibilidad de que una autoridad policial pueda interrogar al imputado sin la presencia del abogado defensor en situaciones excepcionales, como cuando existiera un "peligro para terceros" o la "seguridad colectiva". También se baraja la idea de habilitar juicios en rebeldía, que permitiría avanzar en procesos judiciales aun cuando el acusado no esté presente ante la Justicia.

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En el pabellón de alto perfil de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero se encuentran sicarios y narcotraficantes vinculados a las principales bandas delictivas de Santa Fe, como "Los Monos" de Rosario y grupos relacionados al capo narco Esteban Lindor Alvarado. En los primeros días de su gestión, Pullaro ordenó el traslado de Ariel Máximo Cantero, Juan Carlos Olguín, Valentino Barjacoba y Marcos Mac Caddon, entre otros internos que estaban en pabellones comunes.

En la actualidad, alberga a más de 60 reclusos de “alta peligrosidad nivel 1″, clasificados de esta manera por su capacidad de liderazgo, su poder de fuego y su potencia para planificar fugas o ataques contra civiles o autoridades públicas. Para los internos ubicados en el sector del sistema que tiene los controles más duros, no hay talleres ni clases especiales y tampoco pueden mezclarse con los demás.

Sin embargo, el endurecimiento de los mecanismos y controles en esta unidad no estuvo exento de polémica, con denuncias contra los guardias por presuntos delitos como vejaciones, apremios ilegales y abuso de armas.

FP