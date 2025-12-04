Con un look totalmente cambiado cayó "El Patrón" Gallardo, uno de los narcos más buscados del este cordobés

La extensa fuga de Héctor “El Patrón” Gallardo, uno de los narcotraficantes más buscados de la región, culminó en la costa de Puerto Madryn. Este lunes por la noche, en un operativo coordinado, el líder del peligroso Clan Gallardo fue capturado tras evadir a la justicia por más de tres años. Gallardo se había fugado de la prisión domiciliaria que cumplía en el límite entre Frontera (Santa Fe) y San Francisco (Córdoba), y está acusado de ser el autor intelectual de un homicidio ocurrido en esa zona.

La detención fue resultado de un minucioso trabajo de inteligencia de la policía de Chubut y la Justicia santafesina, que emitió una alerta sobre su posible refugio en la Patagonia. El personal de Drogas Peligrosas detectó al prófugo en un edificio de calle Salta y lo siguió discretamente a pie hasta la zona costera. Cerca de las 20:00, “El Patrón” fue interceptado en la intersección de Salta y la Avenida Guillermo Rawson, justo frente al mar.

Gallardo intentó zafar mostrando un Documento Nacional de Identidad a nombre de Walter Gallardo, pero la mentira fue desmontada al corroborar la presencia de tatuajes que coincidían con los del criminal buscado. La rápida intervención de la Policía Científica confirmó su verdadera identidad. La Fiscalía de Santa Fe detalló que, durante la fuga, el narco había modificado su apariencia física, incluso alterando el color de su cabello e intentando ocultar sus tatuajes.

San Francisco y Frontera

Héctor Gallardo es una pieza central del Clan Gallardo, un grupo criminal asociado al narcotráfico, lavado de activos y violencia armada. Gallardo cumplía una condena de 14 años por narcotráfico (desde 2017) y se escapó en abril de 2022 de la prisión domiciliaria que tenía en el área que comparten Frontera y San Francisco.

El detonante de su huida fue el homicidio de Miguel Ángel Cabrera en Frontera, ocurrido el 23 de abril de 2022, crimen del cual Gallardo está señalado como el instigador. La zona limítrofe entre el este cordobés y Santa Fe fue históricamente utilizada por el Clan como su base para distribuir estupefacientes y protagonizar disputas territoriales.

Córdoba en el mapa del crimen organizado transnacional: solo una investigación judicial en años

Vuelta al banquillo

Tras la captura, Gallardo fue alojado en la Comisaría Segunda de Madryn. Ahora se activa el proceso de extradición a Santa Fe, donde será puesto a disposición de la Fiscalía de Rafaela y enfrentará una audiencia imputativa por el homicidio y la evasión, con un fuerte pedido de prisión preventiva.

Históricamente, la banda fue liderada por Peregrino “Tito” Gallardo (hermano de Héctor), quien ya fue condenado a 12 años de prisión por narcotráfico en el año 2021, marcando un antecedente de peso en el historial delictivo de la familia. Héctor Gallardo cumplía una condena de 14 años por narcotráfico (dictada en 2017) y se fugó en abril de 2022. La evasión se produjo mientras gozaba del beneficio de prisión domiciliaria en el sector de Frontera y San Francisco.