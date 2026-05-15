Benjamín Scerra era intensamente buscado desde el sábado pasado en la localidad de Granadero Baigorria, en Santa Fe. Tenía 19 años y había salido de su casa por la noche para acompañar a un amigo y desde ese momento no se supo más nada de él hasta este jueves, cuando su cuerpo fue hallado con signos de haber sido apuñalado, escondido debajo de una chapa en una vivienda de Capitán Bermúdez.

El chico había sido visto por última vez el 9 de mayo, cuando salió de su hogar sin dinero y solo con un paquete de cigarrillos. Su padre, Félix Scerra, realizó la denuncia por averiguación de paradero y casi seis días después un llamado al número de emergencias 911 alertó por un cadáver en una zona de casas precarias en el monte Celulosa, cerca del límite entre ambas localidades.

Impactante escena en Rosario: cayó al vacío desde un cuarto piso y sobrevivió de milagro

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El fiscal Carlos Covani, a cargo de su búsqueda, ordenó la intervención del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) y, debido a la gravedad del hecho, intervino su colega Agustina Eiris, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva. Los resultados preliminares de la autopsia revelaron que el cuerpo presentaba más de 20 puñaladas, varias de ellas en la zona del cuello.

Además, el estudio arrojó que la vivienda en la que hallaron a Benjamín no sería el "escenario primario" del crimen, ya que el cadáver también tenía heridas provocadas por probables movimientos de arrastre. Por el hecho, las autoridades confirmaron la aprehensión de un menor de edad y existe un segundo sospechoso, señalado con el apodo de "el Corto", que se encuentra prófugo.

Quién era el joven de 19 años asesinado en Santa Fe

Benjamín era conocido por sus allegados y vecinos como una persona tranquila, "amiguera", solidaria y muy cercana a su familia. Quienes lo conocieron expresaron que era alguien que "siempre estaba dispuesto a ayudar" y trabajaba junto a su papá en un emprendimiento en el que preparaba pollos para vender. De hecho, el último día que lo vieron con vida había estado cocinando para el negocio.

La víctima venía juntando dinero porque tenía un sueño planificado hace tiempo, que estaba cerca de cumplir: quería viajar a Italia para reencontrarse con su mamá, Cintia. Con el correr de los días sin noticias suyas, la mujer vino a la Argentina para participar de la búsqueda de su hijo, que lamentablemente terminó de la peor manera.

Benjamín Scerra fue asesinado luego de salir de su casa, en Granadero Baigorria. Tenía 19 años.

"Mi familia esperaba que lo viniera a buscar o que le envíe el pasaje cuando terminara la escuela, que la había terminado el año pasado. Yo ya estaba acomodada en Italia y solo faltaba que se hiciera el pasaporte", contó Cintia en diálogo con el sitio local Nuestras Noticias. Y añadió: "Hablaba con él todos los días, incluso el viernes que desapareció estuvimos hablando y me contó del emprendimiento".

“Los que te conocíamos sabemos la muy buena persona que eras”, escribió uno de sus amigos en una foto publicada en su cuenta de Instagram. “No caigo hermano, estuvimos juntos el jueves pasado, ahora me toca decirte que en paz descanses, te amo”, fueron otros de los mensajes que dejaron en los comentarios de la imagen.

Por su parte, la prima de Benjamín le dejó una dolorosa dedicatoria: “Te voy a extrañar con todo mi corazón. Ojalá hubieras sabido lo muy importante que eras para mí y lo mucho que te amo, te amé y te voy a amar siempre, sin importar qué. Descansá en paz primo”.

Asesinado de más de 20 puñaladas

Este viernes, el fiscal de San Lorenzo, Aquilez Balbis, actualmente a cargo del expediente, habló acerca de los resultados que arrojaron las primeras pericias. "El cuerpo apareció en el medio de la vegetación, tapado por algunas chapas y algunas ramas", indicó ante la prensa. Luego, aclaró: "La escena en donde fue relevado el cuerpo, concretamente, no es la escena primaria".

El fiscal Aquiles Balbis.

Las primeras hipótesis apuntan a que Benjamín podría haber sido asesinado en las primeras horas del sábado, aunque su cadáver no tenía signos de descomposición correlativos con el momento en que fue localizado: "Debió haber sido sometido a algún tipo de preservación, conforme el estado en el cual se encuentra, es decir, que no fue descartado inicialmente".

En ese sentido, explicó: "Pudo haber sido preservado en un lugar refrigerado en relación con el estado de conservación y al poco estado de putrefacción". En relación a la mecánica del asesinato, el funcionario judicial informó que se constataron "cuanto menos 20 heridas de arma blanca a lo largo del cuerpo", de las cuales 6 o 7 de ellas fueron mortales y se las realizaron en la zona del cuello.

Los investigadores buscan reconstruir cómo fueron los movimientos del adolescente durante las horas previas a su homicidio y determinar quiénes estuvieron junto a él. En ese contexto, sus allegados tuvieron enfrentamientos con los vecinos de la zona en la que residen los sospechosos, donde incluso llegaron a tirar piedras y prendieron fuego un auto.

FP