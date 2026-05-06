Un albañil de 31 años, identificado como Gustavo Daniel Breciaroli, fue asesinado de un balazo en la cabeza mientras permanecía en la vereda de su casa, en el barrio Parque Peña de Mar del Plata. Su familia afirma que era víctima de amenazas reiteradas desde hacía meses.

Tras el homicidio, la pareja de la víctima aseguró que todo el grupo familiar atravesaba una situación de hostigamiento que se había agravado en las últimas semanas.

En declaraciones al medio marplatense 0223, la mujer explicó que el origen del conflicto se remonta a un problema ajeno que terminó involucrándolos cuando decidieron asistir a la expareja de un primo, quien atravesaba una situación de violencia de género.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Primera indagatoria de "Pequeño J": rechazó los cargos por la masacre narco y se aferró al silencio

Asesinato en Mar del Plata: Gustavo Brecciaroli había recibido amenazas durante meses

A partir de ese episodio, según su testimonio, comenzaron las intimidaciones. Describió enfrentamientos en la puerta del domicilio, agravios constantes y advertencias cada vez que salían. “Nos gritaban que nos teníamos que ir del barrio”, afirmó, y agregó que en distintas oportunidades también dispararon contra la casa.

La mujer sostuvo que estos hechos fueron denunciados en reiteradas ocasiones y que incluso solicitaron medidas de resguardo, aunque la situación no cesó y, por el contrario, se intensificó. “No podíamos salir tranquilos”, resumió.

De acuerdo con su relato, las amenazas se volvieron permanentes. “Nos amenazaban, venían a mi casa y decían que eran los dueños del barrio”, expresó, al tiempo que indicó que el clima de violencia se extendió durante meses.

Tragedia en el Paraná: un joven de 27 años murió de un disparo en la cabeza durante una jornada de caza

Incluso evocó episodios en los que temieron por su integridad. “Intentaban atropellarnos con las motos y los autos y disparaban”, aseguró.

También detalló uno de los últimos incidentes previos al crimen. “Llamé al 911 y mandaron un móvil. Me preguntó si había algún herido y me dijo que sin heridos no podían tomar la denuncia”, indicó, y agregó que en ese momento advirtió: “¿Tengo que venir con mi hija, mi yerno o mi marido muertos para que hagan algo?”.

Mar del Plata: cómo fue el asesinato en Parque Peña y qué dijo su esposa

Sobre la noche del hecho, reconstruyó la secuencia previa. “Escuché la primera detonación”, relató, y explicó que al salir encontró a su pareja tendida en el suelo. “Me tiré encima y le repetía ‘amor’, pero no respondía”, recordó.

"Pity" Álvarez irá a juicio por homicidio: la Justicia consideró que está en condiciones para afrontar el proceso

La mujer afirmó que en ese momento volvió a observar a quien señaló como el agresor. “Me miraba y aceleraba”, describió respecto de la persona que se desplazaba en una moto por la zona. Por último, descartó que el crimen esté vinculado a un ajuste de cuentas. “Si fuera así, no habría denunciado tantas veces pidiendo ayuda”, sostuvo, y reclamó el esclarecimiento del caso.

NG