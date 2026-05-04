El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 reanudó el proceso judicial contra el músico Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de un hombre, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano. De esta manera, el caso, que giró en torno a la salud mental del fundador de Viejas Locas e Intoxicados, irá a juicio a partir del próximo 10 de agosto.

Loos jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro evaluaron el dictamen que presentó el fiscal general Sandro Abraldes y consideraron que el estado actual de Álvarez permite reanudar el trámite "debido a que sus facultades mentales se encuentran estabilizadas y puede comprender el alcance y consecuencias del proceso penal seguido en su contra”.

De esta forma, fijaron fecha para once audiencias de debate por el asesinato de Cristián Díaz, a quien el artista mató a balazos en medio de una discusión, supuestamente ligado a la venta de drogas, en el conjunto habitacional Barrio Samoré. Según informó el sitio web Fiscales.Gob, se llevarán adelante entre agosto y septiembre de 2026.

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Así, ordenaron la prohibición de salida del país de Álvarez y establecieron que no podrá ausentarse de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin autorización expresa del tribunal.

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