Finalizó la Fecha 4 del Torneo Apertura 2026, y en Cueste lo que Cueste rastrearon el “lado B” con distintos momentos imperdibles de la jornada.

David Romero, delantero de Tigre y figura en la goleada a River en el Monumental, tuvo un cruce con el público local, incluyendo un regalo para un plateísta. La actitud generó ruido, al igual que los festejos de Gonzalo “Pity” Martínez en el vestuario, y algunos gestos al ingresar al campo de juego.

También hubo una imperdible conferencia de prensa de Guillermo Barros Schelotto, quien desató las carcajadas de los periodistas presentes luego de la victoria de su Vélez sobre Boca Juniors.

Finalmente, el destacado gesto de Jordy Caicedo con un niño hincha de Huracán que se hizo viral. El delantero, goleador del Apertura y del Clásico ante San Lorenzo, también se lució afuera de la cancha.

NZ/ff