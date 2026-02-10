Cueste lo que Cueste eligió el equipo de la fecha 4 del Apertura 2026

En el primer steaming de Perfil.com, Cueste lo que Cueste, armaron los mejores equipos, jugador por jugador, de la fecha 4 del Torneo Apertura.

Marcelo Mármol presentó un equipo bastante ofensivo, en ambos sentidos de la palabra. Entre risas, con unas disculpas a Carlos Bilardo, se destacó a César Rigamonti bajo palos, Ezequiel Cannavo por el lateral derecho y la reconversión de Tiago Serrago.

Lucas Buceta también presentó un equipo con más destacados arriba, donde se repiten los nombres de Diego Valdéz, Jordy Caicedo, Ignacio Russo y David Romero. También destacó el partido del Leonardo Gil frente a San Lorenzo.

Román Iucht coincidió con sus compañeros en las figuras, pero su mediocampo lo hace equilibrado, hasta podría ser un equipo que salga a jugar a la cancha y no quedar descompensado. El gran cambio fue en mitad de cancha, donde el conductor de Cueste lo que Cueste opto por elegir a Matías Alejandro Galarza, jugador de Talleres y Baltasar Rodríguez.

