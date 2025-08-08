"Pity" Álvarez anunció su regreso a los escenarios luego de haber estado preso acusado de homicidio

Christian “Pity” Álvarez estuvo siete años sin presentarse en vivo, en esos años estuvo preso acusado de homicidio, por eso fue sorprendente que este viernes 8 de agosto anunciara que tocará en el estadio de Vélez Sarsfield el próximo 5 de diciembre. El exlíder de bandas “rollingas” como Viejas Locas e Intoxicados inauguró su cuenta de Instagram con un video invitando a su próximo show.

“Voy a decirles oficialmente que vamos a estar el 5 de diciembre en el estadio Vélez, y que antes de eso vamos a grabar. Ya lo tenemos grabado. Estamos terminando el video. Bueno, esas son las noticias, que vamos a estar el 5 de diciembre en Vélez y que antes de eso vamos a presentar un tema muy lindo que grabamos y espero que lo disfruten, ¿sí? Por ahora les cuento esto. Muchas gracias por el aguante”, dice Álvarez en su video.

Por qué estuvo preso “Pity”

El anuncio del artista es un regreso a la vida musical y a la vida pública después de haber sido detenido en 2018 y procesado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz (36), tras un enfrentamiento en donde ambos vivían en Villa Lugano, al sur de la ciudad de Buenos Aires, donde ambos residían.

Tras la pandemia, en 2022 la justicia le otorgó al músico el beneficio de prisión domiciliaria luego de recibir un informe del Cuerpo Médico Forense que indicaba que las facultades mentales del músico no se encuadraban dentro de “los parámetros considerados normales”.

Finalmente en 2023, cuando iba a realizarse el juicio oral y público, se suspendió el proceso por el deterioro de la salud de Álvarez. Fue entonces que el Tribunal Oral y Correccional N° 29 aceptó el pedido y ordenó además que le quitaran la tobillera electrónica.

El creador de “Homero” permaneció casi tres años en la cárcel de Ezeiza, luego obtuvo la prisión domiciliaria y actualmente tiene libertad plena.

La última vez que Álvarez había tocado en público había sido en Tucumán y en abril de 2018 se esperaba una reunión de Viejas Locas, sin embargo, el regreso se canceló. A fines de 2024, el “Pity” ya había aparecido en la versión con su videoclip de “Pesar”, un tango creado por Daniel Melingo, exintegrante de Los Abuelos de la Nada había registrado en su álbum solista Tangos Bajos (1998).

