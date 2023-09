Cristian "Pity" Álvarez abandonó el tratamiento psiquiátrico que estaba recibiendo y permanece prófugo. El músico estaba siendo tratado en la Fundación EIRA con el objetivo de recuperarse de sus problemas de adicción. Debido a su estado, en febrero de este año se había suspendido el juicio que debía enfrentar por asesinar a un joven en 2018.

"Se fue y nunca más regresó. La fundación ya hizo la denuncia en la comisaría de Malvinas Argentinas", detallaron desde la clínica en diálogo con el programa A la tarde de América.

Sin tobillera ni juicio penal: cómo siguen los días de Cristian "el Pity" Álvarez

El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados gozaba de salidas transitorias durante su tratamiento, beneficio que utilizó para escaparse del lugar. "Tenía permisos para ensayar dados por el juez y esto no es una penitenciaría", remarcó en declaraciones televisivas Ivo Cutzarida, miembro del equipo psicológico de la fundación.

"Estaba en una etapa inicial del tratamiento, pero requiere el compromiso del paciente, añadió y explicó que el músico estaba monitoreado y debía cumplir con una rutina diaria y contaba con la posibilidad de participar en diferentes talleres.

En cuanto al camino de recuperación de Álvarez, el profesional manifestó: "La enfermedad siempre te quiere sacar del tratamiento. Agota todas las circunstancias. El camino del adicto es cárcel, hospital o muerte. Nosotros creemos que mientras hay vida hay esperanza de rehabilitarse".

"El Pity no ha terminado de rendirse", sostuvo. "La policía y la justicia tendrán que encontrarlo. No tenía libertad de movimiento. El juez lo observaba y le dieron permiso para ensayar, se lo acompañó con personal y no quiso volver, no somos policías para obligarlo, es una comunidad de puertas abiertas".

Situación judicial

A fines de agosto, se ratificó la suspensión del juicio por homicidio que debía enfrentar el músico. También se ordenó el cese del arresto domiciliario y el retiro de la tobillera electrónica. La evaluación y supervisión de su rehabilitación y tratamiento había quedado en manos de la Justicia Civil.

"Teniendo en cuenta los informes médicos y demás constancias obrantes en autos, sin perjuicio de las afecciones que presenta Cristian Gabriel Álvarez Congiu, ello no permite aseverar que, en la actualidad, el nombrado resulte inimputable", indicó en el fallo el juez Goerner.

Según detalló, Álvarez presenta "trastorno cognitivo mayor, trastorno depresivo, trastorno adictivo de consumo de sustancias crónico y diversos factores de riesgo", por lo que no fue encontrado en condiciones para afrontar el debate oral por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018.

AS./fl