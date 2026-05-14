Murió un hombre de 73 años aplastado por el portón de una gomería en Almagro

Un hombre de 73 años murió este jueves por la mañana tras ser aplastado por el portón de una gomería ubicada sobre la avenida Córdoba al 3400, en el barrio porteño de Buenos Aires. El accidente ocurrió frente a un local situado entre las calles Billinghurst y Mario Bravo. Según los primeros reportes, la estructura de hierro se desprendió de su riel, impactando de lleno contra la víctima, quien falleció en el lugar pese a los esfuerzos del personal de emergencia.

Según informaron fuentes del SAME, Bomberos de la Ciudad y la Policía porteña, el hombre fue alcanzado por un portón de hierro que se salió de su guía y cayó sobre él mientras circulaba por la vereda o se encontraba en las inmediaciones del comercio.

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Tras el llamado de emergencia, personal de Bomberos trabajó para rescatar a la víctima, que quedó atrapada debajo de la pesada estructura. Cuando lograron retirarlo, los médicos constataron que el hombre se encontraba en paro cardiorrespiratorio.

A pesar de que el equipo médico realizó maniobras de reanimación avanzada durante varios minutos, las lesiones sufridas resultaron fatales y se confirmó el deceso poco después. La escena quedó inmediatamente resguardada por un vallado perimetral para permitir el trabajo de la morgue judicial y los peritos.

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La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, a cargo del fiscal César Troncoso, quien ordenó una pericia técnica sobre la guía y los rieles de la estructura para establecer si el mantenimiento era deficiente o si existió una falla mecánica imprevista. Mientras tanto, la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad de la zona serán claves para reconstruir la mecánica exacta de este suceso que terminó en tragedia.

El expediente fue caratulado inicialmente como homicidio culposo. Mientras tanto, efectivos policiales vallaron la zona para preservar la escena y permitir el trabajo de Policía Científica y de los peritos judiciales.

El operativo generó complicaciones en el tránsito sobre la avenida Córdoba durante buena parte de la mañana, mientras se desarrollaban las tareas de investigación y el retiro del cuerpo por parte de la morgue judicial.

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