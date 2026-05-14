Una niña de 12 años lucha por su vida tras ser atropellada y arrastrada 50 metros en Córdoba

Una niña de 12 años permanece internada en estado crítico tras ser atropellada por un automóvil el lunes a la salida del colegio Jorge Ábalos, en el barrio Guiñazú de la ciudad de Córdoba. El incidente ocurrió cuando un Fiat Cronos gris la embistió y la arrastró aproximadamente 50 metros, después de cruzar la calzada tras activar el semáforo peatonal.

La información suministrada por el diario La Nación confirmó que la víctima, identificada como Guadalupe, recibió asistencia inmediata antes de su traslado al nosocomio. Los médicos detectaron un coágulo en el cerebro que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia para descomprimir la zona afectada.

Daniel Marín, director del Hospital Infantil de Córdoba, detalló la complejidad de las lesiones recibidas por la adolescente. “La niña está en estado crítico. Llegó con un traumatismo craneoencefálico grave. Su pronóstico es reservado y la tenemos bajo sedación. Tiene riesgo de vida por la magnitud del accidente”, afirmó el médico.

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Testigos presenciales, entre ellos padres y compañeros de la institución educativa, declararon que el semáforo habilitaba el paso de la niña al momento del impacto. El vehículo circulaba a una velocidad superior a la permitida en áreas escolares y no detuvo su marcha ante la señal lumínica roja.

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Ivana, madre de la víctima, describió la secuencia del siniestro basada en los relatos recogidos en el lugar. “Ella aprieta el botón, el semáforo se pone en rojo y cruza. Ahí es cuando viene el auto y me la atropella. El auto supuestamente pasó en rojo y a una gran velocidad”, relató la mujer.

La familia de la menor permanece en el centro de salud a la espera de una evolución favorable durante las primeras 72 horas de internación. Hasta el momento, el conductor del Fiat Cronos no estableció contacto con los allegados de la niña para interiorizarse sobre su estado de salud.

La policía de Córdoba realizó las pericias accidentológicas pertinentes en el lugar del hecho para determinar la velocidad final del rodado y confirmar la violación de la luz roja. El conductor fue identificado, aunque no se informaron medidas restrictivas de su libertad de forma inicial.