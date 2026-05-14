Lidia Mabel Ojeda tiene 43 años, reside en Chaco y es profesora de plástica. Su nombre trascendió en los medios, pero no por cuestiones vinculadas a las artes, sino tras ser acusada de hacerse pasar por médica en hospitales públicos de la provincia. La mujer, que estuvo prófuga y fue detenida a fines de abril en el partido bonaerense de Tres de Febrero, recetaba medicamentos, llegó a firmar actas de defunción y se investiga su posible incidencia en la muerte de al menos dos personas.

Este miércoles, Ojeda fue imputada por "usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina y homicidio con dolo eventual", por el fallecimiento de una paciente de 63 años en el Hospital Dr. Emilio Rodríguez en la ciudad de Quitilipi, uno de los lugares en el que "trabajaba". Además, en las últimas horas fue denunciada por la muerte de una mujer de 74 años, a quien había atendido en marzo del año pasado.

El Gobierno será querellante en la causa de la falsa médica y se despega de las irregularidades

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Sobre su cabeza pesaba un pedido de captura nacional e internacional, ya que las autoridades sospechaban que podría haber intentado fugarse a Paraguay cuando su caso estalló. En su provincia fue bautizada como "La Rímolo chaqueña", en referencia a Giselle Rímolo, la mediática falsa médica, expareja de Silvio Soldán, condenada por tráfico de medicamentos, estafas y homicidio culposo, entre otros delitos.

De acuerdo con la investigación, la sospechosa utilizaba documentación falsa y una matrícula profesional que pertenece a un médico real, Horacio Daniel Vázquez, quien debió hacer la denuncia correspondiente. Se cree que Ojeda intervino durante meses en el centro de salud de Quitilipi y está comprobado que también estuvo en el Hospital Tomás N. Amigo de la localidad de Presidencia de la Plaza.

Lidia Ojeda, la docente de plástica acusada de ejercicio ilegal de la medicina.

La causa también apunta a determinar desde cuándo ejercía como médica de manera ilegal y cuántos pacientes fueron atendidos por ella. En el expediente figura que en el "Emilio Rodríguez" habría revisado a al menos 1.200 personas y hasta llegó a firmar nueve certificados de defunción.

La División Investigaciones Complejas del Interior de Sáenz Peña hizo un allanamiento en su casa del barrio San Cayetano, en donde supuestamente vivía, pero no la encontraron. Finalmente, en el lugar incautaron insumos médicos, uniformes, documentación de diferentes pacientes, un sello del Ministerio de Salud Pública y pedazos de papeles quemados.

Finalmente, la detuvieron en una vivienda de la calle Roberto Lage al 800, en el límite entre los partidos de Tres de Febrero y San Martín, en el noroeste del Conurbano, en un operativo conjunto entre las fuerzas policiales bonaerense y chaqueña. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, a cargo de Marcelo Soto, y en paralelo se resolvió apartar de sus cargos a las autoridades sanitarias de los hospitales investigados.

La investigación contra la falsa médica chaqueña

La causa en contra de Lidia Mabel Ojeda inició cuando una enfermera comenzó a sospechar de su formación y sus conocimientos profesionales. Ante esta situación, lo informó al director del hospital de Quitilipi, que a su vez transmitió estas dudas a su superior, el director de Zona Sanitaria II, Orlando Di Núbila.

“Fue contratada para realizar una guardia activa, pero el resto del personal se dio cuenta de que le faltaba mucha capacitación", explicó el funcionario, que más tarde hizo una presentación ante la comisaría de Machagai. “Decía que era de Formosa, que vivía en Corrientes y tenía familia en Paraguay. Cuando empezamos a averiguar, descubrimos que había votado en Sáenz Peña”, agregó ante la prensa local.

Hospital "Dr. Emilio Rodríguez", en Quitilipi.

En la investigación preliminar surgió que era docente de plástica. También se supo que utilizaba la matrícula "MP 6822", perteneciente al Dr. Vázquez. El profesional dijo a Diario Norte que tomó conocimiento de lo que estaba pasando cuando un amigo le envió un reel de las redes sociales y en ese momento decidió buscar asesoramiento legal. “Entré a Facebook y vi mi nombre. Me comuniqué con un abogado y me recomendó radicar una denuncia y lo hice en la policía”.

Vázquez contó que es oriundo de Juan José Castelli, ubicada en el noroeste chaqueño, y que nunca había escuchado hablar de Lidia Ojeda en esa localidad. Mientras tanto, en el último año, la mujer había conseguido atender a pacientes en Quitilipi y Presidencia de la Plaza con su matrícula y documentos apócrifos.

Imputación y una junta médica

La docente fue imputada por "usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina" y por "homicidio con dolo eventual" contra una mujer de 63 años que falleció el 21 de diciembre pasado. Al recibir los cargos, la mujer prefirió no declarar y su defensor, César López, indicó que lo hará "más adelante, cuando tenga acceso a todas las denuncias del expediente".

Asimismo, el abogado se manifestó en contra de la acusación por homicidio y la calificó de “una barbaridad”. La figura del "dolo eventual" considera que una persona realiza una acción peligrosa, previendo que puede causar la muerte de alguien, y a pesar de esa posibilidad, continúa actuando con indiferencia ante el resultado. Contempla penas que van de 8 a 25 años de prisión.

El momento en que trasladaron a Lidia Ojeda de regreso a Chaco.

Sobre este punto, López informó que hay una junta médica que está evaluando "la incidencia que pudo haber tenido Ojeda" en el fallecimiento de esa persona, para analizar los testimonios sobre la atención y qué acciones tomó la acusada. Así, se determinará el nivel de responsabilidad que habría tenido Ojeda en la muerte de esta paciente, de apellido Blanco.

Nueva denuncia contra la falsa médica en Chaco

En las últimas horas se sumó una nueva denuncia contra la "Rímolo chaqueña" vinculada a la muerte de otra mujer de 74 años en Villa Río Bermejito. El denunciante, hijo de la mujer fallecida, aseguró haber reconocido a Ojeda mediante las publicaciones de redes sociales y sostuvo que fue ella quien atendió a su madre poco antes de que muriera.

Según la presentación judicial, el episodio ocurrió en marzo del año pasado, cuando su madre comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho y fue trasladada en ambulancia al hospital. Allí, siempre de acuerdo al relato del hijo, la falsa médica habría ordenado la aplicación de una medicación intravenosa y la paciente luego empezó a convulsionar sobre la camilla.

El hijo de la víctima afirmó además que su madre no recibió "oxígeno ni suero" durante la atención médica y que murió pocas horas después a pesar de los esfuerzos de los profesionales. En el acta de defunción, firmada presuntamente por la propia Ojeda, se consignó como causa de muerte un “paro cardiorrespiratorio” e “insuficiencia cardiorrespiratoria”.

La Fiscalía ahora deberá analizar esta nueva denuncia para determinar si incorpora otro hecho a la causa principal.

FP