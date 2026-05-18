El 6 de mayo de 2024, Pamela Cobbas, Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos fueron atacadas con una bomba molotov en la habitación que compartían en un hotel del barrio de Barracas. Las primeras tres murieron luego de agonizar durante días, mientras que la cuarta quedó gravemente herida. A dos años de la masacre, comenzó el juicio contra el único acusado de provocar el incendio, acusado de agredirlas por odio a su orientación sexual, ya que las mujeres eran lesbianas.

Se trata de Justo Fernando Barrientos, quien era vecino de las dos parejas y las había amenazado e insultado antes del ataque. El hombre llega al debate imputado por "triple homicidio agravado por haber sido cometido por odio de género y por la orientación sexual de las damnificadas, con alevosía y ensañamiento, y por un medio idóneo para crear un peligro común" en concurso real con "homicidio en grado de tentativa por idénticos motivos y agravantes", en el caso de Sofía.

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La primera audiencia inició ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°5, integrado por los jueces Fabián M. Dinesta, Rafael A. Oliden, Fátima Ruiz López y Adrián A. Perez Lance. La acusación está a cargo del fiscal general Juan Fernández Buzzi y en el caso hay tres querellas, una que representa a la única sobreviviente, otra a las víctimas y otra a la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+).

Según pudo conocer este medio, el proceso se extenderá desde este lunes hasta el miércoles 1 de julio, a lo largo de seis audiencias en las que declararán 20 testigos, entre vecinos, allegados, policías, bomberos y peritos que intervinieron en la causa. Sin embargo, Castro Riglos adelantó que no dará testimonio ante los magistrados por recomendación del equipo médico que sigue su recuperación.

"Su deseo más profundo sería asistir y declarar, poder romper todo. De algún modo lo intenta pero le hace mal a nivel traumático", indicaron fuentes de la investigación a la agencia Noticias Argentinas.

Comenzó el juicio por el triple lesbicidio en Barracas.

Durante la primera audiencia, se le leyó la acusación a Justo Barrientos y el presidente del tribunal le consultó sus datos personales. El acusado tiene 69 años, nació en la ciudad de San Miguel de Tucumán y al momento del hecho vivía en la habitación 12 de la planta baja del hotel en el que residían las víctimas, en la calle Olavarría al 1600.

También señaló que tiene siete hermanos y dos hijos, desde hace tiempo no mantiene contacto con su familia, y que buena parte de su vida trabajó en locales gastronómicos pero que en el último tiempo vendía helados y golosinas en la vía pública. Por el momento no declaró en el juicio por la masacre, en el que podría ser condenado a prisión perpetua si es hallado culpable.

Buscan reconocer que fue un crimen de odio

Además de las querellas que representan a las víctimas, esta será la primera vez que FALGBT+ participe de un juicio bajo este rol, que permite acusar y solicitar penas de forma directa. La organización, que en el pasado intervino en otros expedientes como amicus curiae o desde un acompañamiento civil, insiste en que no se trató de un caso aislado, sino que fue un crimen basado en el prejuicio contra la identidad sexual de las fallecidas.

Para probar este punto, se presentarán testigos que pueden reconstruir cómo era la relación de Barrientos con Pamela, Roxana, Andrea y Sofía, a quienes supuestamente había hostigado y agredido de forma verbal en ocasiones anteriores. Por ejemplo, otros residentes del hotel sostuvieron que las había llamado "tortas" o "engendros" y que las había amenazado.

Justo Barrientos, único acusado del triple crimen.

Para Luciana Sánchez, representante legal de Castro Riglos, lo que determinó al imputado a "cometer el crimen fue que eran dos parejas de lesbianas”. En tanto, para Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, la Masacre de Barracas "expuso de la forma más brutal las consecuencias de la discriminación estructural contra lesbianas y otras personas de la comunidad LGBT+".

"La Justicia tiene ahora una oportunidad fundamental: juzgar con perspectiva de género y diversidad, cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y enviar un mensaje claro de que la violencia motivada por prejuicios no puede ser tolerada ni invisibilizada”, afirmó la activista y abogada semanas atrás.

Para el inicio del debate oral, la Coordinadora Lesbicidios Nunca Más convocó a través de las redes sociales a una manifestación en la Plaza de Tribunales, en Talcahuano 550, a una jornada para pedir que el hecho no quede impune y sea reconocido como un ataque lesboodiante, bajo la consigna: "Fue lesbicidio, fue crimen de odio; justicia por Roxana, Pamela, Andrea y Sofía".

Cómo fue el triple lesbicidio en Barracas

El caso ocurrió a la una de la madrugada del 6 de mayo de 2024, cuando las mujeres se encontraban en la habitación del mencionado hotel. Pamela, vendedora de golosinas y de productos de cosmética, vivía con Roxana, con quien estaba en pareja. Ambas tenían 52 años y, a pesar de que la vivienda era precaria, abrieron el cuarto para recibir a Andrea (42) y Sofía (51), que no tenían dónde ir.

Según la investigación, aquella noche Barrientos abrió la puerta de la pieza y les arrojó un explosivo que había fabricado de forma casera -que se encendió rápidamente- y les causó quemaduras gravísimas. Entre los hechos por los que se lo acusa, hay testimonios que indican que luego golpeó a Andrea y les volvió a lanzar otro elemento incendiario cuando se protegió con Sofía en el baño.

Ante un llamado al 911, se desplazó personal policial y bomberos hasta el lugar, donde fueron evacuadas unas 30 personas que estaban en el hotel y las casas linderas. Las mujeres fueron trasladadas a distintos centros de atención en estado reservado, y el día después se confirmó la muerte de Pamela, que se encontraba en el Instituto del Quemado.

Luego, Roxana perdió la vida con el 90% de su cuerpo herido por el fuego dos días después, internada en el mismo lugar; mientras que Andrea falleció a los cinco días tras agonizar en el Hospital Penna. Sofía permaneció internada un mes en el centro de atención y tratamiento de quemaduras y finalmente se salvó.

FP