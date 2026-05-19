Parecía que el tremendo golpe del coronavirus iba a dejar al planeta blindado frente a nuevas amenazas sanitarias, pero la realidad muestra exactamente lo contrario. Un nuevo informe respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial lanzó una dura advertencia: estamos mucho menos preparados para frenar un brote global ahora que a fines de 2019. Con economías endeudadas, sistemas desfinanciados y sociedades fracturadas, el próximo virus letal podría causar estragos históricos, descartando rápidamente los avances tecnológicos de los últimos años.

El Consejo Mundial de Monitoreo de la Preparación fue al hueso con su diagnóstico. Los expertos advirtieron que los brotes infecciosos son cada vez más seguidos y mortales, y golpean a poblaciones que ya están profundamente debilitadas. Aunque los científicos tienen hoy mejores herramientas en los laboratorios, el gran problema pasa por la política y el tejido social: los autores del documento marcaron que la profunda disminución en la confianza, tanto entre países como hacia los propios gobiernos, es la falla principal que frena cualquier estrategia de defensa común.

Según el informe, el mundo "no está preparado" para una nueva pandemia

A este combo se le suma un recorte brutal de fondos. La atención política se desvió hacia otras urgencias, vaciando las cajas destinadas a la prevención global. El informe apuntó directo contra decisiones recientes en Estados Unidos, donde la administración de Donald Trump desvió unos 2.000 millones de dólares que administraba la agencia USAID para combatir enfermedades. Los especialistas calcularon que esta tijera presupuestaria podría costar más de 160 mil muertes evitables, principalmente por picos de tuberculosis y malaria.

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La teoría de los expertos chocó con la realidad este mismo mes, cuando el pánico se subió a un crucero. El brote de una rara y letal cepa de hantavirus (la variante Andes) dejó tres muertos a bordo y desató una gigantesca cacería de contactos a nivel internacional. Como los pasajeros ya habían vuelto a sus casas en distintos países antes de que saltaran las alertas, los equipos médicos tuvieron que rastrearlos contrarreloj. Ahora, un grupo de turistas que regresó a territorio estadounidense sigue estrictamente aislado en Nebraska, esperando a que pasen los interminables 42 días de incubación del virus.

Los expertos consideran que aumentó la desconfianza hacia las medidas preventivas de los diversos Gobiernos

Mientras el hantavirus mantenía en vilo a parte de Occidente, el continente africano volvió a encender sus propias sirenas. La OMS declaró que el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo ya es una emergencia de salud pública "extraordinaria". Si bien todavía no alcanzó la categoría de pandemia, este episodio es el brote número 17 en ese país durante el último medio siglo, un recordatorio trágico y constante de que las enfermedades infecciosas no dan tregua.

Por el brote de Hantavirus, la OMS pide a Argentina y EE. UU. que no abandonen el organismo

La receta urgente para cambiar el rumbo

En este contexto, el Consejo Mundial no se quedó solo en las malas noticias y dejó un manual de instrucciones claro para esquivar el desastre. La primera exigencia a los líderes globales es crear un sistema independiente que monitoree "de verdad" el riesgo de futuras pandemias, sin ataduras a las presiones de los gobiernos de turno. A la par, reclamaron políticas fuertes que garanticen un reparto equitativo de vacunas y tratamientos para no repetir el salvaje acaparamiento que se vio durante la crisis del Covid-19.

El otro punto crítico es garantizar una "billetera sanitaria". Los expertos pidieron que la financiación para la prevención global sea sostenible a largo plazo y quede totalmente fuera de las históricas peleas políticas anuales por el presupuesto. La idea de fondo es que la salud deje de ser la variable de ajuste cada vez que cambia una administración o surge un nuevo conflicto geopolítico.

El mensaje del documento no deja lugar a dudas: el riesgo de una nueva pandemia avanza a toda velocidad y en la dirección equivocada. Aunque los laboratorios tengan la capacidad de diseñar curas en tiempo récord, la falta de unidad mundial y el desinterés financiero convierten a esa tecnología en un escudo de cartón. Si la política no reacciona, el próximo virus encontrará a un mundo con las defensas más bajas de la historia reciente.

TC/ff