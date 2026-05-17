Trump amenaza con la destrucción de Irán si no hay acuerdo: "No quedará nada de ellos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia contra Irán al asegurar que “no quedará nada” de la república islámica si no acepta un acuerdo con Washington.

A través de su red Truth Social, el mandatario republicano afirmó que "el tiempo corre" y que la paciencia de la Casa Blanca ha llegado a su límite tras semanas de negociaciones estancadas en Medio Oriente. "Más les vale moverse, y rápido, o no quedará nada de ellos", amenazó Trump.

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La publicación llegó después del viaje del mandatario estadounidense a China y en un contexto de creciente presión diplomática sobre Teherán. Según funcionarios estadounidenses, Washington mantiene contactos indirectos con autoridades iraníes en busca de un acuerdo.

Horas más tarde, en una entrevista con la cadena Fox News, Trump profundizó sus críticas y responsabilizó a Irán por el estancamiento de las conversaciones. “Cada vez que se dialoga ellos aceptan todo y luego se retiran. Cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación”, denunció.

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El presidente republicano sostuvo además que Irán había aceptado entregar “su polvo nuclear” y avanzar sobre los puntos exigidos por Washington, aunque acusó a la dirigencia iraní de incumplir sistemáticamente los compromisos asumidos en las negociaciones.

Trump insistió en que, aunque su prioridad es un entendimiento diplomático, Estados Unidos ya tiene lista la respuesta bélica en caso de que el liderazgo iraní rechace el pacto final. El sábado Trump difundió una imagen generada por inteligencia artificial que lo muestra en una postura heroica sobre un mar embravecido rodeado de buques iraníes, bajo la leyenda: "Ha sido la calma antes de la tormenta".

Del lado iraní, las autoridades reiteraron en los últimos días que no aceptarán condiciones que impliquen una “rendición” y advirtieron que responderán a cualquier ataque estadounidense o intento de bloquear sus operaciones marítimas en el estrecho de Ormuz.

GD/ML