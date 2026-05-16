"Esta noche, bajo mi dirección": Trump afirmó que EE.UU. eliminó al terrorista más activo del mundo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reveló este sábado la supuesta muerte del "terrorista más activo del mundo", en una operación coordinada con el Gobierno de Nigeria.

En su cuenta de la red social Truth Social, el mandatario escribió: “Esta noche, bajo mi dirección, las valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria ejecutaron impecablemente una misión meticulosamente planificada y sumamente compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo”.

Ultimátum de Irán a Estados Unidos tras el rechazo a su propuesta de paz: "No hay otra alternativa

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Y agregó: “Abu-Bilal al-Minuki, segundo al mando del ISIS a nivel mundial, creyó poder esconderse en África, pero desconocía que contábamos con fuentes que nos mantenían informados de sus actividades. Ya no aterrorizará al pueblo africano ni ayudará a planificar operaciones contra estadounidenses”.

El referente republicano afirmó: “Con su eliminación, la operación global del ISIS se ve considerablemente debilitada. Gracias al Gobierno de Nigeria por su colaboración en esta operación. ¡Dios bendiga a América!”.

El encuentro de Donald Trump con Xi Jinping.

Días atrás, Donald Trump se encontró en Pekín con su par chino, Xi Jinping. El presidente norteamericano le dijo a su anfitrión que ambos países tendrán “un futuro fantástico juntos”, para luego alabarlo señalando que es “un honor ser su amigo”; de inmediato, el referente asiático le aclaró que “deberían ser socios, no rivales” porque “la cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación las perjudica”.

EEUU presionó a Milei por el avance de China en Argentina mientras Trump festejaba con Xi Jinping en Beijing

A continuación, le advirtió al líder republicano: “La cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos. Si se maneja mal, las dos naciones podrían chocar o incluso entrar en conflicto”.

El principal apoyo de Taiwán, una isla que cuenta con gobierno y ejército propios, es Estados Unidos.