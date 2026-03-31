A pedido de Israel, Argentina declararía a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista

Se espera que en las próximas horas el Gobierno argentino sume al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la Guardia Revolucionaria de Irán.

Esta medida, que pondrá a la Argentina otra vez ante la furia del gobierno islámico de Irán, obedece a un pedido directo del ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y tendrá consecuencias judiciales y diplomáticas.

En una videollamada, el canciller israelí solicitó a representantes diplomáticos de América latina que traten a la Guardia Revolucionaria y a Hezbolá como organizaciones terroristas. Las dos están señaladas como responsables de los atentados a la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994). En la reunión participaban los ministros de Relaciones Exteriores de Paraguay, Bolivia, Ecuador y Panamá, y los viceministros de Argentina, Honduras, Costa Rica y Perú.

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También Marco Rubio, el Secretario de Estado de Donald Trump, solicitó a sus embajadas en todo el mundo que pidan a los gobiernos de sus países anfitriones sumarse a esta declaración, invocando razones de seguridad global.

Esta medida de alineamiento en términos de seguridad implica en la práctica restricciones para operar en el sistema financiero argentino, incluyendo el congelamiento de activos. También funciona como un aval para investigar más a fondo posibles conexiones locales.

Qué son la Guardia Revolucionaria Islámica y la Fuerza Quds

La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC o Pasdarán) es un cuerpo militar de élite de Irán, creado en 1979 por el ayatolá Ruhollah Jomeini tras la Revolución Islámica. Su función principal es proteger el régimen teocrático y la revolución islámica, tanto de amenazas internas (represión de protestas a través de la milicia Basij) como externas. A diferencia del ejército regular, responde directamente al Líder Supremo (actualmente Alí Jamenei) y no al gobierno civil. Posee fuerzas terrestres, navales, aéreas, misiles y un fuerte componente económico e inteligencia.

La Fuerza Quds (o Fuerza Jerusalén) es la rama de operaciones exteriores y élite de la Guardia Revolucionaria. Se especializa en guerra asimétrica, inteligencia militar, entrenamiento, financiamiento y coordinación de grupos proxy (como Hezbollah en Líbano, milicias en Irak, Siria o Yemen). Su nombre alude a la “liberación” de Jerusalén y opera de forma encubierta para extender la influencia iraní sin involucrar directamente al ejército convencional.

La Justicia argentina, siguiendo la investigación del fiscal Alberto Nisman y la UFI AMIA, atribuye a altos mandos de la Guardia Revolucionaria y específicamente a la Fuerza Quds un rol clave en los atentados terroristas de la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994), ejecutados con participación de Hezbolá.

Ahmad Vahidi, excomandante de la Fuerza Quds y acusado como uno de los responsables intelectuales del ataque a la AMIA, fue designado en 2026 jefe de la Guardia Revolucionaria. Eso lo convirtió en uno de los militares iraníes más intensamente perseguidos por las fuerzas armadas de Israel y Estados Unidos. Si bien hace unos días corrió el rumor de que lo habían matado, hasta ahora no hay confirmación de este suceso, pero tampoco ha dado pruebas recientes de vida.

En enero de 2026, el gobierno argentino declaró a la Fuerza Quds como organización terrorista, junto a 13 individuos vinculados, imponiendo sanciones financieras. Irán rechazó la medida y advirtió que daría una “respuesta adecuada”. Argentina mantiene pedidos de captura internacional (alertas rojas de Interpol) contra varios iraníes implicados, y el caso sigue impune.