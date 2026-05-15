Xi Jinping celebra una cumbre “histórica” con Trump y anuncia una nueva relación estratégica

El presidente de China, Xi Jinping, elogió los resultados de sus reuniones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y destacó un acuerdo sobre una nueva relación para sus países, proyectando optimismo pese a tensiones no resueltas y los limitados acuerdos anunciados hasta ahora.

“Esta visita es una visita histórica y emblemática. Hasta ahora, hemos establecido una nueva relación bilateral —una relación estratégica estable y constructiva— que constituye un acontecimiento histórico”, afirmó Xi mientras recibía a Trump en Zhongnanhai, la sede del gobernante Partido Comunista y residencia de sus principales líderes. “Hemos logrado muchos resultados cooperativos”.

Los países alcanzaron un “importante consenso” sobre mantener relaciones económicas y comerciales estables mientras amplían la cooperación en diversos ámbitos, según un comunicado publicado el viernes por la agencia oficial Xinhua antes de la partida de Trump a bordo del Air Force One. Ninguna de las partes ha divulgado detalles de sus acuerdos comerciales, que podrían anunciarse en los próximos días.

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La reunión se produjo tras una jornada de cálida bienvenida y ceremonias altamente coreografiadas en la capital china. Durante conversaciones de unas dos horas y media el jueves, ambos mandatarios mantuvieron un tono positivo sobre las relaciones entre Estados Unidos y China, aunque también abordaron temas conflictivos que van desde el comercio y Taiwán hasta la guerra con Irán.

Zhongnanhai ofrece un escenario prestigioso para la reunión y representa un gesto de hospitalidad. Solo un puñado de líderes estadounidenses ha ingresado al complejo fuertemente custodiado junto a la Ciudad Prohibida. Richard Nixon, el primer presidente estadounidense en visitar China, se reunió allí con Mao Zedong durante su histórico viaje de 1972, mientras George W. Bush visitó el recinto amurallado en dos ocasiones, en 2002 y 2008. El expresidente Barack Obama estuvo allí en 2014.

Xi y Trump caminaron y conversaron, deteniéndose ocasionalmente para admirar la vegetación y los árboles. Xi habló sobre la historia del complejo a través de un traductor y ofreció enviar semillas de rosas que el mandatario estadounidense elogió.

“Estas son las rosas más hermosas que alguien haya visto”, dijo Trump.

Sin embargo, detrás de la cordialidad mostrada, la relación entre las dos mayores economías del mundo sigue tensionada por una serie de asuntos delicados.

En su primera reunión el día anterior, Xi lanzó su advertencia más contundente hasta ahora sobre Taiwán a un presidente estadounidense, al afirmar que un manejo inadecuado del tema podría provocar “choques” entre las superpotencias. Trump declaró a Fox News en una entrevista que Xi ofreció ayuda respecto de Irán, algo que China no ha confirmado explícitamente. Un comunicado de la Casa Blanca sobre su reunión indicó que ambas partes coincidieron en que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto para respaldar el libre flujo de energía.

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China acordó comprar 200 aviones de Boeing Co., afirmó Trump en la entrevista, una cifra inferior a los 500 aviones 737 Max y aeronaves de fuselaje ancho adicionales que las aerolíneas chinas supuestamente comprarían en el escenario más ambicioso de un acuerdo histórico.

Estados Unidos y China también discuten un mecanismo para acelerar algunos acuerdos de inversión china, junto con una reducción de aranceles sobre una serie de bienes no críticos, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una entrevista con CNBC el jueves en Pekín.