¿Era inevitable Xi Jinping?

Los preparativos para la cumbre de dos días del presidente estadounidense Donald Trump con su homólogo chino, Xi Jinping, reflejaron el supuesto predominante dentro de su administración de que China puede ser tratada como otra potencia en ascenso dispuesta a negociar acuerdos pragmáticos con la hegemonía global establecida.

Pero la China de Xi representa algo completamente diferente: un país casi totalitario con una estrategia clara y ambiciosa para superar a Estados Unidos y remodelar el orden global. Guiada por el "Sueño Chino" de rejuvenecimiento nacional de Xi, la República Popular no busca simplemente crear un mundo bipolar o ponerse en los zapatos de Estados Unidos. Tampoco aspira a heredar las cargas y obligaciones que acompañaron a la primacía estadounidense.

En cambio, como argumentamos Olivia Cheung y yo en nuestro próximo libro China’s Global Strategy Under Xi Jinping, China busca la preeminencia global bajo sus propios términos, remodelando el orden internacional de manera que refleje su propio sistema político, valores e intereses. Si bien China reconoce la importancia de su relación bilateral con los EE. UU., su estrategia global no se centra en ella. Más bien, está guiada por el Pensamiento de Xi Jinping y se implementa bajo la dirección del Partido Comunista de China (PCCh).

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La naturaleza del sistema político de China —y la forma en que está fusionado con la ideología estatal— moldea profundamente su enfoque de los asuntos internacionales. Si China fuera simplemente otra potencia autoritaria con expansivas ambiciones regionales, podría inclinarse a unirse a la América de Trump para dividir el mundo en esferas de influencia. Pero su política exterior no es reactiva; ante todo, está impulsada por la búsqueda de un dominio totalitario.

Para los EE. UU., esto significa que la competencia con China no puede entenderse únicamente a través del lente tradicional de la política de las grandes potencias. Para interactuar con China de manera efectiva, los responsables de la formulación de políticas estadounidenses deben reconocer que las ambiciones geopolíticas de Xi son inseparables de su proyecto totalitario más amplio.

Dos importantes libros nuevos de destacados académicos radicados en los EE. UU. ofrecen una comprensión más profunda de las fuerzas ideológicas e institucionales que configuran el ascenso de China. Ambos argumentan que el regreso gradual de China al totalitarismo no es un accidente histórico provocado por el ascenso de Xi al poder, sino más bien una característica estructural del sistema político chino que tiene implicaciones de largo alcance más allá de la propia China.

En Institutional Genes: Origins of China’s Institutions and Totalitarianism, Chenggang Xu, de la Universidad de Stanford, recurre a la historia china, rusa y occidental para explicar por qué China sigue atrapada en patrones institucionales que reproducen el gobierno totalitario. The Broken China Dream: How Reform Revived Totalitarianism, de Minxin Pei, se centra de manera más estrecha en la era posterior a Mao, rastreando las raíces de la trayectoria cada vez más autoritaria de China en el enfoque de Deng Xiaoping hacia la "reforma y apertura".

Aunque Xu y Pei abordan la cuestión desde ángulos diferentes, llegan a conclusiones sorprendentemente similares. Mientras que Xu sostiene que el regreso de China al totalitarismo estaba escrito en el ADN del régimen, Pei argumenta que el factor decisivo fue la decisión de Deng de preservar el Estado leninista de partido único mientras buscaba la reforma económica. Al mantener el monopolio político del PCCh, sostiene Pei, Deng bloqueó la democratización y sentó las bases para el surgimiento eventual de un hombre fuerte al estilo de Xi.

Xi Jinping, Trump y los falsos dilemas

¿Es la China de Xi verdaderamente totalitaria?

En el centro de ambos libros se encuentra una pregunta fundamental: ¿Qué es exactamente el totalitarismo? Xu lo define como "un tipo extremo de autocracia moderna caracterizada por el control total sobre la sociedad a través de un partido totalitario" que se apoya en "la ideología, la policía secreta, la fuerza armada, los medios de comunicación y las organizaciones (incluidas las empresas) en toda la sociedad" para dominar los recursos y la vida social. Esto lo distingue del autoritarismo, que no depende de una ideología que lo abarque todo ni busca un control estricto sobre la sociedad y la economía.

Como señala Xu, el totalitarismo moderno surgió a raíz de la Revolución Bolchevique de 1917. Desde su punto de vista, el totalitarismo comunista echó raíces en China no solo debido al apoyo soviético al naciente PCCh y a Mao, sino también porque las propias tradiciones institucionales de China hicieron que la sociedad china fuera más receptiva a él.

Sin embargo, no estoy convencido de que la China contemporánea merezca la etiqueta de "totalitaria". Mientras que Xu la clasifica inequívocamente como tal, Pei adopta una postura más matizada, argumentando que Xi ha acercado a China más al totalitarismo que al autoritarismo. Yo, en cambio, describiría a la China de hoy como un país que aspira al totalitarismo, aunque todavía no ha llegado a ese punto.

Sin duda, la agenda de Xi de "un país, una ideología, un pueblo, un partido y un líder" —central en su "Sueño Chino de rejuvenecimiento nacional"— deja pocas dudas sobre sus intenciones. Pero el proyecto sigue incompleto. A pesar del enorme aparato estatal del PCCh, los sofisticados sistemas de vigilancia digital y el requisito de que los ciudadanos chinos estudien el Pensamiento de Xi Jinping, el régimen no ejerce un control total sobre la economía, ni ha eliminado la libertad individual fuera del ámbito político.

El acceso a la información es un claro ejemplo. Puede que China no tenga un internet libre y abierto, pero la vasta intranet construida por el PCCh todavía otorga a los ciudadanos una notable latitud para navegar, comprar, comunicarse y consumir entretenimiento en línea. Nada comparable existió en la China de Mao.

Xu es más pesimista que Pei. Si el totalitarismo está incrustado en los genes institucionales de China, como él argumenta, la democratización requeriría reemplazar esos patrones profundamente arraigados por otros prodemocráticos, una perspectiva que raya en la fantasía.

Las conclusiones de Pei son más condicionales. Su análisis implica que desmantelar la estructura política leninista de China podría abrir un camino hacia la democratización, por arduo que sea. Sin embargo, el propio Pei considera que tal cambio es sumamente improbable.

Si bien Xu y Pei tienen razón en que el panorama a corto plazo para la libertad y los derechos en China sigue siendo sombrío, no todo está perdido. De hecho, el valor de sus libros no radica en presentar el futuro de China como algo predeterminado, sino en ofrecer más motivos para un optimismo cauteloso que el que los propios autores reconocen.

Errores de lectura de la era de reformas de China

El hilo conductor que recorre ambos libros es la resiliencia del sistema político leninista de China, que se ha mantenido en pie desde 1949. Como ambos señalan, la insistencia de Deng en defender los "cuatro principios cardinales" —la vía socialista, la dictadura democrática popular, el liderazgo del PCCh y la supremacía ideológica del marxismo-leninismo y el pensamiento de Mao Zedong— garantizó la supervivencia del marco institucional necesario para la eventual restauración del gobierno totalitario.

Al comienzo de la era de las reformas, China se parecía mucho más a la Corea del Norte actual que a la potencia próspera, industrializada y tecnológicamente avanzada que es hoy. Bajo cualquier parámetro, China ha demostrado tener más éxito que sus contrapartes comunistas-totalitarias, construyendo una economía más dinámica, innovadora y eficiente de lo que la Unión Soviética jamás logró, todo ello mientras sigue siendo quintaesencialmente leninista.

Gran parte de la investigación académica sobre China se ha centrado comprensiblemente en las transformaciones radicales desatadas por cuatro décadas de rápido crecimiento económico. Pero este énfasis ha ocultado lo poco que ha cambiado el propio sistema político durante el mismo período.

En este sentido, Xu y Pei desafían implícitamente las interpretaciones anteriores de la evolución política de China. En su libro de 2010, China’s New Confucianism: Politics and Everyday Life in a Changing Society, por ejemplo, el teórico político Daniel A. Bell sugirió que el PCCh había cambiado a tal punto que bien podría llamarse el Partido Confuciano de China. Los análisis de Xu y Pei son difíciles de conciliar con interpretaciones de esta naturaleza.

El hecho de que se entienda mejor a China como totalitaria, casi totalitaria o simplemente autoritaria tiene profundas implicaciones para los gobiernos democráticos que mantienen una competencia estratégica con ella, así como para las empresas, las universidades y las instituciones no gubernamentales. Para entender a China, es esencial centrarse en las estructuras políticas que sustentan al régimen, en lugar de en cómo se muestra el régimen en un momento particular de la historia.

Pensemos en la integración de China en la economía global. Si los gobiernos democráticos hubieran reconocido que la "reforma y apertura" de Deng estaba diseñada no para desmantelar el sistema leninista de China sino para fortalecerlo y modernizarlo, ¿habrían asumido de todos modos que la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio la impulsaría hacia el liberalismo de estilo occidental? ¿Y habrían trabajado tan duro para facilitar la modernización económica de China, permitiéndole así convertirse en una potencia mundial capaz de desafiar y potencialmente eclipsar su propio modelo democrático-capitalista?

El concepto de "genes institucionales" de Xu explica por qué la transformación económica de China no ha logrado producir una liberalización política. En lugar de simplemente revivir el tipo de argumento civilizatorio que a menudo fundamenta las afirmaciones sobre el excepcionalismo chino, sostiene que la democratización depende en última instancia de los "mecanismos fundamentales y estables de incentivos y restricciones que configuran el comportamiento de los actores clave en las principales interacciones sociales". Aunque estos genes institucionales se heredan, Xu reconoce que pueden evolucionar, mutar o ser reemplazados.

Xu rastrea los genes institucionales de China hasta su legado marxista-leninista y su historia mucho más larga de gobierno imperial centralizado, dos tradiciones que considera que se refuerzan mutuamente. Identifica tres características especialmente importantes heredadas de la China dinástica: un sistema administrativo jerárquico y centralizado; una burocracia basada en exámenes que supervisa un Estado de escala continental; y la propiedad concentrada de la tierra.

Según Xu, estos arreglos institucionales fomentaron una cultura política hostil al constitucionalismo y a la democracia. El aparato estatal centralizado, la adopción del confucianismo como una forma de ideología estatal premoderna que moldeó el pensamiento de los funcionarios públicos y la ausencia de derechos de propiedad ayudaron a anticiparse y neutralizar los desafíos a la autoridad imperial, ya vinieran de las élites aristocráticas o de los movimientos de base.

China, argumenta Xu, no es la única que posee genes institucionales propicios para el gobierno totalitario. Rusia también desarrolló tradiciones institucionales que, si bien son distintas de las de China, resultaron ser un terreno igualmente fértil para la dictadura comunista.

El hecho de que el amplio argumento histórico de Xu demuestre o no su tesis final está abierto a debate. Pero plantea una pregunta que no puede descartarse fácilmente: ¿Pueden algunas sociedades quedar atrapadas en el totalitarismo debido a estructuras institucionales y tradiciones políticas profundamente arraigadas? No es necesario adoptar su teoría de los genes institucionales para reconocer el papel fundamental que han desempeñado las estructuras políticas de China en la configuración de su trayectoria posterior a Mao.

Pei llega a una conclusión similar sin recurrir a la genética institucional. En su lugar, ofrece una condena contundente al legado de Deng. A través de una meticulosa disección década por década de la era posterior a Mao, narra la extraordinaria transformación económica y social de China al tiempo que demuestra cómo su sistema político, respaldado por los cuatro principios cardinales de Deng, se ha mantenido fundamentalmente inalterado.

El argumento de Pei es, en muchos sentidos, más convincente desde el punto de vista empírico. Al limitarse a la era posterior a Mao, puede recurrir a un cuerpo de evidencia más focalizado, evitando al mismo tiempo las controversias inherentes al panorámico estudio histórico de Xu, que abarca civilizaciones y milenios. Su tesis central —que la supervivencia del sistema leninista cerró cualquier posibilidad de democratización— hace que el gobierno de hombre fuerte de Xi parezca casi inevitable en retrospectiva, reforzando el argumento de que China sigue atrapada en una trampa totalitaria.

El camino de Xi hacia el poder

El análisis de Pei —particularmente su interpretación del crucial XVII Congreso del PCCh en 2007, que elevó a Xi como el heredero aparente de Hu Jintao antes de la transición de liderazgo de 2012— es formidable. Aun así, es posible que sobrestime la medida en que el sistema leninista facilitó las ambiciones totalitarias de Xi. Mi propia evaluación de la trayectoria a largo plazo de China es menos pesimista.

En 2007, escribe Pei, cuando Xi surgió como sucesor de Hu, el propio Hu prefería a su protegido Li Keqiang, pero su facción de la Liga de la Juventud Comunista perdió frente a la facción de Shanghái encabezada por el predecesor de Hu, Jiang Zemin. Xi se impuso finalmente porque la facción de Jiang carecía de un candidato fuerte propio y prefirió respaldarlo a él antes que permitir que la Liga de la Juventud dominara el liderazgo durante otra década. Una vez en el poder, aprovechó la alarma generalizada entre la dirigencia del PCCh ante la corrupción y la decadencia institucional para superar tácticamente y neutralizar a ambas facciones.

Pei también señala que Xi no era el único alto líder que presionaba hacia el totalitarismo. La otra figura prominente era Bo Xilai, el miembro del Politburó que supervisó Chongqing antes de su expulsión y arresto en 2012. Según el relato de Pei, el amplio apoyo entre los líderes del PCCh al "modelo de Chongqing" de Bo, que concentraba el poder económico en manos de líderes regionales y empresas estatales, reveló cuán receptivo era el sistema leninista a un resurgimiento de la política totalitaria.

Lo que resulta menos convincente es la sugerencia de Pei de que el ascenso de Xi reflejó la lógica estructural del sistema leninista en lugar de maniobras políticas contingentes. Como el propio Pei reconoce, Jiang y la facción de Shanghái respaldaron a Xi precisamente porque carecía de una base faccional fuerte y avanzó a través del sistema sin levantar alarmas. A diferencia de Bo, cuya extravagante política neomaoísta inquietaba a gran parte de la dirección del partido, Xi ocultó cuidadosamente sus ambiciones y preferencias ideológicas antes de llegar al poder. En otras palabras, la facción de Jiang apoyó a Xi no porque quisieran un regreso al totalitarismo, sino porque creían que podían controlarlo.

El consenso de la élite que primero marginó a Bo y luego provocó su caída sugiere además que la cúpula del PCCh no quería ver a China dirigida de vuelta hacia el totalitarismo. El resurgimiento por parte de Bo de prácticas asociadas con la Revolución Cultural desencadenó un gran malestar —y probablemente temor— entre muchos de sus pares, razón por la cual finalmente se volvieron en su contra. Xi, por el contrario, jugó un juego mucho más disciplinado y calculado; por esa razón, el sistema leninista por sí solo no puede explicar completamente su ascenso.

Si bien la decisión de Deng de preservar el orden leninista sin duda creó las condiciones institucionales que hicieron posible el surgimiento de un nuevo hombre fuerte, no hizo que el ascenso de alguien como Xi fuera inevitable. Por lo tanto, su ascenso se entiende mejor como el resultado de maniobras de la élite, más que como un resultado predeterminado del sistema político de China.

Además, el desagrado de los líderes del partido por las tendencias totalitarias de Bo parece haber perdurado. A pesar de su renuencia a desafiar a Xi abiertamente, muchos dentro de la élite política parecen sentirse incómodos con la dirección en la que está llevando a China. El ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, por ejemplo, pareció inicialmente incómodo con la presión de Xi hacia la diplomacia del "lobo guerrero" antes de terminar alineándose. Si Xi llegara a presidir una crisis nacional prolongada, está lejos de ser claro cuántos le seguirían siendo leales.

Nada de esto pretende absolver a Deng. Si no hubiera preservado el sistema leninista, a Xi le habría resultado infinitamente más difícil, si no imposible, comenzar a restaurar el totalitarismo a los cinco años de asumir el poder. Aun así, la posibilidad no debe confundirse con la inevitabilidad. Esa distinción puede parecer sutil, pero sugiere que el futuro de China está lejos de estar predestinado.

La arriesgada apuesta de Xi

El compromiso de Xi con el totalitarismo es inconfundible. Para él, la autoridad centralizada y la disciplina ideológica son los cimientos de la grandeza de China. La grandeza nacional, por supuesto, también puede entenderse de manera muy diferente: no como la concentración del poder en manos del Estado, sino como la capacidad de los ciudadanos para estar protegidos por la ley, desarrollar sus talentos libremente y prosperar sin temor a la represión y la discriminación.

Incluso para los propios estándares de Xi, sin embargo, está lejos de estar claro que el totalitarismo pueda generar prosperidad a largo plazo. En este punto, el escepticismo de Xu parece bien fundado. Su estudio de la historia moderna sugiere que los sistemas comunistas-totalitarios sucumben sistemáticamente a la mala gestión económica, la rigidez de las políticas y la disminución del dinamismo. Como señala, ningún Estado comunista-totalitario ha logrado escapar con éxito de la trampa del ingreso medio.

Está por verse si China será una excepción. El totalitarismo puede lograr resultados impresionantes a corto plazo, particularmente cuando se trata de movilizar recursos, construir infraestructura y potenciar industrias estratégicas. Pero el control centralizado y la rigidez ideológica tienden a distorsionar la toma de decisiones económicas, reprimir el espíritu empresarial y la innovación interna, y generar desconfianza en el extranjero. Cuanto más empuje Xi a China por la senda totalitaria, más probable es que estos problemas se vuelvan pronunciados.

La propia historia de China desde 1949 ilustra este punto de forma descarnada. Bajo Mao, el gobierno totalitario produjo repetidos desastres económicos, de manera más catastrófica durante el Gran Salto Adelante, que causó una de las hambrunas más letales de la historia humana, cobrándose la vida de un estimado de 30 millones de personas entre 1959 y 1961. Hacia el final de la era de Mao, China se encontraba entre los países más pobres del mundo, en agudo contraste con la rápida industrialización de Taiwán bajo Chiang Kai-shek.

Las reformas de Deng tuvieron éxito en gran medida porque el PCCh se retiró de las formas más extremas de totalitarismo. China se abrió al comercio exterior, la inversión, la tecnología y la experiencia de gestión, convenciendo a gran parte del mundo exterior de que avanzaba hacia un sistema más pragmático y menos ideológico.

Bajo un liderazgo colectivo, China experimentó décadas de crecimiento extraordinario, ayudada significativamente por el capital y la experiencia de la diáspora china. El fin de esa era de expansión vertiginosa coincidió con el ascenso de Xi al poder y su renovado impulso hacia el totalitarismo.

Por supuesto, la desaceleración económica de China no puede atribuirse únicamente a Xi. Las presiones estructurales asociadas con la trampa del ingreso medio, como el aumento de los costos laborales y el declive demográfico, han desempeñado un papel importante. Pero el estilo de gobierno de Xi claramente ha agravado estos problemas; en particular, su reemplazo del liderazgo colectivo por el gobierno de un hombre fuerte ha aumentado tanto la frecuencia como la escala de los principales errores políticos. Ejemplos de ello van desde la escalada de la guerra comercial con los EE. UU. durante el primer mandato de Trump hasta el abandono abrupto de la política de cero COVID, que desató un aumento masivo de muertes entre una población insuficientemente vacunada.

Al mismo tiempo, el enfoque cada vez más agresivo de Xi ha llevado a muchos socios externos a replantearse la cooperación económica y tecnológica con China. El cambio en el estado de ánimo de la opinión pública ha sido igualmente significativo. Durante gran parte de la era de las reformas, la mayoría de los chinos creía que sus vidas seguirían mejorando, pero esa confianza se ha debilitado bajo el mandato de Xi. En lugar de participar con entusiasmo en su proyecto de rejuvenecimiento nacional, muchos jóvenes han optado por marginarse por completo de la cultura laboral hipercompetitiva de China, adoptando el espíritu del tangping ("tumbarse boca arriba").

Es cierto que la restauración del control centralizado por parte de Xi ha incrementado significativamente la capacidad del PCCh para dirigir el desarrollo en sectores estratégicos, particularmente en tecnologías avanzadas. Pero estos logros conllevan un costo considerable. Al abandonar el pragmatismo que definió la era de las reformas en favor del totalitarismo, Xi corre el riesgo de socavar los fundamentos mismos del milagro económico que hizo posible el ascenso de China, debilitando así su capacidad para alcanzar el "Sueño Chino".

Además, Xi ha colocado una bomba de tiempo política al convertirse efectivamente en líder vitalicio. Al desmantelar las normas de sucesión ordenada establecidas después de Mao, ha aumentado la probabilidad de que su salida final desencadene una intensa lucha de poder que podría moldear el futuro de China. Como señala Pei, las perspectivas de democratización siguen siendo tenues, pero incluso un retroceso parcial del totalitarismo sería mejor para China y para el mundo.

Por ahora, sin embargo, la dirección de China bajo el mandato de Xi parece fija. El hecho de que pueda realizar finalmente su "Sueño Chino" dependerá no solo de la competencia de su liderazgo, sino también de cómo responda el resto del mundo a un régimen que se define cada vez más en oposición al mundo democrático.

Aquí es donde los libros de Pei y Xu resultan especialmente valiosos. Cualquier persona interesada en China se beneficiará enormemente de las ideas de Pei y de su análisis lúcido y bien estructurado de su evolución posterior a Mao. Los responsables de la formulación de políticas, en particular, pueden obtener una comprensión significativamente más clara del país con el que están tratando. La ambiciosa y extensa obra de Xu también merece una seria atención, aunque, con más de 700 páginas, es probable que sea leída principalmente por especialistas académicos.

Juntos, Pei y Xu aportan perspectivas indispensables sobre la naturaleza de la China de Xi. Al obligar a los lectores a mirar más allá de los supuestos tranquilizadores que durante mucho tiempo han modelado las políticas occidentales y a confrontar las fuerzas estructurales más profundas que impulsan al sistema político chino, dejan al descubierto lo que está en juego con el regreso de China al totalitarismo.

(*) Steve Tsang es director del Instituto de China de SOAS en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres. Es autor de "El pensamiento político de Xi Jinping" (Oxford University Press, 2024) y coautor del libro de próxima aparición "La estrategia global de China bajo Xi Jinping" (Oxford University Press, 2026).