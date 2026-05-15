California no solo es la mayor economía estatal de Estados Unidos, sino también su laboratorio más trascendental para la gobernanza democrática y el capitalismo de mercado. Lo que California intenta, el resto del país eventualmente también lo considera.

Sin embargo, con el gobierno federal sumido en la disfunción bajo la administración de Donald Trump, el "capitalismo de California" se enfrenta a una gran prueba. Responder al desafío del momento exige hacer bien tres cosas: establecer los términos de la gobernanza de la IA antes de que el gobierno federal abandone el campo por completo e intente prohibir la regulación de la IA por parte de los estados individuales; defender la economía de la innovación que hace posible todo lo demás; y resistir la tentación política de imponer un impuesto a la riqueza a los multimillonarios del estado.

Un impuesto de este tipo ha sido propuesto por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios - Trabajadores de la Salud del Oeste Unidos y otros sindicatos para compensar un recorte a corto plazo en el financiamiento federal para la atención médica en California, pero crearía un desastre de competitividad a largo plazo. California está liderando en la primera dimensión y manteniendo la línea en la segunda, pero la tercera sigue siendo motivo de preocupación. La iniciativa del impuesto a la riqueza ha recibido ya suficientes firmas para clasificarse en la boleta electoral del estado para noviembre.

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Con un PIB de 4,2 billones de dólares, la economía de California es la cuarta más grande del mundo, generando alrededor del 14% del PIB total de los EE. UU. En los últimos 25 años, ha crecido un 90%, en comparación con solo el 69% de la economía general de los EE. UU. California debe este éxito no a un enfoque de laissez-faire, sino a decisiones políticas deliberadas para fomentar la inversión pública en investigación, educación superior e infraestructura, y para establecer estándares regulatorios que creen las condiciones bajo las cuales compiten las empresas privadas innovadoras.

Este marco está siendo ahora puesto a prueba por múltiples fuerzas convergentes. La primera es tecnológica. Con 33 de las 50 empresas líderes en IA, el sistema universitario más grande que produce ingenieros de IA en cualquier lugar, y más trabajadores potencialmente afectados por el desplazamiento de la IA que cualquier otra jurisdicción, California es simultáneamente el hogar de la industria, su regulador y su mercado laboral más consecuente.

La Ley de Transparencia en Inteligencia Artificial de Frontera de 2025 (Proyecto de Ley del Senado 53) es una encapsulación perfecta del capitalismo de California. La ley exige que las empresas publiquen estándares de seguridad y evalúen los riesgos catastróficos asociados con sus productos. Pero en lugar de imponer responsabilidades derivadas que impulsarían el desarrollo de la IA hacia jurisdicciones menos reguladas, crea la infraestructura de información que requiere una gobernanza responsable (marcos de seguridad obligatorios, notificación de incidentes, protección de denunciantes y aplicación de sanciones civiles). Por el contrario, un proyecto de ley de 2024 (SB 1047) que el gobernador Gavin Newsom vetó habría aplicado estándares "estrictos" incluso a las funciones de IA más básicas, acelerando la concentración de las capacidades de IA entre un pequeño número de grandes empresas tradicionales.

El papel de California como creador de estándares de la industria se ha vuelto aún más importante desde que Trump regresó a la Casa Blanca. Además de firmar una orden ejecutiva que busca adelantarse a las regulaciones de IA a nivel estatal, el Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del Presidente se ha llenado de líderes de la industria de la IA con intereses propios. Con el Congreso fallando en promulgar una sola pieza de legislación integral sobre IA, California es el único regulador disponible.

Sin duda, el marco de IA de California sigue incompleto en lo que respecta a la protección de los trabajadores. Existen pruebas crecientes de que los sistemas de IA pueden permitir el robo de salarios, intensificar la vigilancia y erosionar la autonomía de los trabajadores de formas que los requisitos de transparencia por sí solos no pueden abordar. La legislación propuesta (SB 947) llenaría estos vacíos regulatorios al evitar que los sistemas de gestión algorítmica tomen decisiones de empleo unilaterales sin revisión humana y merece una seria consideración.

Luego está la cuestión de los impuestos. Entendemos la intuición moral detrás de la Ley del Impuesto a los Multimillonarios de 2026, que impondría un gravamen único del 5% sobre el patrimonio neto de los californianos con activos que superen los 1.000 millones de dólares para financiar el déficit dejado por los recortes federales de Medicaid. Pero creemos que Newsom tiene razón al oponerse al impuesto debido a su "mala economía", que haría más daño que bien. La mayoría de la docena de países de la OCDE que han experimentado con impuestos anuales sobre el patrimonio neto terminaron abandonándolos, y por tres razones prácticas que son directamente aplicables a California.

En primer lugar, valorar los activos de propiedad privada, los intereses comerciales y la propiedad intelectual es tan complejo administrativamente que ningún aparato de control existente puede gestionarlo de manera justa. En segundo lugar, los impuestos sobre la riqueza penalizan sistemáticamente los activos productivos, lo que incentiva su reubicación a otras jurisdicciones. Los informes sugieren que los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, ya abandonaron el estado en respuesta al impuesto propuesto, y el ex director ejecutivo de Starbucks, Howard Schultz, cambió recientemente su residencia a Florida para eludir un impuesto similar en el estado de Washington.

Y en tercer lugar, debido a que la propuesta basaría la responsabilidad fiscal en la residencia de los multimillonarios que vivan en California el 1 de enero de 2026, a pesar de que los votantes no votarán sobre el gravamen hasta noviembre de 2026, inevitablemente sería impugnada en los tribunales por motivos de debido proceso.

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Ninguno de estos es un argumento en contra de la tributación progresiva. La tasa impositiva marginal máxima sobre la renta del 13,3% de California ya se encuentra entre las más altas de los EE. UU. Un camino mejor que promulgar un impuesto a la riqueza inviable es cerrar las lagunas federales que permiten que las ganancias de capital no realizadas se compongan a través de las generaciones, y dirigir la inversión pública hacia la educación y el desarrollo de la fuerza laboral, la investigación, la vivienda asequible y la infraestructura de atención médica. Estas opciones pueden ser un esfuerzo mayor en lo político, pero tienen la ventaja de funcionar realmente como se pretende.

California no está exenta de desafíos. En materia de vivienda, uno de sus problemas estructurales más persistentes, el estado finalmente ha cambiado de rumbo con reformas regulatorias agresivas para simplificar el desarrollo urbano de relleno, expandir los permisos por derecho propio y agregar decenas de miles de unidades adicionales al inventario de viviendas del estado. La respuesta correcta a las presiones actuales no es romper con el capitalismo de California, sino redoblar la apuesta por él. Necesitamos una gobernanza de la IA que proporcione transparencia, garantice la seguridad de los productos y proteja a los trabajadores sin sofocar la innovación. Y necesitamos un sistema tributario que genere ingresos a través de impuestos progresivos para financiar lo que los progresistas valoran sin provocar un éxodo de riqueza y talento a otros estados o lugares del extranjero.

Bajo el mandato de Trump, el gobierno federal ha fallado en materia de IA, ha abandonado la política e investigación climática, ha desmantelado Medicaid y ha iniciado un esfuerzo para consolidar el poder republicano a través de la manipulación de distritos electorales y la captura judicial. La respuesta de California a cada uno de ellos ha sido trascendental. Los instrumentos del federalismo progresista siguen siendo las herramientas más poderosas disponibles para una mayoría democrática cuyos intereses están siendo pisoteados por una minoría iliberal.

(*) Lenny Mendonca, exasesor económico y comercial principal del gobernador de California Gavin Newsom, es socio principal emérito de McKinsey & Company.

(**) Laura Tyson, expresidenta del Consejo de Asesores Económicos del Presidente durante la administración de Clinton, es profesora en la Haas School of Business de la Universidad de California, Berkeley, y miembro del Consejo de Asesores de Angeleno Group.