El mundo no debe dar la espalda a la vacunación

Con tantos problemas intratables en la política mundial, resulta aún más frustrante que la comunidad internacional a menudo descuide asuntos urgentes que, de hecho, sí pueden resolverse. La vacunación, que se ha estancado en todo el mundo tras décadas de notables avances, es uno de estos problemas. Mientras los líderes se reúnen en Ginebra para la Asamblea Mundial de la Salud, se enfrentan a una opción cruda: volver a comprometerse con la inmunización infantil, la intervención de salud pública más rentable del mundo, o condenar a millones de jóvenes a una vida de mayor vulnerabilidad.

La inmunización ha evitado más de 150 millones de muertes durante el último medio siglo, lo que la convierte en una de las formas más confiables de reducir la mortalidad infantil. Según la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, cada dólar invertido en inmunización en países de ingresos bajos y medios ahorra 20 dólares en costos de atención médica y en pérdida de salarios y productividad, y más de 50 dólares cuando se contabilizan los beneficios totales de vidas más largas y saludables.

Si uno tuviera que diseñar una intervención de salud pública desde cero, sería difícil mejorar la vacunación. Sin embargo, el mundo está perdiendo de vista la abrumadora evidencia de que las vacunas salvan vidas. En los países de ingresos altos con sistemas de salud que funcionan, el escepticismo ante las vacunas ha provocado una disminución de las tasas de inoculación.

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De manera más significativa, el financiamiento para la salud global se ha colapsado, cayendo hasta un 40% en comparación con 2023. Décadas de progreso en la seguridad sanitaria mundial están ahora en riesgo, al igual que la base para futuros logros.

Las consecuencias de los profundos recortes actuales a la ayuda exterior se sienten con mayor agudeza en los entornos frágiles y afectados por conflictos, donde vive alrededor de la mitad de los 14 millones de niños que nunca han sido vacunados y donde la distribución de inmunizaciones se ha estancado, particularmente tras las perturbaciones de la era de la pandemia. Los niños de estas zonas tienen tres veces más probabilidades de morir antes de cumplir los cinco años que sus pares en entornos estables (y más de diez veces más probabilidades de morir que sus pares en Nueva York o California). Las brechas resultantes en la cobertura de vacunación también crean riesgos para todos: más del 70% de los casos de enfermedades con tendencia a convertirse en epidemias se originan hoy en entornos frágiles y afectados por conflictos.

Las vacunas salvan hasta 5 millones de vidas al año, pero crece la preocupación por la caída de la inmunidad colectiva

Si el problema está claro, también lo está la solución: invertir en la inmunización de los niños no alcanzados, utilizando modelos de distribución desarrollados para entornos tan desafiantes. Esto no tiene por qué ser costoso. El Comité Internacional de Rescate (que yo dirijo) ha demostrado con su iniciativa Llegar a Cada Niño en Entornos Humanitarios (REACH, por sus siglas en inglés) que, incluso en zonas de conflicto activo, puede costar menos de 2 dólares administrar una sola dosis de vacuna a un niño.

Desde 2022, REACH (financiado por Gavi, la Alianza para las Vacunas) ha distribuido más de 30 millones de dosis de vacunas en Chad, Etiopía, Nigeria, Somalia, Sudán y Sudán del Sur, vacunando a más de un mil millón de niños con dosis cero. Este modelo funciona porque depende de los trabajadores de la salud comunitarios y de una coalición de socios locales que conocen el terreno y han construido la confianza necesaria para llegar y atender a las comunidades marginadas y remotas. Como resultado, pueden operar en lugares donde los gobiernos y los actores externos no pueden hacerlo.

Esta iniciativa de alto impacto y bajo costo es una prueba más de que apoyar a los trabajadores de la salud locales para que lleguen a niños que de otro modo serían "inalcanzables" ofrece la mejor relación calidad-precio en la salud global actual. En un momento en que el propio financiamiento de Gavi se encuentra bajo presión, los líderes internacionales deben decidir si están dispuestos a escalar este modelo y otros diseñados de manera similar para entornos frágiles y afectados por conflictos.

Si lo están, deben centrarse en dos prioridades. En primer lugar, el financiamiento debe seguir a la evidencia, lo que significa apuntar explícitamente a las comunidades que están más allá del alcance de los sistemas gubernamentales, porque es allí donde se concentran los niños con dosis cero. Estas comunidades deben ser consideradas como una prioridad de financiamiento distinta y máxima, con un financiamiento sostenido y plurianual, y una clara rendición de cuentas por los resultados. El éxito puede y debe medirse por cuántos niños son alcanzados y a qué costo.

En segundo lugar, los líderes internacionales deben proporcionar financiamiento para el modelo, no solo para las dosis de vacunas. Hacer posible la inmunización en los lugares de más difícil acceso requiere invertir en los canales de distribución locales. Estos grupos, que a menudo incluyen a socios de la sociedad civil, son la columna vertebral de los esfuerzos de inmunización en la última milla en entornos de conflicto y desastre.

Existe un imperativo moral y económico para actuar. La distribución de vacunas a las comunidades con la mayor cantidad de niños con dosis cero no es un esfuerzo de nicho, sino una de las inversiones de mayor rendimiento en la salud global. Los responsables de la formulación de políticas deben tener clara la opción que tienen ante sí: proteger millones de vidas a un costo modesto o asumir las consecuencias humanas durante los próximos años.

(*) David Miliband, exministro de Asuntos Exteriores británico, es presidente y director ejecutivo del Comité Internacional de Rescate.