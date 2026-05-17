Cuba reivindicó su derecho a la defensa propia y advierte de un "baño de sangre" en caso de invasión

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, advirtió este domingo de que su país ejercerá el derecho a la defensa propia "hasta las últimas consecuencias" si es atacado y alertó que ello provocaría "un baño de sangre".

"Cuba es un país de paz, pero si es atacado militarmente, ejercerá su derecho a la defensa propia hasta las últimas consecuencias, con el apoyo masivo del pueblo", afirmó Rodríguez.

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La decaración del funcionario responde a la información publicada este domingo por el portal Axios, que informa que la compra por parte de Cuba de 300 drones militares activó las alarmas en Estados Unidos. Washington cree que podría utilizarlos para atacar la base de Guantámano, buques militares estadounidenses o Key West, en Florida.

Bruno Rodríguez

El ministro de Exteriores cubano recordó que "la única base militar extranjera que hay, la única presencia militar extranjera que hay en Cuba es la indeseada presencia de la base naval de Guantánamo que usurpa Estados Unidos a nuestro territorio".

En respuesta al anuncio de Donald Trump, que advertía el envió del portaaviones USS Gerald Ford a las costas de Cuba para forzar un acuerdo, Rodríguez expresó: "Tomamos en serio siempre las palabras del presidente de los Estados Unidos, aunque el calado de un portaaviones no le permitiría colocarse a la distancia de las costas de Cuba".

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La declaraciones del ministro se producen en un contexto de tensión con Estados Unidos, agravada por el bloqueo económico y energético impuesto en enero por Trump. Para Washington, Cuba supone una "amenaza excepcional" para la seguridad nacional por sus vínculos con Rusia, China e Irán.

Guía familiar cubana para "proteger, resistir, sobrevivir y vencer"

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil publicó en abril una guía dirigida a todas las familias cubanas para "proteger la población ante una agresión militar". El manual cuenta con información práctica ante un posible intervención militar estadounidense.

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El documento que buscar "proteger, resistir, sobrevivir y vencer" recoge una serie de recomendaciones que van desde la preparación de una mochila familiar con agua potable, alimentos, linterna, botiquín y artículos de higiene hasta instrucciones para un escenario de ataque aéreo.

Además, recomienda tener conocimientos de primeros auxilios y recuerda la importancia de asistir a la población vulnerable e informarse. El botiquín de primeros auxilios debe contar con analgésicos, antihistamínicos, guantes desechables, antisépticos, gasas, vendas, esparadrapo, tijeras, pinzas, termómetro, pomadas para quemaduras, mascarillas y pañuelos para vendajes.

BGD/ML