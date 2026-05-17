Cinco puntos claves de la economía de Trump que causan alarma en EE.UU.

La luna de miel de la población estadounidense con la economía trazada por el presidente Donald Trump parece estar terminando. Se está transformando en lo que los analistas denominan una “economía de cinco alarmas”, según el sitio Axios. El pilar fundamental que propició su retorno a la Casa Blanca -su prometida capacidad para gestionar las finanzas nacionales y aliviar el bolsillo de la clase media- se viene desmoronando.

La crisis de inflación, el mismo fenómeno devastador que condenó a su predecesor, ha vuelto a brotar con fuerza en este segundo mandato, amenazando con convertirse en un mal crónico e irreversible.

El desencanto ciudadano es amplio y transversal. Según una reciente encuesta de CNN, el 70% de los estadounidenses desaprueba la gestión económica de Trump, un hito crítico que jamás superó el 50% durante su primer gobierno, ni siquiera en los momentos más oscuros de la pandemia global.

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La herida es profunda al constatar que el 77% de la población, incluida la mayoría de los republicanos, afirma que las políticas del mandatario han elevado el costo de vida en sus propias comunidades.

Entre enero de 2025 y mayo de 2026, la aprobación económica de Trump se desplomó del 42% al 35,6%, rozando su mínimo histórico, mientras que el rechazo escaló del 36% a un alarmante 60%.

1- Escalada de precios: la inflación general se disparó hasta el 3,8% en abril, impulsada por el conflicto con Irán que catapultó el precio de los combustibles por encima de los 4,50 dólares por galón. Los economistas advierten que este choque energético ha empezado a ramificarse con un “efecto dominó” hacia toda la estructura productiva, encareciendo directamente la cesta de la compra, las tarifas aéreas y la electricidad.

2- Contracción de los salarios reales: por primera vez en tres años, los precios superan al crecimiento salarial, borrando las ganancias previas en el poder adquisitivo real.

3- Endeudamiento récord y caída del ahorro: al no cubrir los costos básicos con sus ingresos ordinarios, los ciudadanos recurren masivamente a tarjetas de crédito y préstamos. En marzo se registró el mayor aumento mensual de deuda desde finales de 2022. Paralelamente, la tasa de ahorro personal se hundió al 3,6%, obligando a las familias de menores ingresos a utilizar sus fondos para cubrir gastos.

4- Desplome de la confianza del consumidor: el pesimismo sobre el futuro financiero alcanzó mínimos históricos. Un estudio de YouGov/Economist revela que el 59% sostiene que la economía empeora, frente a un escaso 15% que percibe mejoras. Más de dos tercios del país sienten que la nación está completamente “fuera de control”.

5- Asfixia del comercio minorista: Las pequeñas empresas, consideradas el sistema de alerta económica temprana por su alta sensibilidad, registran sus peores índices de optimismo y planes de expansión desde antes de la reelección de Trump, siendo vulnerables al combustible caro, al crédito restrictivo y a la débil demanda.