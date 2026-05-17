Al borde del colapso, Cuba negocia contra reloj y en forma directa con la CIA

El aterrizaje de un Boeing C-40B Clipper oficial de los Estados Unidos en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana quebró décadas de una narrativa de confrontación monolítica. A bordo viajaba John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el organismo que el imaginario castrista transformó durante sesenta años en el cerebro de cientos de complots para liquidar su revolución y matar a sus líderes.

Sin embargo, Ratcliffe no llegó con la clandestinidad del espionaje, sino con el peso del pragmatismo geopolítico. La confirmación pública del encuentro y la difusión de fotografías oficiales evidencian que Cuba y Estados Unidos ya no solo hablan en la sombra: negocian contrarreloj el destino de la isla.

Paradoja histórica. La escena hubiese resultado impensable para las generaciones que crecieron bajo las consignas del “Patria o Muerte”. El jefe de la CIA sentado frente al alto mando de la inteligencia castrista y el aparato de seguridad del Estado.

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El giro de guion adquiere tintes dinásticos: el interlocutor principal designado por el régimen de La Habana no fue un diplomático de carrera, sino Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Conocido popularmente como “El Cangrejo”, el nieto y exguardaespaldas del anciano general Raúl Castro se ha convertido en la eminencia gris de la diplomacia secreta cubana. Medios estadounidenses confirman que Rodríguez Castro ya había sostenido un encuentro preparatorio en febrero con el secretario de Estado, Marco Rubio, en San Cristóbal y Nieves, allanando el camino para la crucial cita de La Habana.

Junto al nieto de Castro se sentó el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, jefe supremo del aparato de control social interno. Que el ala militar de la isla maneje directamente las conversaciones revela la magnitud de la crisis. Para la Casa Blanca, tratar con los herederos de la seguridad del Estado y la familia Castro –en lugar de con la burocracia civil del presidente Miguel Díaz-Canel– responde a una certeza analítica: en Cuba, el poder real sigue vistiendo uniforme y respondiendo al apellido histórico.

Efecto dominó. El motor de este deshielo forzado no es la diplomacia, sino el colapso material. La economía cubana resistía con respiración artificial gracias al suministro petrolero venezolano. No obstante, la captura de Nicolás Maduro a principios de este año y el subsiguiente endurecimiento del cerco económico impuesto por Washington, que incluyó la drástica interrupción de los envíos de crudo desde México por temor a sanciones, cortaron la última arteria vital de la isla.

Horas antes de la llegada de Ratcliffe, las autoridades cubanas admitían en televisión nacional que las reservas de combustible del país se habían agotado por completo.

Las consecuencias son devastadoras: apagones crónicos que superan las veinte horas diarias, hospitales operando al límite de sus capacidades y un descontento social que se traduce en cacerolazos nocturnos, quema de basura y pedradas contra estaciones de servicio desiertas. La Habana acude a la mesa no por convicción, sino por pura necesidad de supervivencia.

La estrategia de Washington. La administración estadounidense ejecuta una pinza política dominante. Por un lado, ejerce la máxima presión judicial: el Departamento de Justicia de EE.UU. deslizó la posibilidad de procesar a Raúl Castro, de 95 años, por el derribo de las avionetas de la organización de exiliados Hermanos al Rescate en 1996. Este movimiento representa un garrote psicológico y político inmenso sobre la cúpula militar cubana, amenazando el legado histórico.

Por otro lado, Washington extiende la zanahoria. Ratcliffe puso sobre la mesa una oferta inmediata de asistencia humanitaria valorada en 100 millones de dólares en alimentos y medicinas. La condición de la Casa Blanca es estricta: la distribución debe eludir los canales estatales cubanos y realizarse a través de la Iglesia Católica y organizaciones no gubernamentales independientes.

En un giro discursivo inédito, Miguel Díaz-Canel utilizó sus redes sociales para declarar que dicha ayuda “no encontrará obstáculos ni ingratitud por parte de Cuba”, una capitulación retórica que expone la gravedad de la hambruna potencial.

Líneas rojas. A pesar de la urgencia, el juego de ajedrez está lejos de cerrarse. Fuentes citadas por medios estadounidenses indican que Washington dejó de lado las exigencias maximalistas de una transición democrática formal inmediata, concentrando su presión en dos demandas pragmáticas: una profunda liberalización de la economía privada cubana y el fin de la cooperación estratégica militar con Rusia y China en el Caribe. EE.UU. busca desactivar una plataforma de espionaje y proyección de fuerza de sus rivales globales a solo 140 km de sus costas.

Por su parte, la delegación liderada por “El Cangrejo” mantiene sus propias líneas rojas. Cuba está dispuesta a abrir la economía, expandir el sector privado y cooperar de manera estrecha en materia migratoria y de lucha contra el narcotráfico para evitar un éxodo masivo que alarme a Florida. Sin embargo, sostienen firmemente que el sistema político de partido único no es negociable.

La Habana busca un modelo de supervivencia al estilo vietnamita o chino: apertura de mercado bajo control político. Washington, en cambio, apuesta a que la apertura económica termine por desmantelar los cimientos del socialismo caribeño.

Gaesa, el corazón financiero y autónomo del poder militar en la isla

Para comprender el verdadero margen de maniobra de Raúl Guillermo Rodríguez Castro en la mesa de negociaciones, es indispensable analizar el motor económico que sostiene a la élite militar de la isla: el Grupo de Administración Empresarial SA (Gaesa). Este colosal conglomerado comercial y financiero, controlado directamente por las Fuerzas Armadas, opera como un verdadero “Estado dentro del Estado”, manejando los sectores más de avanzada y lucrativos de la economía cubana de forma completamente autónoma y opaca.

Fundado en la década de 1980 bajo la égida del propio Raúl Castro para dotar de autofinanciamiento y divisas al ejército, Gaesa se expandió de forma agresiva hasta capturar las principales arterias comerciales del país. Estimaciones de economistas independientes y agencias gubernamentales extranjeras calculan que el grupo administra hoy entre el 60% y el 70% de la actividad económica dolarizada de Cuba.

Su gigantesco portafolio abarca corporaciones clave para la recaudación de moneda dura:

1- Gaviota: la indiscutible joya de la corona, una compañía que controla la infraestructura hotelera de lujo, cadenas de restauración, agencias de viajes y marinas turísticas.

2- Cimex y Tiendas Panamericanas: monopolios absolutos del comercio minorista, importadoras, redes de gasolineras y grandes almacenes de consumo.

3- Financiera Cimex SA (Fincimex): la estratégica entidad encargada de procesar las remesas familiares y administrar las transacciones de tarjetas de crédito provenientes del exterior.

4- Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM): el megapuerto y centro logístico destinado a concentrar la inversión extranjera industrial en la isla.

Cómo se gestiona. La principal característica de Gaesa es su absoluta falta de subordinación a las instituciones civiles. El grupo no rinde cuentas a la Asamblea Nacional, no se somete a las auditorías de la Contraloría General de la República y sus masivos ingresos tampoco van al presupuesto nacional administrado por los ministerios del aparato civil del Estado.

Fue diseñado y dirigido durante décadas por el fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, padre de “El Cangrejo”.

Su modelo de gestión replica el de un holding internacional, donde las ganancias de las empresas se retienen dentro del circuito militar para la reinversión interna y el mantenimiento de la cúpula de las Fuerzas Armadas, blindando sus activos de las ineficiencias del sistema socialista estatal ordinario.

Esta inmensa caja de resonancia financiera es lo que otorga el verdadero músculo político a los militares frente a la crisis actual.