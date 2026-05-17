Cómo Rusia perdió amigos e influencia global

Lejos de restaurar el estatus de gran potencia de Rusia, la guerra de Ucrania la ha dejado tan debilitada que ha incumplido repetidamente sus compromisos con socios y aliados. Incluso con sus amigos más cercanos a la defensiva, la capacidad del Kremlin para proyectar poder e influir en los asuntos mundiales se ha visto gravemente mermada.

Putin no solo no ha logrado la victoria militar que tanto anhelaba, sino que también ha socavado numerosas relaciones que había cultivado durante décadas, dejando a Rusia más aislada que nunca desde los inicios de la Revolución Bolchevique.

La invasión de Ucrania bastó para crear una brecha entre Rusia y su aliado Kazajistán. Al fin y al cabo, Putin tiene un historial de menoscabar las posibilidades de independencia de Kazajistán y de sugerir que su pueblo desea estrechar lazos con Rusia, afirmaciones que recuerdan a las que hace sobre Ucrania.

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Tras la invasión de 2022, el presidente kazajo Kassym-Jomart Tokayev rechazó las peticiones de ayuda del Kremlin y, posteriormente, comunicó a Putin que Kazajistán no reconocería las regiones separatistas de Ucrania respaldadas por Rusia. Asimismo, firmó un acuerdo de cooperación militar con Turquía, convirtiéndose en el primer miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), liderada por Rusia, en establecer un acuerdo de este tipo con un miembro de la OTAN. Si bien la relación de Putin con Tokayev ha mejorado desde entonces, esto probablemente refleja que ambas partes aún se necesitan mutuamente.

Luego está Armenia. Cuando Azerbaiyán lanzó una operación militar en septiembre de 2023 para tomar el control de Nagorno-Karabaj, el enclave de población armenia dentro de su territorio, las fuerzas de paz rusas allí estacionadas no hicieron nada, y toda la población del enclave –alrededor de 100.000 personas– se vio obligada a huir. En menos de un año, Armenia anunció sus planes de retirarse de la OTSC y comenzó a comprar armas a Francia e India. Rusia retiró sus fuerzas de paz de la región antes de lo previsto.

El Kremlin también logró deteriorar su relación con Azerbaiyán, que se benefició de su traición a Armenia. En diciembre de 2024, un misil tierra-aire ruso impactó un avión de pasajeros de Azerbaijan Airlines, causando la muerte de 38 personas. El presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, exigió compensación y rendición de cuentas al Kremlin, pero Putin se negó a admitir su culpa durante casi un año. Mientras tanto, Aliyev despreció a Putin al no asistir al desfile anual del Día de la Victoria de Rusia en mayo de 2025; las fuerzas especiales rusas llevaron a cabo una incursión mortal contra azeríes étnicos en Ekaterimburgo; y Azerbaiyán allanó la oficina en Bakú del medio estatal ruso Sputnik, arrestando a su personal.

Pero Azerbaiyán sirve como un corredor comercial crucial para Irán, que, hasta que Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra en febrero, suministraba a Rusia drones y misiles balísticos para su guerra en Ucrania. (Rusia también abandonó de facto a Irán cuando este se vio atacado). Para mantener abierto el corredor, el Kremlin se vio obligado a tolerar el insulto de Azerbaiyán, y en octubre de 2025, Putin finalmente admitió que los sistemas de defensa aérea rusos habían derribado el avión y ofreció una vaga compensación.

Si bien esta disculpa formal allanó el camino para el restablecimiento de las relaciones, el episodio representó un grave error de política exterior para Rusia. Desde los zares hasta los soviéticos, los líderes del Kremlin habían manejado con destreza durante siglos las tensiones entre Armenia y Azerbaiyán. Sin embargo, desde que inició su guerra en Ucrania, Putin ha logrado tensar las relaciones con ambos países.

En Siria, Rusia dedicó casi una década a apoyar el régimen de Bashar al-Asad, llevando a cabo ataques aéreos y desplegando fuerzas terrestres contra los rebeldes, al tiempo que le brindaba cobertura diplomática en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A cambio, Rusia mantuvo el control de la base naval de Tartus y la base aérea de Hmeimim.

Pero en noviembre de 2024, las fuerzas rebeldes sirias lanzaron una ofensiva sorpresa, a la que el ejército ruso, debilitado por la guerra en Ucrania, no pudo responder a gran escala. En cuestión de días, Alepo y Damasco cayeron, y Assad huyó a Moscú. Toda esa inversión, y Rusia se quedó sin nada.

La historia de la extralimitación rusa en África es igualmente vergonzosa. Antes de la guerra de Ucrania, los mercenarios del Grupo Wagner extendían la influencia rusa por todo el continente, intercambiando contratos de seguridad por lealtad política y derechos mineros. En Mali, por ejemplo, se posicionaron como apoyo crucial para la junta militar en su lucha contra las fuerzas yihadistas.

Pero en 2024, rebeldes tuareg emboscaron un convoy de la coalición Wagner contra Malí cerca de Tinzaouaten, matando a decenas de mercenarios rusos. Posteriormente, yihadistas atacaron el aeropuerto y la academia nacional de gendarmería en Bamako. La idea de que Wagner estaba haciendo de Malí un lugar más seguro se había vuelto insostenible. Si bien algunas fuerzas, rebautizadas como el “Cuerpo Africano”, permanecieron en Malí tras la retirada oficial de Wagner en junio pasado, también se han retirado.

Las cosas no le van mejor a Putin en Europa. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, un adulador de Rusia, fue destituido recientemente tras 16 años en el poder. Por su parte, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, ha estado jugando a dos bandas discretamente: aunque Serbia inicialmente pareció apoyar la invasión rusa de Ucrania, Vucic se ha reunido desde entonces con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en varias ocasiones y ha exportado municiones a Ucrania por un valor de al menos 908 millones de dólares a través de terceros países (Bulgaria, la República Checa y Polonia).

Vucic también ha cancelado contratos militares con proveedores de armas rusos y, en su lugar, ha firmado un acuerdo de 2700 millones de euros (3200 millones de dólares) con Francia para la adquisición de 12 aviones de combate Rafale. Sin embargo, Putin ha optado por no responder hasta el momento. Lo último que necesita es consolidar la pérdida de uno de sus últimos aliados aparentes en Europa.

Mientras tanto, el antiguo aliado de Putin, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, ha liberado a presos políticos en un intento por mejorar las relaciones con Occidente, e incluso ha mantenido contacto con el presidente estadounidense Donald Trump. Si bien el “ último dictador de Europa ” no está rompiendo con el Kremlin, está preparando una vía de escape y elevando aún más la tensión.

Luego está China. Antes de la guerra de Ucrania, Rusia y China se presentaban como dos grandes potencias que resistían la hegemonía occidental y pregonaban su “alianza sin límites” justo antes de la invasión. Pero hoy en día, la relación se asemeja más a un matrimonio de conveniencia desequilibrado que a una alianza entre iguales poderosos. China suministra a Rusia bienes de doble uso, como microelectrónica y máquinas herramienta –no armas–, mientras que Rusia vende petróleo y gas a China a precios reducidos.

Quizás el aliado más leal de Rusia en la actualidad sea Corea del Norte, que desplegó a más de 10.000 soldados para luchar junto a las fuerzas rusas en la región de Kursk tras la incursión de Ucrania en Rusia en agosto de 2024. Pero incluso esta relación es fundamentalmente transaccional, basada en una inseguridad compartida y una hostilidad hacia Occidente.

Putin creía que la invasión de Ucrania restauraría el estatus de gran potencia de Rusia, erosionaría la influencia occidental y aceleraría la transición hacia un orden internacional multipolar. En cambio, ha destruido la credibilidad del Kremlin como socio y aliado. Rusia aún posee armas nucleares, un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y vastas reservas energéticas, pero la guerra de Ucrania la ha debilitado gravemente, dejándola incapaz de proyectar poder y moldear los asuntos mundiales sin recurrir a la amenaza de guerra.n

*Profesora de Asuntos Internacionales en The New School, coautora (junto con Jeffrey Tayler) de “Tras los pasos de Putin: En busca del alma de un imperio a través de las once zonas horarias de Rusia” (St. Martin’s Press, 2019).

Proyect Syndicate

Después de Trump, Xi Jinping recibe a Vladimir Putin

El presidente ruso Vladimir Putin viajará a China, su socio estratégico, para una visita oficial el 19 y 20 de este mes, días después de que lo hiciera su homólogo estadounidense Donald Trump.

China considera a Rusia como un socio prioritario para crear un nuevo orden mundial multipolar postoccidental. Durante el viaje, Putin abordará con su homólogo chino Xi Jinping la manera de “fortalecer aún más la relación global y la cooperación estratégica”, anunció este sábado el Kremlin.

Ambos hablarán sobre “los principales temas internacionales y regionales” y firmarán una declaración conjunta, según precisó en un comunicado.

El viaje del jefe de Estado ruso tiene lugar en un momento en el que los esfuerzos diplomáticos para encontrar una salida al conflicto bélico en Ucrania están estancados debido, en particular, a la guerra en Oriente Medio.

China llama a negociaciones de paz y al respeto de la integridad territorial de todos los países, pero nunca ha condenado a Rusia por su ofensiva militar lanzada en febrero de 2022 en Ucrania. Dice ser una parte neutral en la guerra.

Beijing niega proporcionar armas letales a uno u otro bando y acusa a los países occidentales de prolongar las hostilidades armando a Ucrania. Pero como socio económico de Rusia, China es el principal comprador de combustibles rusos en el mundo, incluidos los productos petroleros, lo que alimenta la máquina de guerra.