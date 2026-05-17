Tragedia en Tailandia: un tren chocó a un autobús y hay 8 muertos

Un trágico accidente ferroviario conmocionó a la capital de Tailandia, Bangkok, cuando un tren de carga colisionó violentamente contra un autobús de transporte público, provocando la muerte de al menos ocho personas y dejando a otras 35 heridas.

El siniestro ocurrió este sábado alrededor de las 15:51 hora local (08:51 GMT) en la concurrida carretera Asoke-Dindaeng, dentro del distrito de Ratchathewi, cerca de la estación ferroviaria de Makkasan.

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De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades de emergencia locales (The Phraram Command), el impacto desencadenó un accidente múltiple en cadena.

Además del tren de mercancías y el autobús público, varios automóviles particulares y motocicletas que esperaban en el paso a nivel se vieron gravemente afectados, siendo algunos de sus conductores desplazados hacia la carretera por la fuerza del golpe.

Testigos afirman que una falla en las barreras del paso a nivel provocó el accidente.

Tras la colisión, el autobús comenzó a incendiarse de manera inmediata, quedando completamente envuelto en llamas en cuestión de segundos. Testigos presenciales informaron haber escuchado explosiones intermitentes provenientes de los vehículos afectados, lo que desató escenas de pánico generalizado en pleno centro de la ciudad.

Se inició una investigación penal para determinar la responsabilidad de la empresa ferroviaria.

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Los bomberos y los equipos de rescate trabajaron a contrarreloj durante varias horas para sofocar las llamas, evacuar a los heridos hacia centros hospitalarios y rescatar a las víctimas atrapadas. Inicialmente se habían reportado seis decesos, pero los socorristas hallaron posteriormente dos cuerpos calcinados en el interior del transporte masivo, elevando el saldo fatal a ocho personas.

Fallas en las barreras

La hipótesis principal del siniestro apunta a una grave negligencia técnica. Diversos testigos que se encontraban en el lugar afirmaron que las barreras del paso a nivel no funcionaron correctamente ni descendieron para advertir sobre la proximidad de la formación de carga.

Uno de los automovilistas afectados relató que llegó a escuchar la señal sonora, pero las barreras nunca bajaron, lo que provocó que el autobús detuviera su marcha directamente sobre las vías ferroviarias antes de ser embestido y arrastrado por el tren.

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Toda la secuencia de la tragedia, desde el impacto inicial hasta la propagación del fuego y el posterior trabajo de los cuerpos médicos, quedó registrada en videos de cámaras de seguridad y grabaciones de transeúntes. Las impactantes imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, mostrando el nivel de destrucción en el distrito capitalino de Ratchathewi.

La zona fue cercada para poder realizar las pericias correspondientes.

Investigación oficial del gobierno tailandés

Tras el incidente, el primer ministro de Tailandia, Palang Pracharat, ordenó de inmediato el despliegue de ayuda prioritaria para brindar la asistencia médica correspondiente a los heridos y acompañamiento psicológico y financiero a las familias de las víctimas fatales.

En tanto, el jefe de la policía de Bangkok confirmó que la investigación penal ya está en curso para determinar las responsabilidades de la empresa ferroviaria y esclarecer la falla técnica en el sistema de tránsito que costó la vida de ocho ciudadanos.

MEG/ff