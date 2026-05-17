Tras reunirse con Xi Jinping, Trump le hizo una advertencia a Taiwán y la isla le respondió sin filtros: "Nación soberana e independiente"

Luego que su par chino, Xi Jinping, lo presionara para que no apoye a Taiwán, el presidente estadounidense Donald Trump le advirtió a la isla sobre cualquier declaración pública de independencia.

Durante una entrevista para la cadena Fox News recogida por la agencia AFP, el mandatario republicano afirmó: “No tengo ganas de que alguien declare la independencia y, ya saben, luego se supone que debemos recorrer 15.000 kilómetros para ir a la guerra”

Y añadió: “No queremos que alguien piense: proclamemos la independencia porque Estados Unidos nos apoya. Quiero que (Taiwán) baje la temperatura. Quiero que China baje la temperatura”.

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El.encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump en China

De acuerdo a la legislación estadounidense, Washington está obligado a darle armas a Taiwán para su defensa, pero, tras las últimas declaraciones de Trump, surgieron grandes dudas sobre el apoyo que recibiría realmente la isla si es atacada.

Xi Jinping, Trump y los falsos dilemas

El pasado jueves, durante el encuentro que mantuvieron en Pekín, Xi le remarcó a su par norteamericano que “la cuestión de Taiwán es la más importante en las relaciones” para ambas potencias. Agregando que “si se maneja bien, las relaciones entre ambos países podrán seguir siendo globalmente estables. Si se maneja mal, los dos países chocarán, o incluso entrarán en conflicto”.

Xi Jinping y Donald Trump

El presidente chino visitaría Washington el próximo otoño boreal pero, hasta entonces, según Bonnie Glaser, del German Marshall Fund, “presionará fuertemente” para que Trump se abstenga de tomar cualquier tipo de decisión relacionada con la venta de armas a Taiwán.

Donald Trump y Xi Jinping

La respuesta de Taiwán frente a la advertencia de Trump

Taiwán salió a responderle a Donald Trump luego que el presidente norteamericano le advirtiera que no declarara formalmente su independencia. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla señaló que Taiwán “es una nación democrática, soberana e independiente, y no está subordinada a la República Popular China”.

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Y agregó: “En cuanto a la venta de armas entre Taiwán y Estados Unidos, no sólo se trata de un compromiso de seguridad de Estados Unidos con Taiwán claramente estipulado en la Ley de Relaciones con Taiwán, sino también de una forma de disuasión conjunta contra las amenazas regionales”.

HM/DCQ