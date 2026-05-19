Israel intercepta los barcos de la nueva flotilla con destino a Gaza y detiene a más de 400 activistas

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, confirmó este martes la detención total de los barcos de la flotilla con destino a la Franja de Gaza y la detención de 430 activistas. Al menos 87 de sus participantes se declaran en huelga de hambre para protestar por el "secuestro ilegal", mientras son trasladados a territorio israelí.

"Otra flotilla de relaciones públicas ha llegado a su fin. Los 430 activistas han sido trasladados a buques israelíes y se dirigen a Israel, donde podrán reunirse con sus representantes consulares", señaló en sus redes sociales el mandatario.

En jeeps con cañones y flores: 110 parejas se casaron en la plaza principal de Irán y juraron "autosacrificarse" para defender su país

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La cartera diplomática de Israel reiteró que la misión "no es más que una maniobra de relaciones públicas al servicio" de Hamas y aseguró que "no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legítimo sobre Gaza".

Previamente, los organizadores de la flotilla humanitaria confirmaron que "todas las embarcaciones fueron interceptadas". "Estamos a la espera de más información sobre su secuestro ilegal. Por Palestina, no nos detendremos", señaló la Global Sumud Flotilla, una de las entidades participantes en esta misión.

Horas antes, la Marina israelí interceptó en aguas internacionales dos de las diez embarcaciones que habían continuado su trayecto al enclave palestino con unas 70 personas a bordo. El resto de la flotilla fue capturada en la mañana del lunes, cerca de Chipre.

La flotilla contaba con un total de 10 barcos y 430 activistas

La ONG Global Sumud Flotilla anunció además que "al menos 87 participantes se han declarado en huelga de hambre" en protesta por el "secuestro ilegal" de los activistas detenidos por las autoridades israelíes y en solidaridad por los más de 9.500 presos palestinos encarcelados en Israel.

Trump dice que pospuso ataque previsto contra Irán a petición de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos

La organización exigió la "liberación inmediata de todos los secuestrados y el paso seguro para todos los barcos y la carga humanitaria que transportan a Gaza, para romper el criminal bloqueo israelí".

Según Flotilla por la Libertad de Gaza, otra entidad participante en la misión, los barcos interceptados el lunes "han sido dañados deliberadamente por el ejército israelí y abandonados a la deriva, lo que supone un peligro para la navegación internacional y constituye otra violación del Derecho Internacional por parte del Gobierno israelí".