Irán debate una recompensa de 50 millones de euros por la captura de Trump y Netanyahu

El Parlamento de Irán avanza firmemente hacia la aprobación de una multimillonaria recompensa por las capturas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, según el Daily Mail, The Jerusalem Post y otros medios internacionales.

Los legisladores de Teherán se preparan para votar un proyecto de ley que ofrecerá un botín de 50 millones de euros a cualquiera que logre asesinar a ambos mandatarios, a quienes consideran los principales responsables de la muerte de su Líder Supremo, Ali Jamenei, abatido por ataques de la coalición estadounidense-israelí al inicio del actual conflicto.

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El presidente de la comisión de seguridad nacional de Irán, Ebrahim Azizi, confirmó que el parlamento está diseñando la legislación bajo el nombre de "Acción recíproca de las fuerzas militares y de seguridad de la República Islámica". A través de la televisión estatal iraní, Azizi sentenció de forma directa: "Como Trump ordenó el asesinato de Ali Jamenei, él mismo debe ser abordado por cada musulmán y cada persona libre".

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Esta recompensa estatal representa una peligrosa escalada en las amenazas de muerte previas contra los líderes de Occidente, quienes ya eran objeto de fetuas (decretos religiosos) dictadas por clérigos iraníes. Los llamados globales a la comunidad musulmana para vengar la muerte de Jamenei se intensificaron drásticamente tras el estallido de las hostilidades a finales de febrero.

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Amenazas de destrucción total y el infierno de Teherán

Los discursos desde el seno del gobierno iraní no han escatimado en beligerancia. Otro miembro de la comisión de seguridad nacional celebró la inminente votación parlamentaria jactándose de que el multimillonario fondo tiene como único objetivo enviar "al señor Trump y a Netanyahu al infierno".

Por su parte, el funcionario Mahmood Nabavian lanzó una dura advertencia escrita dirigida a Occidente y a sus aliados en la región: "Las amenazas contra el Líder Supremo y los comandantes militares se han vuelto a escuchar de las bocas sucias de algunos funcionarios enemigos. Los vilipendiados funcionarios estadounidenses y sionistas, así como los jefes de los países regionales, deben saber que si se produce alguna agresión esta vez, los destruiremos junto con sus palacios".

Ante este panorama de hostilidades recurrentes, cabe recordar que el año pasado el propio Trump había advertido de forma tajante que cualquier intento por parte de Irán de eliminarlo resultaría en "órdenes muy estrictas" para "borrarlos de la faz de la Tierra".

Trump frena un ataque masivo tras la mediación árabe

La tensión militar alcanzó su punto crítico en las últimas horas cuando un ataque estadounidense a gran escala contra territorio iraní, planificado para ejecutarse hoy, fue suspendido a último momento por el presidente Trump.

El mandatario estadounidense decidió replegar a sus fuerzas militares luego de recibir llamadas de urgencia y súplicas personales por parte de líderes clave de Medio Oriente, quienes le pidieron agotar una última instancia de negociación para alcanzar un acuerdo nuclear.

Trump utilizó su plataforma Truth Social para confirmar la marcha atrás de la ofensiva aérea: "Se me ha pedido... que detenga nuestro ataque militar planificado contra la República Islámica de Irán, que estaba programado para mañana", escribió el jefe de la Casa Blanca, argumentando que su decisión se basó en el respeto hacia el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y los gobernantes de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

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El presidente norteamericano redobló su postura de que Irán no puede obtener una bomba atómica bajo ninguna circunstancia, pero se mostró optimista respecto a la mediación de sus aliados del Golfo Pérsico: "Ahora se están llevando a cabo negociaciones serias y ellos creen que se puede lograr un acuerdo que será muy aceptable para los Estados Unidos. ¡Este acuerdo incluirá, fundamentalmente, que no haya armas nucleares para Irán!".

A pesar del freno de mano temporal, Trump aclaró que dio instrucciones precisas a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, y al Ejército de EE.UU. para permanecer listos ante la posibilidad de un ataque masivo y total en caso de que la diplomacia falle.

Trump dio marcha atrás con un nuevo ataque a Irán a pedido del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman.

Paralelamente, en una llamativa ruptura con las normas tradicionales del Pentágono, el secretario Hegseth se encuentra actualmente en Kentucky haciendo campaña política a favor de Ed Gallrein, enfrentándose al representante Thomas Massie, un reconocido archienemigo de Trump.

Mientras tanto, un alto funcionario de los Estados Unidos citado por el medio Axios confirmó que Irán hizo entrega de una propuesta de paz actualizada. No obstante, la fuente de la Casa Blanca advirtió que la oferta de Teherán presenta escasas mejoras respecto a su posición previa: "Realmente no estamos haciendo mucho progreso. Estamos en un lugar muy serio hoy. La presión depende de ellos para que respondan de la manera correcta".

El funcionario concluyó de manera contundente la postura de Washington: el gobierno estadounidense desea un diálogo serio sobre el programa nuclear iraní; de lo contrario, "tendrá un diálogo a través de las bombas, lo cual sería una lástima".

MEG/LT