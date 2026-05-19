Eyal Sela, sobre la expulsión del representante iraní de Argentina: "Es una decisión que debería haberse tomado hace años"

La expulsión del encargado de Negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, selló una decisión que Javier Milei viene construyendo desde antes de llegar a la Casa Rosada: establecer una alianza total con Israel, en medio de la transición geopolítica que atraviesa no solo Medio Oriente sino el mundo. La medida llegó después de que el Gobierno declarara terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní y en un contexto de máxima tensión global, atravesado por la ofensiva en Gaza y Líbano, los ataques cruzados con Irán y el reposicionamiento de países occidentales frente al conflicto.

El embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, habló con PERFIL en la antesala al fin de su misión diplomática y destacó el giro diplomático del gobierno de Milei y sostuvo que la expulsión del diplomático iraní "debería haberse tomado en 1994", tras el atentado contra la AMIA.

Soltani, el día que dejó la Argentina

Sobre la relación estratégica con Milei y la renovada cooperación bilateral en el marco de los Acuerdos de Isaac, incluidos los vuelos directos e intercambio de conocimiento. Y se refirió a la controversia por la petrolera israelí Navitas Petroleum en Malvinas, en momentos en que el vínculo bilateral atraviesa uno de sus puntos más altos. "Argentina puede tomar la decisión que considere oportuna para defender sus intereses", dijo.

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Además, el representante israelí negó que exista un "deterioro democrático" en Israel, defendió su institucionalidad y respondió sobre los cuestionamientos internacionales al accionar militar israelí en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, en un contexto de creciente presión de actores como la Unión Europea, que aprobó sanciones contra colonos israelíes extremistas.

Entrevista a Eyal Sela, embajador de Israel en Argentina

—El presidente Javier Milei no solo profundizó la alianza con Israel y con Estados Unidos como eje de su política exterior, sino se definió públicamente como ‘el presidente más sionista del mundo’. ¿Qué valor estratégico tiene hoy este giro de Argentina para Israel en el escenario latinoamericano?

Valoramos mucho que en la Argentina haya un liderazgo que vea las cosas como son: si alguien es terrorista, hay que definirlo como terrorista. Y si uno cree en determinados valores, tiene que estar del lado del mundo que defiende la democracia, la libertad y los derechos humanos. A veces algunos dicen: ‘Tengo intereses, así que no me importa que el otro lado no sea democrático’. Pero nosotros creemos que hay que decir las cosas claramente. Sabemos lo que es el terrorismo y vimos, por ejemplo, cómo se utilizó la violencia sexual como herramienta contra personas.

Compartimos esos valores y creemos que esa coincidencia luego se traduce en cuestiones prácticas. Este acercamiento nos facilita avanzar en temas comerciales y de cooperación. Uno de los resultados concretos es la llegada de vuelos directos entre ambos países, subsidiados por Israel, que van a incrementar el turismo, el intercambio comercial y la carga aérea. Israel ya es el país que más carne argentina consume per cápita fuera de la Argentina y esperamos que eso siga creciendo.

Además, el gobierno de Israel, a través de una empresa estatal, tomó la decisión de respaldar inversiones en la Argentina y dar garantías a compañías que quizás todavía veían al país como un destino riesgoso. Es una herramienta más para profundizar las buenas relaciones que tenemos.

—¿Y esa alianza ya se tradujo en resultados concretos?

Sí. El 29 de noviembre saldrá un vuelo de El Al desde Tel Aviv, que ya está casi completo y traerá unas 300 personas a la Argentina. Al día siguiente regresará con carga de pescado, frutas y otros productos que hoy llegan por otras vías y que probablemente podrán comercializarse a menor costo.

Otro ejemplo es el de una empresa israelí de riego que ampliará su actividad en la Argentina y generará más empleo. No quiero entrar en detalles porque la compañía todavía no lo hizo público, pero parte de esa producción se venderá luego a Chile, Uruguay, Paraguay y otros países de la región. También habrá inversiones para aumentar la producción de frutas en la Argentina con destino a terceros mercados. Estamos trabajando para que esta relación se traduzca en resultados concretos.

—Con base en su experiencia en América Latina ¿recuerda a algún otro presidente con un nivel de alineamiento tan fuerte con Israel?

La semana pasada recibí en mi residencia a Jimmy Morales, expresidente de Guatemala, un país que trasladó su embajada a Jerusalén y nos sigue apoyando. También el presidente Herzog se reunió con el nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, quien anunció que nombrará un embajador en Israel, algo que el gobierno anterior no había hecho. Lo mismo ocurre con Paraguay, Ecuador y otros países de la región.

Hoy estamos atravesando el mejor momento de las relaciones bilaterales entre Argentina e Israel y queremos seguir profundizándolo. Creemos que el conocimiento y la tecnología israelí pueden ayudar mucho a la Argentina, por ejemplo en el uso racional del agua y en proyectos para zonas desérticas, como en las regiones de industria vitivinícola. Vamos a seguir trabajando en todos esos ámbitos.

—Milei también manifestó su intención de trasladar la embajada a Jerusalén, lo que podría ser contrario a resoluciones de la ONU que consideran inválidas las medidas que apunten a modificar el estatus jurídico de la ciudad. ¿Cuál es la postura de Israel frente a quienes cuestionan que otros países trasladen allí sus sedes diplomáticas?

Jerusalén es nuestra capital. Todos los embajadores del mundo que mantienen relaciones diplomáticas con Israel presentan sus cartas credenciales ante el presidente israelí en Jerusalén. Es decir, el proceso formal para convertirse en embajador se realiza allí, no en Tel Aviv. En Jerusalén están nuestro presidente, el primer ministro, el Congreso y la Cancillería. Por eso, de facto, todos los países reconocen que Jerusalén es la capital de Israel, más allá de que algunos decidan mantener sus embajadas en Tel Aviv. Esa es una decisión soberana de cada Estado.

Nosotros vemos con satisfacción que cada vez más países estén trasladando sus embajadas o abriendo oficinas en Jerusalén, incluidos algunos de América Latina y Europa. Y damos la bienvenida a que la Argentina pueda hacerlo cuando el presidente considere que es el momento oportuno.

—Volviendo a la relación con el gobierno de Javier Milei, quería preguntarle por los llamados "Acuerdos de Isaac". ¿Qué implican concretamente en áreas sensibles como inteligencia artificial, defensa o ciberseguridad? Son temas sobre los que el Gobierno argentino mantiene bastante hermetismo.

El acuerdo que firmamos es específicamente de cooperación en inteligencia artificial. Ese entendimiento ya fue firmado y ambos gobiernos están trabajando en mecanismos de intercambio y transferencia de conocimiento entre los Estados.

Al mismo tiempo, gran parte del desarrollo en estas áreas está en manos de empresas privadas, por lo que también existe un diálogo entre compañías de ambos países. Lo mismo ocurre en ciberseguridad: muchos bancos y empresas en la Argentina ya utilizan tecnología israelí o desarrollos vinculados a compañías israelíes para proteger sus sistemas e intereses.

El objetivo de estos acuerdos es generar un marco de cooperación que facilite la transferencia de conocimiento y apoye las iniciativas privadas. Nosotros damos el paraguas institucional para que las empresas y los vínculos entre el sector público y privado de ambos países puedan crecer y profundizarse.

—La empresa israelí Navitas Petroleum, que proyecta la explotación ilegal de los recursos en las Islas Malvinas. Incluso recientemente la provincia de Tierra del Fuego presentó una demanda ante el regulador bursátil israelí. ¿Cómo responde Israel frente a una empresa que está actuando en violación de normativa nacional e internacional sobre un territorio en disputa?

Es una empresa privada. Nosotros conocemos la posición argentina y estamos dialogando sobre este tema. Sabemos que la Argentina puede tomar cualquier decisión o medida que considere oportuna para defender sus intereses.

La posición de Israel quedó reflejada en las declaraciones de nuestro canciller ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde sostuvo que el futuro de las islas debe resolverse mediante negociaciones directas entre la Argentina y el Reino Unido.

—¿El gobierno israelí puede influir de alguna manera, teniendo en cuenta el posible impacto sobre la relación bilateral?

Israel también está dialogando con la empresa y preferimos que se encuentre una solución, pero considerando que se trata de una compañía privada. Y entendemos que la Argentina puede adoptar las medidas que considere necesarias en este caso.

—¿Cómo se posiciona Israel sobre la Cuestión Malvinas?

Nosotros apoyamos una negociación directa entre ambas partes para resolver el futuro de las islas.

—¿Se puede decir entonces que Israel acompaña el pedido argentino de que Reino Unido se siente a negociar?

Sí, se puede decir que Israel está mostrando matices diferentes en su posición, como expresó el canciller israelí (Gideon Sa'ar) en el Consejo de Seguridad al llamar a negociaciones sobre la soberanía de las islas.

El mapa de Medio Oriente: guerra y críticas

—El presidente Milei tomó posiciones muy fuertes respecto a la guerra en Medio Oriente y respaldó públicamente el ataque a Irán y sus aliados regionales. ¿Cómo lee este posicionamiento?

Para la Argentina, Irán es un país que mató a muchos argentinos. No hay muchos países que hayan sufrido atentados con esa cantidad de víctimas. Irán nunca colaboró con la investigación ni ayudó a conocer la verdad, y todavía hay más de cien familias que quieren saber quién mató a sus seres queridos en los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA.

Así que la posición argentina también tiene ese componente. Y hay que agradecer que el Gobierno diga claramente que Irán es una teocracia, no una democracia; que es un país que no garantiza derechos humanos ni permite a las personas vivir como quieren, amar como quieren o vestirse como quieren.

También es un país que amenaza con borrar a Israel del mapa y que apoya a organizaciones terroristas proxy, como Hezbolá, Hamas o los hutíes. Por eso valoramos el apoyo de países como la Argentina, Canadá y varios países europeos por declarar como terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní.

—¿Cómo evalúa la decisión del Gobierno argentino de expulsar a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de Negocios de Irán en la Argentina, luego del cruce con Teherán por haber declarado terrorista a la Guardia Revolucionaria?

Es una decisión que debería haberse tomado en 1994, desde que sabemos que Irán está detrás del atentado contra la AMIA y que nunca quiso colaborar con la investigación.

—¿Hubo conversaciones previas entre ambos gobiernos al respecto?

Es una decisión que debería haberse tomado hace años. Pero es una decisión de Argentina, no de Israel.

—Desde que inició la guerra, ¿existe actividad activa de organizaciones vinculadas a Irán en la Triple Frontera?

Hoy no tenemos información sobre una amenaza específica y nosotros seguimos desarrollando nuestra actividad normal. Estamos trabajando sobre esos temas y mantenemos contacto con distintos países.

—Pensaba también en los cambios de postura de algunos líderes europeos respecto de Israel a partir de los acontecimientos recientes. Usted mencionó los derechos humanos y el carácter teocrático de la República Islámica de Irán. ¿Cómo responde Israel a los cuestionamientos sobre la violencia de colonos israelíes contra la población palestina de Cisjordania?

Israel es un país democrático con un sistema judicial independiente. Estamos investigando cada denuncia y cualquier palestino puede recurrir a la Corte Suprema israelí si considera que sufrió un daño. Nosotros estudiamos esos casos e intentamos hacer todo lo posible para que esas situaciones no ocurran.

Puede haber casos aislados y, lamentablemente, no todos cumplen las normas, pero no representan a la mayoría. Desde nuestra fundación llamamos a nuestros vecinos a dialogar sobre cómo vivir en paz en un territorio que tiene el tamaño de Tucumán. Algunos aceptaron y logramos acuerdos de paz con Jordania, Egipto y más recientemente con países de los Acuerdos de Abraham. Otros, lamentablemente, no quieren.

Seguramente haya palestinos que quieran vivir en paz, pero quienes hoy dominan son los mismos que llevaron adelante el ataque del 7 de octubre, donde fueron asesinadas más de mil personas y hubo violaciones y otras atrocidades. Mientras se siga glorificando a terroristas, poniendo sus nombres a calles o estadios y dando pagos mensuales a las familias de quienes se inmolan, será muy difícil avanzar. De nuestra parte estamos listos para buscar una solución y llegar a acuerdos, como ya lo demostramos en el pasado. Si del otro lado existe una voluntad real de pacificación, haremos todo lo que esté a nuestro alcance.

—¿La solución de dos Estados, o un estado binacional, es una posibilidad para el gobierno israelí?

Hay varias opciones. Hasta ahora, en todas las alternativas que se pusieron sobre la mesa, el lado palestino no llegó al momento de tomar una decisión. Por eso creemos que hay que sentarse, hablar y negociar. Lamentablemente, del otro lado muchas veces no existe esa voluntad.

—Considerando que los ataques siguen activos en Gaza y que Hamas sigue en el poder. ¿Israel logró sus objetivos militares?

Recientemente vimos que Hamas volvió a rechazar propuestas vinculadas a un proceso de paz impulsado por actores internacionales. Una de las condiciones era la entrega de las armas. Y acá hay un punto central: en cualquier Estado, el monopolio de las armas tiene que estar en manos del gobierno legítimo.

Imagínense un grupo criminal con más armas que el propio Estado. Eso es lo que ocurre con Hamas y también con Hezbolá en el Líbano. Si queremos llegar a una paz, hay que asegurar que las armas estén únicamente bajo control estatal y no de grupos terroristas que pueden utilizarlas para ataques como el del 7 de octubre.

—Pero ahí usted pone en un mismo plano al Estado de Israel y a grupos armados palestinos en un territorio fragmentado entre Gaza y Cisjordania. Muchos de esos grupos se definen a sí mismos como organizaciones de resistencia. ¿Los considera equivalentes a un Estado constituido con fuerzas armadas regulares?

Nosotros no vemos a quienes mataron inocentes como personas que buscan liberación. Son terroristas y criminales, y no deberían tener armas. La Autoridad Nacional Palestina tiene control sobre algunas instituciones y parte del desafío, igual que ocurre en el Líbano, es enfrentar a los grupos armados que operan por fuera del Estado.

No hay muchos ejemplos en el mundo donde existan organizaciones con más armamento que el propio gobierno. Hamas tomó el control de Gaza mediante un golpe y desde entonces gobierna allí, mientras que la Autoridad Palestina ni siquiera intenta desmantelar sus armas.

Alguien tiene que hacerlo, porque nunca habrá paz si en Gaza siguen existiendo grupos armados que dicen abiertamente que quieren repetir el 7 de octubre y continuar matando civiles, incluso personas que participaban de una fiesta y creían en la paz. Ahí es donde vemos una diferencia profunda de valores.

—¿Cómo lidia Israel con el deterioro de su imagen internacional frente a las denuncias de genocidio en Gaza y las imágenes de destrucción que recorren el mundo?

Estamos intentando mostrar lo que consideramos que es la verdad y verificar cada información antes de comunicarla. Le doy un ejemplo: al comienzo del conflicto hubo una explosión en un hospital y muchos medios reprodujeron rápidamente la versión de Hamas, a través del Ministerio de Salud de Gaza, diciendo que había sido un misil israelí y que había causado numerosas muertes.

Nosotros dijimos desde el inicio que no era correcto y que Israel no había lanzado un misil allí. Pero mientras se investigaba, el daño ya estaba hecho y gran parte del mundo ya había asumido que Israel había atacado un hospital. Después surgieron informes que indicaban que se trató de un misil fallido lanzado desde Gaza, pero para entonces la percepción pública ya estaba instalada.

Por eso para nosotros es importante dar información precisa y evitar las fake news. A veces, en el mundo de las redes sociales y de la cobertura inmediata, se publican versiones sin suficiente verificación. Incluso medios internacionales reconocieron después que parte de la información provenía de fuentes vinculadas a Hamas. Lo que pedimos es que también haya más cuidado y verificación antes de difundir determinadas acusaciones.

—Las imágenes que circulan desde Gaza generaron impacto. Por momentos, algunas escenas remiten a la destrucción de Hiroshima post bombardeo atómico: edificios enteros destruidos, barrios arrasados. ¿Cree que esas imágenes son las que alimentan gran parte del rechazo internacional?

No, porque es totalmente diferente. En esos edificios operaba Hamas. Desde allí se dieron órdenes para salir a matar y violar civiles inocentes. Puede ser que las imágenes se vean de una determinada manera, pero las imágenes no siempre muestran todo el contexto.

También las imágenes de ciudades alemanas como Dresde o Núremberg después de los bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial fueron muy impactantes. Pero eso no contaba toda la historia de lo que estaba ocurriendo.

Nadie vio en imágenes a los terroristas de Hamas violando mujeres israelíes durante el festival Nova, pero eso ocurrió. Entonces también hay que diferenciar entre el impacto visual de una imagen y las razones que llevaron a esa situación.

—Entiendo la idea de mirar la película completa. De todos modos, las imágenes de la masacre del 7 de octubre tuvieron mucha cobertura internacional.

Mire, antes de atacar esos edificios nosotros avisamos: llamamos por teléfono, enviamos mensajes e incluso utilizamos mecanismos de advertencia para que la gente pueda evacuar. Lo hacemos porque no queremos que esos lugares sigan siendo utilizados para planificar ataques contra civiles israelíes.

Ningún terrorista de Hamas avisó antes de entrar al festival Nova para matar inocentes ni dio tiempo a la gente para escapar. A veces el precio que pagamos por actuar de esta manera es que algunos terroristas logran huir, justamente porque intentamos evitar víctimas que no estén involucradas. Tomamos muy en serio el cumplimiento de las reglas y todos esos edificios recibieron notificaciones antes de ser atacados.

—Respecto de lo que usted mencionaba sobre los mecanismos institucionales en Israel y Cisjordania para que palestinos denuncien agresiones de colonos o abusos, ¿el Estado actúa también de oficio para prevenir esos episodios o depende únicamente de que las víctimas los reporten?

Totalmente. Hay que entender que tanto el Ejército como otras instituciones israelíes trabajan para reducir al mínimo este tipo de incidentes. Incluso líderes políticos y sociales israelíes han criticado públicamente a quienes participan en esos hechos. Nosotros lo tomamos muy en serio porque la justicia es un valor muy importante para Israel.

—Dentro de Israel se escuchan voces críticas, recientemente Nadav Tamir (exasesor de Shimon Peres) habló sobre un "deterioro democrático y moral" del país. ¿Cómo responde el gobierno a las críticas?

Nadav Tamir es un buen amigo mío. Trabajamos juntos en la Cancillería, coincidimos en Washington y hasta jugábamos al básquet juntos. Y justamente eso demuestra lo que somos: una democracia donde alguien como Nadav puede expresar libremente lo que piensa y cada israelí tiene el derecho de votar a quien quiera. Otros pueden verlo de manera diferente.

Ojalá en el mundo palestino hubiera más voces así y ojalá en Irán la gente pudiera expresarse libremente. Cuando nuestros enemigos sean democráticos como nosotros, será mucho más fácil llegar a acuerdos. El pueblo iraní quiere tener relaciones con Israel y con Occidente. Quiere vivir libremente, vestirse como quiere, amar como quiere. Pero existe una teocracia dictatorial que no lo permite.

Nosotros tomamos muy en serio la pluralidad de opiniones. En Israel cualquiera puede expresar sus ideas, recibir apoyo y participar políticamente. Así funciona una democracia. Al final convivimos entre personas que pensamos distinto y sseguimos teniendo buenas relaciones. Le mando un saludo a mi buen amigo Nadav.

—Para cerrar, ¿hay algo más que quiera agregar?

Que Argentina gane el Mundial. Viva Argentina, amamos el fútbol argentino.