Evo Morales denunció que el Gobierno usa aviones Hércules argentinos para movilizar tropas

El expresidente de Evo Morales denunció que el gobierno boliviano estaría utilizando aviones Hércules provenientes de Argentina para trasladar tropas militares en el marco de la creciente crisis política y social que atraviesa el país. La acusación fue realizada durante una entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre en el programa “Mañana Sylvestre” de Radio 10, donde el exmandatario cuestionó el accionar de las autoridades y advirtió sobre una posible escalada en el conflicto interno.

Caos en Bolivia: el Gobierno ordenó liberar los piquetes con militares y policías tras 11 días de corteshttps://Caos en Bolivia: el Gobierno ordenó liberar los piquetes con militares y policías tras 11 días de cortes

La denuncia de Evo Morales se inscribe en un clima de fuerte conflictividad en Bolivia, donde protestas masivas, bloqueos de rutas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad ya dejaron detenidos y víctimas fatales. Las manifestaciones, impulsadas por sindicatos, sectores rurales y seguidores del exmandatario, apuntan contra las políticas económicas del presidente Rodrigo Paz, especialmente por el ajuste y la suba del costo de vida. El Gobierno desplegó fuerzas militares para contener la crisis, mientras crecen las acusaciones cruzadas: desde el oficialismo responsabilizan a Morales de alentar la desestabilización, y desde la oposición denuncian una escalada represiva y posibles apoyos externos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Noticia en desarrollo...

LT