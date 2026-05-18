La Central Obrera Boliviana, junto a sectores campesinos, indígenas y sindicales afines al expresidente Evo Morales, marchan hoy hacia el Palacio Quemado, sede del gobierno en La Paz, mientras mantienen una quincena de cortes de ruta, en el inicio de la tercera semana de protestas que mantienen en vilo a Bolivia. Los manifestantes piden la renuncia del presidente, Rodrigo Paz.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos emitió un comunicado este domingo donde condena “todas las acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido” y expresa su apoyo a los esfuerzos del Poder Ejecutivo para restablecer el orden.

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