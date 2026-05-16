Caos en Bolivia: el Gobierno ordenó liberar los piquetes con militares y policías tras 11 días de cortes

La Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia iniciaron este sábado una operación conjunta para despejar las principales rutas que permanecen bloqueadas en la zona andina desde hace 11 días por sectores campesinos de La Paz que exigen mejoras salariales y la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.

La operación, llamada "Corredor humanitario", moviliza desde esta madrugada a unos 2.500 agentes policiales y 1.000 militares, informaron por separado a los medios los comandantes de la Policía, Mirko Sokol, y de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama, quienes acompañan el desplazamiento. Con el objetivo de restablecer la circulación y garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos y oxígeno a la capital boliviana, donde comienzan a registrarse faltantes críticos en hospitales y comercios.

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Según datos oficiales, existen al menos 50 puntos de bloqueo activos en todo el país, concentrados principalmente en el departamento de La Paz, lo que afecta corredores estratégicos tanto internos como internacionales, incluidas rutas hacia Perú y Chile, claves para el comercio y el turismo.

Desde el comando policial remarcaron que el operativo busca evitar enfrentamientos directos, aunque admitieron que se utilizarán agentes químicos si la situación lo requiere, en un escenario donde la prolongación del conflicto aumenta el riesgo de episodios de violencia.

Centenares de seguidores del expresidente Evo Morales avanzan hacia La Paz y prevé llegar en los próximos días, con el objetivo de exigir la renuncia del mandatario, lo que suma un nuevo foco de tensión política al conflicto social.

El impacto de los bloqueos ya dejó al menos tres personas fallecidas, según el Gobierno, debido a la imposibilidad de acceder a atención médica a tiempo, lo que agrava el cuadro en las zonas más afectadas por los cortes.

Además, el desabastecimiento de combustibles y alimentos comienza a sentirse con mayor intensidad en La Paz y El Alto, donde el transporte y la actividad comercial operan con fuertes limitaciones tras casi dos semanas de interrupciones.

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Caos en Bolivia: preocupación regional y asistencia internacional

Frente a este escenario, países latinoamericanos expresaron su preocupación por la situación humanitaria en Bolivia y respaldaron al Gobierno constitucional, al advertir sobre posibles intentos de desestabilización en medio de la crisis.

En ese marco, Argentina dispuso el envío de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea para colaborar con el traslado interno de alimentos, una medida que busca aliviar el impacto del desabastecimiento en distintas regiones del país.

Organismos como la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica reiteraron el pedido de establecer corredores humanitarios permanentes y avanzar en instancias de diálogo, en un intento por descomprimir un conflicto que combina demandas sociales, tensiones políticas y una creciente presión internacional.

El Gobierno de Paz denunció un "plan macabro" supuestamente diseñado por Morales para "romper el orden constitucional" y que presuntamente está "financiado" por el narcotráfico, lo que el exmandatario rechazó.

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