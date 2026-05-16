El gobierno chino capitaliza la guerra en Medio Oriente y le gana espacio a EE.UU.

Un informe de inteligencia revelado esta semana por The Washington Post encendió las alarmas en los círculos de poder de Estados Unidos al detallar cómo la República Popular China está transformando la escalada bélica en Medio Oriente en una ventaja estratégica sin precedentes sobre Washington.

Mientras las fuerzas estadounidenses continúan empantanadas en las ramificaciones operativas en la región, Beijing ejecuta una silenciosa pero agresiva maniobra de consolidación geopolítica que amenaza con reconfigurar el equilibrio de poder global.

Desde el estallido de las hostilidades abiertas, la postura de China pasó de la cautela diplomática a una explotación calculada de la vulnerabilidad norteamericana. El documento filtrado por el diario estadounidense detalla que la distracción de recursos económicos, militares y diplomáticos occidentales hacia el teatro del Medio Oriente le otorgó a Beijing un valioso “margen de maniobra” en su propio vecindario inmediato: el Indo-Pacífico.

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Un ejemplo de esto es el suministro por parte de China de energía y armas a los aliados de Estados Unidos en la región. Desde el inicio del conflicto con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, Beijing les brindó ayuda a Tailandia, Australia, Filipinas y otros países para cubrir sus necesidades energéticas. También les ofrece acceso a tecnología de energía sustentable de producción propia.

“China se está presentando como un proveedor de soluciones al facilitar el acceso al combustible para aviones y otros productos que escasean, sirviendo como puente a corto plazo. Esto no es altruismo; es Beijing aprovechando una oportunidad para sembrar la discordia entre Estados Unidos y sus socios tradicionales”, señala Ryan Hass, especialista en política exterior y exdirector para China en el Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU.

Otro experto, Jacob Stokes, investigador del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, afirma que el gobierno chino también suministra armas a los aliados de Washington, reforzando el consenso de que el conflicto está inclinando la balanza de poder a favor de Beijing. “En definitiva, la guerra en Irán está mejorando enormemente la posición geopolítica de China”, dice.

Desgaste. La administración estadounidense se encuentra atrapada en lo que analistas describen como una trampa de desgaste, sacrificando su atención en el estrecho de Taiwán y el Mar de China Meridional para contener una crisis que parece no tener un desenlace claro.

El mayor peligro para Washington, insisten los analistas, no radica únicamente en el frente de batalla de Ormuz, sino en la pérdida de su ventaja competitiva frente a su verdadero rival sistémico. “Para Beijing, la crisis de Irán representa una oportunidad de oro para desgastar la capacidad de atención y los recursos de EE.UU. sin tener que disparar un solo tiro. Cada barco estadounidense desviado al Golfo Pérsico es un barco menos que vigila las aguas del Indo-Pacífico, debilitando la postura de disuasión de Washington frente a Taiwán”, sostiene Hass.

El informe de inteligencia revela que la estrategia de China opera bajo una lógica de pinzas geoeconómica y militar. En primer lugar, a pesar de las interrupciones en el suministro crudo causadas por las hostilidades, Beijing logró blindar parcialmente su seguridad energética mediante compras masivas y el uso de su Sistema de Pago Interbancario Cross-border (CIPS), evadiendo la arquitectura financiera occidental.

En segundo lugar, y de manera más alarmante para el Pentágono, China comenzó a implementar restricciones informales y controles de exportación sobre tierras raras procesadas, como el galio y el germanio, materiales indispensables para la fabricación de la tecnología de defensa con la que EE.UU. intenta reponer sus inventarios críticos de misiles.

Esta asimetría en el desgaste es precisamente lo que preocupa a los estrategas en Washington. El conflicto dejó en evidencia el grave problema de la “matemática de misiles”: las fuerzas aliadas consumen interceptores de alta tecnología y un costo multimillonario para repeler ataques basados en drones de bajo costo de fabricación iraní. Al mismo tiempo, las cadenas de suministro militar estadounidenses enfrentan cuellos de botella que China, principal refinador global de minerales críticos, está dispuesta a exacerbar.

“El verdadero riesgo para EE.UU. es caer en la inercia de las ‘guerras eternas’ del pasado, perdiendo el foco en la competencia tecnológica y militar con China. Beijing está explotando esta vulnerabilidad para consolidar su influencia en el Sur Global, presentándose como un actor de estabilidad económica”, remarca Hass.

“Corte” de multimillonarios tecnológicos

En un gesto que tuvo como objetivo mostrar todo su poder tecno-económico, Donald Trump viajó a China acompañado por los empresarios y titanes tecnológicos más influyentes de Estados Unidos. Si bien hubo líderes corporativos de diferentes sectores, se destacó la presencia de figuras clave del sector como Elon Musk (Tesla y SpaceX),Tim Cook (Apple), Jensen Huang (Nvidia), Sanjay Mehrotra (Micron) y Cristiano Amon (Qualcomm).

Además de estos multimillonarios, la delegación incluyó a figuras de finanzas y otras industrias como Larry Fink (BlackRock), Stephen Schwarzman (Blackstone) y Kelly Ortberg (Boeing). El objetivo de este grupo, descrito en medios como una “delegación histórica”, fue abordar relaciones económicas y explorar oportunidades de inversión en medio de tensiones comerciales

El más significativo fue Jensen Huang, el taiwanés que posee Nvidia, productor de semiconductores de IA que EE.UU. se negaba a vender a China por seguridad.

Las dos mayores economías del mundo compiten por dominar el mercado mundial de la inteligencia artificial (IA), que depende de chips de alto rendimiento en los que Nvidia es líder. Las empresas tecnológicas chinas tienen prohibido comprar los semiconductores de IA más avanzados de la empresa de Huang en virtud de las normas de exportación de Estados Unidos que, según Washington, tienen como objetivo proteger la seguridad nacional.

El empresario taiwanés insiste en ingresar sus chips todopoderosos al mercado chino, mientras Beijing acelera el desarrollo de sus propios semiconductores. Inicialmente, Huang no figuraba en la lista publicada por la Casa Blanca de directivos empresariales que viajaban con Trump. Pero a último momento el multimillonario tecnológico recibió la invitación del mandatario.