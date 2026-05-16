Viaje sorpresa del jefe de la CIA a Cuba para negociar una salida

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) confirmó la visita de su director, John Ratcliffe, a Cuba. Se trata del funcionario de más alto rango de la administración Trump que viajó a la isla hasta el momento.

La CIA explicó que Ratcliffe se reunió con el nieto del expresidente Raúl Castro, Raúl Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, así como con funcionarios del gobierno.

Las fotos publicadas por la agencia en X mostraban a Ratcliffe junto a varias personas con los rostros pixelados, reunidas con el jefe de inteligencia del Ministerio del Interior cubano, y otros funcionarios de la isla.

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La CIA informó que su director viajó para entregar personalmente el mensaje de Trump: “Estados Unidos está dispuesto a abordar seriamente los problemas económicos y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales”.

La visita se produce en medio de una creciente crisis en las relaciones entre ambos países, ya que la isla sufre constantes cortes de electricidad provocados por el bloqueo de combustible impuesto por el presidente Trump desde principios de año.

Solo un buque petrolero procedente de Rusia -aliado histórico de las autoridades cubanas- ha logrado pasar el cerco. Y ese petróleo ya se ha agotado, reconoció el ministro de Energía cubano, Vicente de la O Levy, a la televisión estatal.

“El impacto del bloqueo nos está causando un daño significativo... porque seguimos sin recibir combustible” señaló.

Trump ha insinuado en reiteradas ocasiones su intención de provocar un cambio de régimen en Cuba.

Proceso contra Raúl Castro. Según un informe de CBS News, que cita a funcionarios estadounidenses no identificados, la administración estadounidense evalúa procesar judicialmente a Raúl Castro.

Pese a ese escenario, el gobierno cubano presentó la visita de Ratcliffe como un intento de reducir tensiones bilaterales. La reunión tuvo lugar “en un contexto marcado por la complejidad de las relaciones bilaterales, con el objetivo de contribuir al diálogo político entre ambas naciones”, señaló el comunicado oficial.

El texto agregó que los intercambios permitieron demostrar que Cuba “no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.” y rechazó las acusaciones vinculadas a una supuesta presencia china en la isla.

En una entrevista con NBC News, el secretario de Estado Marco Rubio responsabilizó al gobierno cubano por la situación interna. “El pueblo cubano debe saber que tiene a su disposición 100 millones de dólares en alimentos y medicinas en este preciso momento”, afirmó Rubio. “Es de nuestro interés nacional tener una Cuba próspera, no un Estado fallido a 145 kilómetros de nuestras costas”.

Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel reclamó el levantamiento del embargo estadounidense. “Los daños podrían mitigarse de una manera mucho más sencilla y rápida levantando el bloqueo”, escribió en X.

A pesar de las tensiones, los contactos diplomáticos continúan. El 10 de abril se realizó en La Habana una reunión bilateral de alto nivel, la primera vez desde 2016 que un avión del gobierno estadounidense aterrizó en la capital cubana.

Mientras tanto, la crisis eléctrica provocó nuevas protestas en distintos puntos de la isla donde los apagones esta semana han durado hasta 22 horas seguidas. El jueves, un corte masivo volvió a afectar al oriente cubano y amplias zonas del país permanecieron sin suministro.

Vecinos de distintos barrios de La Habana realizaron cacerolazos y protestas callejeras al grito de “¡Enciendan las luces!”. Según datos recopilados por AFP, cerca del 65% del territorio cubano sufrió cortes simultáneos el martes. “Es una economía rota e inoperante, y es imposible cambiarla”, declaró Rubio a Fox News. “No creo que podamos cambiar el rumbo de Cuba mientras esta gente esté al mando.”