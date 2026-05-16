En Perú, la izquierda disputará el balotaje con Fujimori

La Oficina Nacional de Procesos Electorales confirmó que el candidato de izquierda Roberto Sánchez, quien enfrenta un pedido de prisión de la fiscalía por presunto delito electoral, disputará la presidencia de Perú con la referente de derecha Keiko Fujimori, tras un peleado paso al balotaje, comicio que se celebrará en junio.

Según el recuento final de votos, Sánchez obtuvo el 12% de los apoyos frente al 11,9% del ultraderechista Rafael López Aliaga en la elección del 12 de abril. La diferencia fue apenas 21.000 votos.

Con el 100% de las actas revisadas, Sánchez aseguró su lugar en la segunda vuelta, en un contexto signado por un escrutinio que avanzó a cuenta gotas tras la impugnación de actas.

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“Estamos preparados para los retos que ponga nuestro pueblo”, declaró Sánchez a periodistas luego de conocer la diferencia irreversible.

Renovación Popular, partido de López Aliaga, convocó este jueves a una movilización frente al edificio del Jurado Nacional de Elecciones, donde denunció maniobras fraudulentas y llamó a convocar a comicios nuevamente.

La Justicia Electoral “Tiene un plazo de 48 horas para que declare nuevas elecciones hasta el domingo”, dijo López Aliaga.

Tras conocerse el resultado final de la primera vuelta, el ex alcalde de Lima declaró que no asumirá como senador y que continuará como líder político de su partido Renovación Popular.

Mañana la autoridad electoral proclamará oficialmente los resultados, paso legal indispensable para habilitar las tareas logísticas para la segunda vuelta.

Déjà vu. Golpeado por una severa crisis de seguridad ante el auge del crimen organizado, Perú se adentra en una campaña polarizada muy similar a la del balotaje de 2021.

Entonces la hija del expresidente Fujimori, perdió por muy poco margen con Pedro Castillo.

Ahora la candidata de la derecha se medirá con Sánchez, un exministro del destituido y encarcelado Castillo.

Será el cuarto intento de Fujimori de llegar al poder en Perú, esta vez frente a un político que disputa por primera vez la presidencia.

Durante las generales de abril, los retrasos en el envío del material electoral impidieron que más de 50.000 electores pudieran votar, lo que obligó a las autoridades a prolongar la votación un día más.

La misión de observación de la UE mencionó “graves deficiencias”, pero afirmó no haber constatado “ninguna prueba objetiva” de fraude.

Acusación fiscal. Sánchez conduce su campaña para el balotaje envuelto en problemas con la justicia. Según un documento difundido en los medios locales, se detectaron incoherencias en los informes financieros de su partido, Juntos por el Perú, durante las campañas para elecciones regionales y municipales en las que participó.

La fiscalía solicitó cinco años y cuatro meses de prisión para el rival de Fujimori por el presunto delito de declarar información falsa ante el organismo electoral.

El caso había sido presentado por primera vez ante los tribunales en enero de 2026, pero la justicia lo rechazó parcialmente y pidió a los fiscales reformularlo.

El Poder Judicial programó para el 27 de mayo una audiencia para determinar si el caso pasa a juicio oral o se archiva.

Fujimori y Sánchez disputarán la presidencia de Perú el 7 de junio, en medio de una severa inestabilidad política en la que Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016.

La mayoría fueron destituidos o dimitieron antes de correr la misma suerte por casos de corrupción y otros escándalos.