Israel mató al máximo jefe del brazo militar de Hamás en Gaza

El Ejército de Israel y la agencia de inteligencia Shin Bet asestaron un golpe crítico a la cúpula de Hamás al confirmar la eliminación de Izz al Din Al Haddad, el comandante que llevaba las riendas de la estructura armada de la organización en la Franja de Gaza.

El operativo, un bombardeo quirúrgico ejecutado el viernes por la noche en el barrio de Rimal, derribó el refugio de quien era considerado uno de los últimos pesos pesados de la vieja guardia del grupo islamista.

Al Haddad había asumido la dirección de las temidas Brigadas Al Qassam tras la muerte de Mohamed Sinwar en 2025. Según los informes de inteligencia de las FDI, el líder militar se encontraba en plena campaña para reorganizar los cuadros de combate y planificar nuevas ofensivas.

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Sin embargo, su plan se vio truncado en un ataque que dejó un saldo total de siete víctimas fatales, incluyendo a su esposa y su hija, cuyos cuerpos fueron velados este sábado en una mezquita de la ciudad de Gaza.

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