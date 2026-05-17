Impactante accidente aéreo entre dos aviones militares en Idawo, Estados Unidos

Durante una exhibición aérea de carácter militar en el estado de Idaho, Estados Unidos, terminó en un impactante choque en el aire entre dos jets, EA-18 fighter. Por el momento, las autoridades no registraron heridos ni víctimas mortales.

La colisión de produjo sobre la base de la Fuerza Aérea Mountain Home, donde cientos de personas se reunieron para presenciar el despliegue de las aeronaves militares.

Rápidamente se difundió un video del choque, que mostró el momento en que las naves quedaron "enganchadas" en el aire. Los pilotos consiguieron saltar a tiempo y desplegaron sus paracaídas tras el impacto.

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Tras el accidente, la cuenta oficial de Facebook de la base militar compartió un comunicado para informar sobre la situación. Allí indicaron que los espectadores se deben quedar en su lugar y colaborar con las autoridades.

Más tarde, escribieron otro mensajes para indicar la cancelación oficial del evento. También se pidió a los presentes en las instalaciones de la base que esperen a ser guiados para salir del complejo militar.

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El siniestro ocurrió durante el Gunfighter Skies Air Show, uno de los principales eventos aeronáuticos organizados por la base militar y reúne exhibiciones de aviación histórica y moderna.

Ahora, la investigación buscará establecer las causas del choque aéreo durante el show que comenzó el sábado y fue promocionado por la propia base como una celebración de las capacidades militares modernas.