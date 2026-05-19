“Hay gente protestando que votó al gobierno actual”, sostuvo un abogado boliviano

El abogado constitucionalista y analista político boliviano Williams José Bascopé ​aseguró que Bolivia atraviesa una crisis “bastante tensamente” conflictuada y atribuyó parte de la situación a los “errores” cometidos por el gobierno de Rodrigo Paz en sus primeros meses de gestión. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), consideró que la salida requiere “llegar a un pacto” que vuelva a incorporar a los movimientos sociales al esquema de poder.

Williams Bascopé es un abogado constitucionalista, analista político y figura pública boliviana. Ejerció como asesor jurídico durante la Asamblea Constituyente que redactó la actual Constitución Política del Estado de Bolivia. Pasó del análisis a la militancia activa, postulándose como candidato a diputado plurinominal por la alianza política SUMA.

Estábamos hablando con el canciller hace pocos minutos y nos quedó pendiente la pregunta de qué posibilidades hay de que esto desemboque finalmente en un rompimiento del orden constitucional.

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No con muy buenas noticias desde nuestra patria, porque el tema se ha conflictuado bastante. Pero bueno, hay cosas que hay que revisar. Se puede llegar a un pacto, pero para llegar a un pacto se tienen que revisar ciertos errores que se han cometido y hay excesos. Lamentablemente, nosotros ya hemos vivido un proceso histórico de cambio de gobierno democráticamente, más allá de los tropiezos terribles que hemos tenido en las confrontaciones políticas acá.

Pero se tenía entendido de que el sector popular, obviamente mayoritario en Bolivia, va a una suerte de balotaje y, obviamente, quien menos esperaba ha ganado es el presidente Rodrigo Paz, que capturó la complacencia de ese electorado huérfano que quedó después de que Evo Morales y Arce Catacora defraudaron al país. Porque los gobiernos de izquierda del Movimiento al Socialismo no fueron tan auguriosos actualmente. Fue un despilfarro de la bonanza del gas, no repusieron los pozos.

Lamentablemente, el litio, con contratos desventajosos, lo fueron a negociar con chinos y rusos, y el dinero empezó a faltar en Bolivia. El Banco Central ya no tenía cómo llevar adelante la captación de divisas, ni la banca privada, y obviamente entramos en una suerte de devaluación de la moneda boliviana. Y más que la gasolina estaba subvencionada y era un tendal de mucho dinero, millonadas de dólares que salían para subvencionar la gasolina. Todo eso tenía que ajustarse por el despilfarro y la mala administración y corrupción que lamentablemente dejó Evo Morales, que nos defraudó, y también Arce Catacora.

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Bueno, el presidente ingresa y gana con una aceptación de ciertos sectores populares bastante sólidos, que eran la militancia, los simpatizantes del Movimiento al Socialismo. Creo, en mi entender político, porque cuando se entra al tema político uno tiene que ser complaciente, por lo menos con los electores. Rodrigo Paz es un hombre que tiene años de experiencia, su padre ha sido presidente, lo recuerda mucha gente en los años bien difíciles, y siempre el presidente Rodrigo Paz ha sido alguien que ha sido con una postura sensata, a veces cuestionado, pero nunca ha sido alguien que sea tan radical.

Y los sectores populares no le pueden reclamar algo de que se haya alejado en su momento de lo que es la política interna del país o comprender la psicología de las masas. Pero bueno, creo que lamentablemente en estos seis meses ha cometido errores, y es más que todo por malas decisiones, malos asesores, un gabinete que no comprende cómo es la calle, cómo es la provincia, qué dicen en el día a día.

Yo no me pongo a explicar qué ha sucedido, porque una de las medidas importantes es haber quitado la subvención. Y le aceptaron que se quite la subvención. Hubo paros, bloqueos, de la misma forma, pero la gente pidió que se quitara algunos artículos del decreto que permitían captación de capitales extranjeros para que se invierta en Bolivia. Pero se subió la gasolina a un precio mucho más razonable, que es a siete bolivianos con 66, más o menos, de lo que era tres bolivianos con 64avos, o sea, tuvo que subir la gasolina.

La gente aceptó porque sabíamos que nos estamos desangrando, pero de ahí en adelante ya no entiendo cuáles han sido las decisiones lamentables del presidente. Y, obviamente, hay mucha decepción contra Evo Morales y contra el MAS porque la situación económica está terrible en Bolivia. Pero hay sí adherentes fanáticos aún que le siguen, que no es la mayoría.

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¿Mucha de la gente que está allí protestando no es partidaria de Evo Morales?

No. En eso hay que ser bien comprensibles. Hay fanáticos que han entrado ayer, que han hecho disturbios, han hecho barbaridades en el centro, que buscan una guerra civil, quieren conmociones. Esos son los delincuentes que se han mimetizado por ahí, más los vándalos que trajo la gente de Evo Morales.

Pero el sector popular, en su mayoría, está pidiendo, obviamente desfasadamente, el tema de la renuncia. Pero si se los atendía, podía haberse aminorado esto. Lamentablemente el presidente, si uno gana con el sector popular que antes cautivaba el MAS, esa izquierda populista, entonces hágalo parte de su gobierno. Muéstreles qué cotas de poder podrían tener, cómo les podrían ayudar, porque eso es lo que desean ellos: participar, sentirse parte. Porque hay un antes y hay un después de la asunción al poder de Evo Morales.

Antes, la casta señorial elitista blancoide, que se criticaba mucho de los 90, era con Sánchez de Lozada una oligarquía desfasada de lo popular, porque este país es un país altamente plebeyo, popular. Hay que entender dónde está la fuerza histórica de los movimientos sociales y su ecología. Desde que Evo Morales llega al poder es difícil que usted se deshaga de ellos y tome decisiones solamente si no les hace parte de sentir el poder. Ellos ya han tenido el poder, han manejado el poder, saben qué es tener el poder. Entonces, lo inteligente, si ellos votaron por usted, hágalos parte de usted porque le van a garantizar viabilidad.

Y no ocurrió aquello porque el presidente saca, aparte del tema de la subvención, más adelante después saca una ley de tierras que puede ser interesante para los empresariados, para propietarios medianos, que está interesante, pero no es lo mismo el manejo de tierras por el oriente boliviano que por el occidente boliviano. Es muy difícil. El simbolismo del indígena originario campesino de Tierras Altas es místico, milenario.

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